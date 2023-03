استودیوی لهستانی تکلند (Techland)، سازنده‌ی سری بازی‌های Dying Light و Call of Juarez، به‌تازگی تصویر هنری جدیدی را از پروژه‌ی جدید در دست ساخت خود به اشتراک گذاشته است.

استودیوی تکلند با وجود آن که با انتشار آپدیت‌ها و محتوای مختلف همچنان به پشتیبانی از بازی Dying Light 2 می‌پردازد، اما در عین حال یک عنوان AAA جدید نیز در دست توسعه دارد. این بازی که در سال گذشته‌ی میلادی معرفی شد و هنوز نام آن نامشخص است، اخیراً تصویر هنری جدید از آن منتشر شده که یک جهان آزاد فانتزی را نمایش می‌دهد.

تکلند در توییتی که این تصویر هنری در آن به اشتراک گذاشته شده است، توضیح داد که تلاش می‌کند یک عنوان AAA متمرکز بر داستان خلق نماید که بهترین جنبه‌های گیم‌پلی را که این استودیو به آن معروف است، ترکیب و اصلاح کند. در این تصویر هنری، شخصیتی را مشاهده می‌کنیم که در حال بالا رفتن از درختی مشرف به یک سرزمین نزدیک به آبشار است.

اطلاعات زیادی در خصوص بازی جدید استودیوی تکلند در دست نیست. تنها تایید شده است که این بازی اثری در سبک نقش‌آفرینی فانتزی جهان آزاد به شمار می‌رود و تعدادی از توسعه‌دهندگان سابق عناوین The Witcher 2: Assassins of King، The Witcher 3، Mad Max و Middle-Earth: Shadow of Mordor در توسعه‌ی اثر جدید استودیوی تکلند نقش دارند.