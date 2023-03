سونی: سرویس گیم پس بسیار جلوتر از PS Plus است

سونی به‌تازگی اعتراف کرده است زمانی که صحبت از سرویس‌های اشتراکی بازی به میان می‌آید، گیم پس (Game Pass) بسیار جلوتر از PS Plus عمل می‌کند و از نظر این شرکت، اگر خرید اکتیویژن توسط مایکروسافت مورد تایید قرار گیرد، این فاصله می‌تواند بیشتر شود.

در حالی که سرویس‌های جدید PS Plus به عنوان رقیب Game Pass معرفی شده‌اند، اما سونی احساس می‌کند که راه طولانی تا رسیدن به شرایط یکسان در پیش است. دارنده کنسول پلی استیشن ادعا می‌کند که حتی اگر قرارداد ۱۰ ساله پیشنهادی برای حفظ Call of Duty روی پلی استیشن را بپذیرد، مایکروسافت هنوز راه‌های دیگر را برای سوق دادن گیمرها به سمت ایکس باکس دارد. به گفته‌ی سونی، یکی از راه‌ها این است که بازی‌های Call of Duty در انحصار گیم پس قرار بگیرد. این امر باعث می‌شود که گیم پس برای بسیاری از گیمرها گزینه بسیار بهتری نسبت به PS Plus باشد.

یکی دیگر از این راه‌ها هزینه‌ی لایسنس است. طبق ادعای سونی، ظاهراً مایکروسافت می‌تواند با ارائه‌ی Call of Duty در پلی‌استیشن پلاس با قیمتی غیرقابل دوام قیمت‌های خود را برای تضعیف پلی‌استیشن یا پلی‌استیشن پلاس دستکاری نماید و در نتیجه آن را عملاً در انحصار خود قرار دهد. به عبارت دیگر، هزینه‌های لایسنس سونی را مجبور می‌کند تا قیمت اشتراک خود را تا جایی افزایش دهد که بازیکنان دیگر حاضر به پرداخت آن مبلغ نباشند.

طبق شواهد فعلی، در حال حاضر توافق سونی و مایکروسافت بر سر قرارداد ۱۰ ساله Call of Duty دور به نظر می‌رسد و در خصوص خرید اکتیویژن باید منتظر اعلام تصمیم سازمان‌های تنظیم‌کننده در ماه‌های آتی باشیم.