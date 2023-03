بهترین فیلم‌های رازآلود و معمایی بر اساس امتیاز آن‌ها در وب سایت IMDb می‌توانند راهنمای بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به این ژانر باشد. در سال‌های اخیر فیلم پرستار خوب (The Good Nurse)، فیلم بربر (Barbarian) و فیلم مرگ روی نیل (Death on the Nile) روی پرده سینماها اکران شدند و توانستند توجه مخاطبان را به […]

بهترین فیلم‌های رازآلود بر اساس IMDb علی محمدپناه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰

بهترین فیلم‌های رازآلود و معمایی بر اساس امتیاز آن‌ها در وب سایت IMDb می‌توانند راهنمای بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به این ژانر باشد. در سال‌های اخیر فیلم پرستار خوب (The Good Nurse)، فیلم بربر (Barbarian) و فیلم مرگ روی نیل (Death on the Nile) روی پرده سینماها اکران شدند و توانستند توجه مخاطبان را به خودشان جلب کنند. همین نیز نشانه‌ای از آن است که ژانرهایی همچون جنایی، مهیج و رازآلود و معمایی همچنان مورد توجه بیننده‌ها قرار دارند. فیلم‌های معمایی به طور ویژه در حال رنسانس هستند و فیلم‌های جدید و محبوبی در این ژانر همچون گلس آنین: یک چاقوکشی اسرارآمیز (Glass Onion: A Knives Out Mystery) نشانی از آن هستند که علاقه‌ای دوباره نسبت به این سبک و فرمول داستان‌سرایی شکل گرفته است. فیلم‌های بسیار برجسته و برتری در ژانر معمایی وجود دارند که امتحان خودشان را در گذر زمان پس داده‌اند و در میان فیلم‌های متعدد این ژانر، کاربران وب سایت IMDb بهترین‌ها را با امتیازات خود مشخص کرده‌اند. در ادامه همراه با ما باشید تا با بهترین فیلم‌های ژانر معمایی و رازآلود آشنا شوید. ۱۴. فیلم شمال از شمال غربی (North by Northwest) فیلم North by Northwest کارگردان : آلفرد هیچکاک

: آلفرد هیچکاک بازیگران : کری گرانت – اوا ماری – جیمز میسون

: کری گرانت – اوا ماری – جیمز میسون محصول سال : ۱۹۵۹

: ۱۹۵۹ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۳ از ۱۰

: امتیاز ۸.۳ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «شمال از شمال غربی» فیلم «شمال از شمال غربی» یک اثر مهیج و معمایی معروف آلفرد هیچکاک از اواخر دهه ۵۰ میلادی به شمار می‌رود که داستانی هیجان‌انگیز یک مدیر تبلیغاتی به نام راجر تورنهیل با بازی کری گرانت را روایت می‌کند که به سفری مهیج و غیرمنتظره می‌رود، آن هم در حالی که او توسط ماموران جاسوسی به عنوان یک مامور دولتی اشتباه گرفته شده است. همانطور که افراد مختلف او را در سراسر جهان تعقیب می‌کنند، او سوار قطاری می‌شود که اتفاقا مسافر مرموز ایو کندال با بازی اوا ماری سینت در آن حضور دارد. فیلم «شمال از شمال غربی» با مجموعه تولید فوق‌العاده استادانه و دیالوگ‌های شوخ‌طبع خودش با سکانس‌هایی اکشن و سرعت داستانی بسیار خوبی همراه شده و اصلا جای تعجب ندارد که چرا این فیلم همچنان تا به امروز مشهور و جذاب باقی مانده است. یکی از صحنه‌های نمادین این اثر نیز فرار گرانت از یک هواپیما همچنان نیز در فرهنگ عامیانه امروز مورد توجه قرار می‌گیرد و تقلید می‌شود و همه این موارد نیز گواهی از تأثیر گسترده این فیلم معمایی هستند. ۱۳. فیلم همشهری کین (Citizen Kane) فیلم Citizen Kane کارگردان : اورسن ولز

