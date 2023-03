گان مدیا (Gun Media) و استودیوی سومو دیجیتال (Sumo Digital) تریلری جدید از بازی The Texas Chain Saw Massacre منتشر کرده و تاریخ انتشار آن را مشخص نموده است.

این استودیو سال گذشته ساخته‌ی جدید خود را معرفی کرد. این بازی که نام خود را از اتفاقات واقعی و فیلم‌های مشابه می‌گیرد، به اندازه‌ی منبع اقتباس خود ترسناک و نوآورانه به نظر می‌رسد. با این حال اما، تاریخ انتشار بازی در آن زمان مشخص نشده بود. اکنون، تریلری کوتاه منتشر شده است که تاریخ عرضه‌ی آن را اعلام می‌کند.

این تریلر در ادامه قابل مشاهده است:

همانطور که مشاهده کردید، این بازی در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۳ (۱۷ مرداد ۱۴۰۲) منتشر می‌شود و آزمایش‌های فنی آن از تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۳ (۴ خرداد ۱۴۰۲) آغاز می‌شود. استودیوی گان مدیا ساخت عنوان Friday the 13th: The Game را در کارنامه دارد؛ بنابراین، با ساخت بازی‌های ترسناک بر اساس فیلم‌ها آشنایی دارند.

بازی‌های ترسناک اقتباسی از فیلم‌ها به تازگی محبوبیت کسب کرده‌اند و یکی از موفق‌ترین آن‌ها Evil Dead: The Game بوده است. نمایش‌های پیشین بازی The Texas Chain Saw Massacre نیز امیدوارکننده به نظر می‌رسیدند. بازیکنان می‌توانند در نقش قاتلان یا قربانی‌هایشان به تجربه‌ی بازی بپردازند. اگر مورد نخست را انتخاب کنید، وظیفه خواهید داشت مهمان‌هایتان را هدف قرار دهید و اجازه‌ی فرار به آن‌ها ندهید. در صورت انتخاب گروه دوم، هدفتان فرار از Leatherface و خانواده‌اش خواهد بود.

پلتفرم‌های مقصد بازی رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس و ایکس باکس وان خواهد بود. این بازی همزمان با عرضه نیز در سرویس گیم پس (Game Pass) قرار می‌گیرد.