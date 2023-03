اد بون: شخصیت الی در Mortal Kombat 12 حضور ندارد

اد بون (Ed Boon)، خالق فرنچایز Mortal Kombat، می‌گوید شخصیت الی از سری بازی‌های The Last of Us در زمان عرضه‌ی عنوان Mortal Kombat 12 در این بازی حضور نخواهد داشت.

اد بون در توییتی جدید، احتمال حضور شخصیت الی (Ellie) در بازی Mortal Kombat 12 را رد کرد. او در توییت خود اشاره کرد که دوست ندارد شاهد اجرای فتالیتی‌ها بر روی این شخصیت باشد.

خالق سری Mortal Kombat در واقع به نسخه جوان‌تر الی اشاره می‌کند که در بازی The Last of Us Part 1 حضور داشت. در واقع، پیشنهاد اضافه کردن الی به Mortal Kombat 12 د در پاسخ به توییتی از بون بود که در آن او اشاره کرد که با تمام تصمیمات جوئل در پایان فصل اول سریال The Last of Us موافق است. اد بودن پیش‌تر اشاره کرده بود که از طرفداران این سریال تلویزیونی است و از دید ایستر اگ Mortal Kombat هیجان‌زده است.

بر اساس اعلام شرکت برادران وارنر (Warner Bros)، بازی Mortal Kombat 12 در سال جاری میلادی منتشر خواهد شد.