: اورسن ولز بازیگران : اورسن ولز – جوزف کاتن – دوروتی کومینگور

: اورسن ولز – جوزف کاتن – دوروتی کومینگور محصول سال : ۱۹۴۱

: ۱۹۴۱ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۳ از ۱۰

: امتیاز ۸.۳ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «همشهری کین» فیلم «همشهری کین» فیلمی است که نیازی به معرفی ندارد. این فیلم به طور گسترده به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده شناخته می‌شود و با نقش‌آفرینی و کارگردانی اورسن ولز است. در این فیلم، اورسن ولز نقش یک آدم ثروتمند و بانفوذ در عرصه روزنامه‌نگاری را ایفا می‌کند. یک خبرنگار به زودی شیفته آخرین کلمه اسرارآمیز این فرد یعنی رزباد (Rosebud) می‌شود و همین کند و کاو وی در معنای آن نیز باعث آشکار شدن موضوعاتی نگران‌کننده می‌شود. نقش‌آفرینی درخشان و قدرتمند اورسن ولز در نقش اصلی به خوبی از ساختار داستانی بدیع و همچنین غیر خطی وی پیروی می‌کند و همین نیز سبب شکل‌گیری اثری جذاب و تماشایی شده است. این اثر همچنین تمرکزی نوآورانه روی تکنینک‌های فیلمبرداری و سینمایی را نشان می‌دهد، مواردی که همچنان در دنیای سینما مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته، پیام ماندگار این اثر درباره پیوندهای پیچیده بین قدرت، پول و رسانه همیشه برای بیننده‌ها قابل لمس هستند. ۱۲. فیلم سرگیجه (Vertigo) فیلم Vertigo کارگردان : آلفرد هیچکاک

: آلفرد هیچکاک بازیگران : جیمز استوارت – کیم نواک – باربارا بل گدس

: جیمز استوارت – کیم نواک – باربارا بل گدس محصول سال : ۱۹۵۸

: ۱۹۵۸ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۳ از ۱۰

: امتیاز ۸.۳ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «سرگیجه» فیلم «سرگیجه» یکی از آثار آلفرد هیچکاک به شمار می‌رود که بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته و بررسی می‌شود. داستان این اثر روی یک کارآگاه بازنشسته به نام اسکاتی فرگوسن با بازی جیمز استوارت متمرکز است که توسط دوستش برای بررسی رفتار عجیب همسرش استخدام شده است. این کارآگاه به زودی متوجه می‌شود که به جای اینکه سوژه مورد نظر را تحت بررسی قرار بدهد، اکنون شیفته وی شده و این در حالی است که او به هنگام انجام شغلش باید با سرگیجه‌های ناگهانی دست و پنجه نرم کند. فیلم «سرگیجه» جدا از اینکه فیلمی شاهکار و برجسته از آلفرد هیچکاک به شمار می‌رود و بیشتر برای خلق حالت فیلمبرداری «اثر سرگیجه» در دنیای سینما شناخته می‌شود، توضیحات لازم درباره نگاه مردانه در سینما را ارائه می‌دهد. این اثر نقدی بر مردانگی سمی به شمار می‌رود و این در حالی است موسیقی متن خارق‌العاده و فیلمبرداری بی‌نقص آن در ماندگاری این اثر بسیار تأثیرگذار بوده است. ۱۱. فیلم زندگی دیگران (The Lives of Others) فیلم The Lives of Others کارگردان : فلوریان هنکل فون دونرسمارک

: فلوریان هنکل فون دونرسمارک بازیگران : اولریش موهه – سباستین کخ – مارتینا گدک

: اولریش موهه – سباستین کخ – مارتینا گدک محصول سال : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

