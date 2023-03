به عقیده‌ی هواداران، استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) به بازی فانتزی خود که مدت زیادی است شایعه‌ی در دست ساخت بودنش منتشر شده است، اشاره می‌کند.

نیل اوشیتل (Neil Uchitel) مدیر صداگذاری این استودیو در مستند جدید Noclip حرف‌هایی زده است که به عقیده‌ی برخی افراد، احتمالاً به بازی فانتزی در دست ساخت این استودیو اشاره دارد. هنگامی که او داشت درباره‌ی توسعه‌ی The Last of Us Part 1 برای پلی استیشن ۵ توضیحاتی ارائه می‌داد، از دنیایی فانتزی که با جادو و فراواقع‌گرایی همراه است نیز سخن گفت.

به نقل از یکی از کاربران ResetEra، این بخش از مصاحبه به شرح زیر است:

دستیابی به واقع‌گرایی و صداگذاری طبیعی بسیار دشوار است، زیرا اگر کارتان را درست انجام ندهید، همه به سرعت متوجه می‌شوند. هنگامی که در ساخت عنوانی بزرگ مشارکت می‌کنید که شامل جادو و ابرواقع‌گرایی قابل توجهی است، آسان می‌شود پشت صداهای عظیم و چشم‌گیر پنهان شد. نیل اوشیتل

اگرچه ممکن است او این موضوع را به مثل بیان کرده باشد، هواداران این استودیو اعتقاد دارند که او واقعاً دارد به بازی در دست ساخت ناتی داگ اشاره می‌کند. یکی از کارکنان ناتی داگ در سال ۲۰۲۱ طرحی هنری را در صفحه‌ی ArtStation خود منتشر نمود که شایعه‌ی ساخت عنوانی فانتزی را ایجاد کرد. این هنرمند که هیونگ نام (Hyoung Nam) نام دارد، این شایعات را تکذیب نمود. با انتشار The Last of Us Part 1 در سال گذشته اما، بازی‌بازان روی یکی از دیوارهای موجود در بازی، متوجه چند طرح فانتزی شدند.

به هر صورت، ناتی داگ اطلاعات چندانی از پروژه‌های در دست توسعه‌ی خود منتشر نکرده است، اما بعید است که بازی بعدی آن‌ها The Last of Us 3 باشد.