: امتیاز ۸.۴ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «زندگی دیگران» فیلم «زندگی دیگران» که به زبان آلمانی Das Leben der Anderen شناخته می‌شود، اثری خارق‌العاده و جذاب آلمانی در ژانر رازآلود و درام به شمار می‌رود که بر محوریت یک افسر استاسی به نام جرد ویسلر با بازی اولریش موهه است. به این افسر دستور داده شده تا از یک نمایشنامه‌نویس و دوست دخترش جاسوسی کند. سکان کارگردانی و نویسندگی این فیلم را فلوریان هنکل فون دونرسمارک برعهده داشته و اتفاقات آن نیز در شرق برلین در طی جنگ سرد رخ می‎‌دهد و وفاداری متزلزل قهرمان داستان به دولتش را به تصویر می‌کشد، آن هم در حالی که او به مکالمات سوژه‌هایش گوش می‌دهد و با آن‌ها ارتباطی عاطفی برقرار می‌کند. فیلم «زندگی دیگران» تفسیری جسورانه درباره زندگی تحت نظارت است و تأثیرات صمیمی‌تر نظارت مداوم روی جاسوس و سوژه را بررسی می‌کند. بازی‌های ظریف بازیگران سبب ارتقاء سطح این فیلم شده و آن را به فیلمی عمیقا احساسی و در عین حال آرام تبدیل کرده است. ۱۰. فیلم یادگاری (Memento) فیلم Memento کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : گای پیرس – کری ان ماس – جو پانتولیانو

: گای پیرس – کری ان ماس – جو پانتولیانو محصول سال : ۲۰۰۰

: ۲۰۰۰ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

: امتیاز ۸.۴ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «یادگاری» فیلم «یادگاری» اثری نئو نوآر، روانشناختی، مهیج و معمایی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را کریستوفر نولان در دست داشته و ترکیبی شاهکار از ژانرهای مختلف به شمار می‌رود که حتما باید به تماشای آن نشست. این فیلم داستان مردی به نام لئونارد شلبی با بازی گای پیرس را دنبال می‌کند که مبتلا به فراموشی پیشرونده است و به دنبال پیدا کردن قاتل همسرش است. از آنجایی که او نمی‌تواند خاطرات جدیدی را ایجاد کند، قهرمان داستان از عکس‌ها و خالکوبی‌های روی بدنش برای پیگیری سرنخ‌ها و رویدادها استفاده می‌کند. فیلم «یادگاری» بیشتر به خاطر ساختار غیر خطی و غیر معمول خودش شهرت دارد و دو خط زمانی دارد که در نهایت به یکدیگر می‌رسند و یک تصویر کامل از رویدادهای جاری در داستان را آشکار می‌کنند. این اثر به جای اینکه فقط معما را همانند یک اثر جنایی معمولی به تصویر بکشد، پازلی را در اختیار مخاطبان و بیننده‌ها قرار می‌دهد تا آن‌ها با کنار گذاشتن قطعات مختلف کنار هم به تصویر کلی داستان برسند و همین نیز سبب شده تا بیننده‌ها تجربه بسیار متفاوتی از این اثر داشته باشند. جدا از این رویکرد بدیع نسبت به ساختار، این اثر مهیج کریستوفر نولان همچنین به شکلی موثر به بررسی روان انسان می‌پردازد و پرسش‌هایی را درباره ماهیت خاطرات و واقعیت از طریق داستان گیج‌کننده و مبهم لئونارد شلبی مطرح می‌کند. ۹. فیلم اولدبوی (Oldboy) فیلم Oldboy کارگردان : پارک چان ووک

: پارک چان ووک بازیگران : چوی مین شیک – یو جی ته – کانگ هیه جونگ

: چوی مین شیک – یو جی ته – کانگ هیه جونگ محصول سال : ۲۰۰۳

: ۲۰۰۳ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۴ از ۱۰

: امتیاز ۸.۴ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «اولدبوی» فیلم «اولدبوی» اثری کلاسیک و بسیار مورد تحسین منتقدان است که داستان انتقام‌جویانه اوه دایه سو با بازی چوی مین شیک را روایت می‌کند. او به طور ناگهانی ربوده می‌شود و برای ۱۵ سال درون یک زندان حبس می‌شود و این در حالی است که اصلا دلیل این اتفاق را نمی‌داند. او ناگهان آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد تا به دنبال کسی باشد که مسبب این رنجش طولانی مدت او بوده اما به زودی درگیر یک توطئه بزرگتر می‌شود. سکان کارگردانی فیلم «اولدبوی» را پارک چان ووک برعهده داشته و این اثر سینمایی برای پیچش نمادین، آزاردهنده و غیرمنتظره خودش شهرت دارد که موضوعاتی همچون شیفتگی و انتقام را به یکدیگر گره می‌زند. البته، این اثر همچنین به خاطر سکانس‌های اکشن بی‌نقص و به خوبی فیلمبرداری شده خودش نیز شهرت دارد و یکی از بهترین سکانس‌های آن نیز صحنه مبارزه در داخل راهرو است. ۸. فیلم پنجره عقبی (Rear Window) فیلم Rear Window کارگردان : آلفرد هیچکاک

: آلفرد هیچکاک بازیگران : جیمز استوارت – گریس کلی – ریموند بر

: جیمز استوارت – گریس کلی – ریموند بر محصول سال : ۱۹۵۴

: ۱۹۵۴ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

: امتیاز ۸.۵ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «پنجره عقبی» فیلم «پنجره عقبی» اثری پیشگامانه و برجسته از آلفرد هیچکاک به شمار می‌رود که بر محوریت یک عکاس به نام ال بی جفریس ملقب به جف است که پایش شکسته و در حال حاضر نیز در حال بهبودی است. در این بین، او از پنجره عقبی ساختمان خودش نگاه می‌کند و به تماشای همسایه‌هایش می‌نشیند و همین نیز او را مشغول و سرگرم می‌کند. با این وجود، او چیزی را مشاهده می‌کند و باور دارد که شاهد یک قتل بوده است. فیلم «پنجره عقبی» یکی از بهترین فیلم‌های رازآلود در سخت‌ترین دهه هالیوود به شمار می‌رود که بیشتر به خاطر تفسیر درخشانش درباره فضولی شناخته می‌شود. در این اثر، بیننده‌ها از نگاه شخصیت اصلی داستان شروع به فضولی می‌کنند و فقط منتظر رخ دادن اتفاقاتی بد هستند. صحنه‌های پر از تنش و همچنین سرعت داستانی بی‌نقص این اثر سبب شده تا این فیلم معمایی واقعا گیرا و جذاب باشد. ۷. فیلم روانی (Psycho) فیلم Psycho کارگردان : آلفرد هیچکاک

: آلفرد هیچکاک بازیگران : آنتونی پرکینز – جنت لی – جان گوین

: آنتونی پرکینز – جنت لی – جان گوین امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

: امتیاز ۸.۵ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «روانی» بدون شک فیلم «روانی» مهم‌ترین و ماندگارترین شاهکار هیچکاک به شمار می‌رود و اثری جسورانه و مبتکرانه است که در متل بیتس جریان دارد، متلی که امروزه بسیار نمادین و شناخته شده است. این متل جایی است که ماریون کرین مجرم و فراری تصمیم می‌گیرد تا مدتی را استراحت کند و همچنین با مالک عجیب و غریب اما به ظاهر بی‌خطر اینجا یعنی نورمن بیتس نیز آشنا می‌شود. او به زودی متوجه می‌شود که انتخاب بسیار اشتباهی انجام داده است. فیلم «روانی» ساخته آلفرد هیچکاک توانسته از طریق صحنه‌ها و سکانس‌های مختلف خودش، ژانر معمایی و رازآلود را به جلو سوق بدهد. ناگفته نماند که معمای غنی این اثر نیز سبب شده تا بیننده در تمام مدت فیلم هیجان‌زده و مشتاق باشد و به دنبال پیدا کردن حقیقت ماجرا، به خصوص چیزی که نورمن بیتس پنهان کرده باشد. ۶. فیلم مظنونین همیشگی (The Usual Suspects) فیلم The Usual Suspects کارگردان : برایان سینگر

: برایان سینگر بازیگران : استیون بالدوین – بنیسیو دل تورو – کوین اسپیسی

: استیون بالدوین – بنیسیو دل تورو – کوین اسپیسی محصول سال : ۱۹۹۵

: ۱۹۹۵ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

: امتیاز ۸.۵ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «مظنونین همیشگی» فیلم «مظنونین همیشگی» ساخته برایان سینگر اثری کلاسیک و نئو نوار به شمار می‌رود که بر محوریت بازجویی از وربال کینت است. پلیس از او درباره ارباب جنایتکار مرموزی سوال می‌کند که کیسر سوز نام دارد، کسی که ظاهرا پشت سرقتی متهورانه اما فاجعه‌بار چندین میلیون دلاری بوده و باعث کشته و زخمی شدن چندین نفر شده است. اتفاقات فیلم «مظنونین همیشگی» از طریق فلش‌بک‌ها روایت می‌شود و هر آنچه بینندگان و مقامات می‌دانند نیز از نسخه پیچیده و بازگو شده رویدادها توسط وربال است. حس فوریت برای اینکه سریع‌تر به سوالات داستان پاسخ داده شود و راز پشت این کشتار آشکار گردد، در تمام مدت زمان فیلم در ذهن بیننده وجود دارد و این در حالی است که پیچش بزرگ و برجسته داستان در پایان سبب می‌شود تا تماشای فیلم کاملا ارزشمند باشد. ۵. فیلم اینک آخرالزمان (Apocalypse Now) فیلم Apocalypse Now کارگردان : فرانسیس فورد کوپولا

: فرانسیس فورد کوپولا بازیگران : مارلون براندو – مارتین شین – فردریک فورست

: مارلون براندو – مارتین شین – فردریک فورست محصول سال : ۱۹۷۹

: ۱۹۷۹ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

: امتیاز ۸.۵ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «اینک آخرالزمان» فیلم «اینک آخرالزمان» با الهام از رمان قلب تاریکی (Heart of Darkness) محصول سال ۱۸۹۹ میلادی و نوشته جوزف کونراد ساخته شده ولی اتفاقات آن در جنگ ویتنام جریان دارد. این اثر داستان کاپیتان بنجامین ویلارد را روایت می‌کند که یک عامل سوخته محسوب می‌شود و وظیفه ترور سرهنگ سرکش کلاه سبز والتر کرتز را برعهده دارد. کرتز خودش را به عنوان یک خدا در میان پیروانش معرفی کرده و رهبری حملات چریکی غیرمُجازی را برعهده دارد و بدون شک، ترور او کار آسانی نخواهد بود. کارگردان فرانسیس فورد کوپولا وحشت‌های جنگ را در فیلم به نمایش در می‌آورد و هر چقدر که قهرمان داستان در طول سفر خودش در رودخانه عمیق‌تر می‌شود، شدت و شور غیر قابل انکاری پیدا می‌کند. با اینکه فیلم «اینک آخرالزمان» در بین آثار معمایی چندان اثری برجسته محسوب نمی‌شود اما این اثر اطلاعات اندک درباره شخصیت کرتز بیان می‌کند و انگیزه‌ها، نقشه‌ها و گذشته او در ابتدا مشخص نیست و همین نیز سبب شده تا در این بخش قرار بگیرد. ۴. فیلم پرستیژ (The Prestige) فیلم The Prestige کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : کریستین بیل – هیو جکمن – اسکارلت جوهانسون

: کریستین بیل – هیو جکمن – اسکارلت جوهانسون محصول سال : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۵ از ۱۰

: امتیاز ۸.۵ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «پرستیژ» یکی از فیلم‌های آندرریتد کریستوفر نولان، فیلم «پرستیژ» است که داستان شعبده‌بازانی به نام رابرت آنژیر و آلفرد بوردن را دنبال می‌کند که رقابتی جذاب و مهیج را در اواخر قرن نوزدهم میلادی بین یکدیگر شکل می‌دهند. هر دوی آن‌ها شیفته اجراهای خارق‌العاده، خطرناک و با رویدادهای غیرمنتظره هستند و سعی دارند تا یکدیگر را در این زمینه شکست بدهند. فیلم پر پیچ و تاب و گاهی اوقات ترسناک «پرستیژ» عواقب پیش بردن بیش از حد کارها به خاطر رقابت یا جاه‌طلبی را برجسته می‌کند. عنصر اسرارآمیز این اثر نیز ناشی از ترفندهای عجیب و شگفت‌انگیزی است که در ظاهر جادوی واقعی به نظر می‌رسند اما در واقعیت، حقیقت پشت آن‌ها تاریک‌تر از آن چیزی است که بیننده انتظار دارد. ۳. انیمه شهر اشباح (Spirited Away) انیمه Spirited Away کارگردان : هایائو میازاکی

: هایائو میازاکی بازیگران : رومی هیراگی – میو ایرینو – ماری ناتسوکی

: رومی هیراگی – میو ایرینو – ماری ناتسوکی محصول سال : ۲۰۰۱

: ۲۰۰۱ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

: امتیاز ۸.۶ از ۱۰ تماشای تریلر انیمه «شهر اشباح» محبوب‌ترین فیلم استودیو جیبلی، انیمه «شهر اشباح» است که داستان ماجراجویی‌های چیهیروی ۱۰ ساله را دنبال می‌کند. این انیمیشن به کارگردانی هایائو میازاکی است که در آن، چیهیرو به دنیای ارواحی به نام کامی سفر می‌کند و در آنجا باید برای نجات پدر و مادرش تلاش کند. او در این جهان خارق‌العاده با انواع موجودات خارق‌العاده، ترسناک و آرامش‌بخش مواجه می‌شود. از جلوه‌های بسیار زیبا و تماشایی تا موجودات خارق‌العاده و عجیب و همچنین داستانی تکان‌دهنده و شخصیت اصلی دوست‌داشتنی، همه چیز در انیمه «شهر ارواح» عالی است و بیننده‌ها شاهد اثری هستند که همانند آن را قبلا ندیده‌اند و همین نیز سبب شده تا محبوبیت و شهرت این اثر دو چندان باشد. عنصر رازآلود و معمایی این اثر نیز بیشتر در مردم و موجوداتی است که چیهیرو با آن‌ها ملاقات می‌کند که رازها و اسرار پنهان شگفت‌انگیزی دارند. ۲. فیلم مسیر سبز (The Green Mile) فیلم The Green Mile کارگردان : فرانک دارابونت

: فرانک دارابونت بازیگران : تام هنکس – دیوید مورس – بانی هانت

: تام هنکس – دیوید مورس – بانی هانت محصول سال : ۱۹۹۹

: ۱۹۹۹ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

: امتیاز ۸.۶ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «مسیر سبز» فیلم «مسیر سبز» ساخته فرانک دارابونت پیرامون تجربیات سرپرست زندان پل اجکامب است که مسئول نظارت بر زندانیان محکوم به اعدام است و پس از ورود جان کافی به این محل نیز همه چیز به شکلی خارق‌العاده تغییر پیدا می‌کند. جان پس از محکوم شدن به قتل دو دختر جوان به اعدام محکوم شده است اما پس از یک سری تعاملات غیر قابل توضیح، پال به زودی متوجه می‎‌شود که چیزهای بیشتری وجود دارد. این فیلم بلاک‌باستری بر اساس رمانی به همین نام از استیون کینگ در سال ۱۹۹۶ میلادی ساخته شده است. معمای این اثر نیز پیرامون ماهیت جادویی و خارق‌العاده آن است که باعث بهتر شدن کاراکترهای جذاب پل و جان شده است. دوستی غیرمنتظره آن‌ها و همچنین پایان دلخراش فیلم، آن را به یک دوستی به یادماندنی تبدیل کرده است. ۱. فیلم هفت (Se7en) فیلم Se7en کارگردان : دیوید فینچر

: دیوید فینچر بازیگران : برد پیت – مورگان فریمن – گوئینت پالترو

: برد پیت – مورگان فریمن – گوئینت پالترو محصول سال : ۱۹۹۵

: ۱۹۹۵ امتیاز IMDb : امتیاز ۸.۶ از ۱۰

: امتیاز ۸.۶ از ۱۰ تماشای تریلر فیلم «هفت» یک قاتل زنجیره‌ای شروع به کشتن قربانیان مختلف می‌کند و از هفت گناه کبیره نیز برای انجام این کارها الهام می‌گیرد. حالا کارآگاه بازنشسته ویلیام سامرست با دیوید میلز بی‌تجربه همراه می‌شود تا این پرونده را حل کنند. آن‌ها رد عجیبی که این قاتل از خودش به جای گذاشته را دنبال می‌کنند و این در حالی است که تفاوت‌هایی در نحوه رسیدگی به این پرونده دارند. فیلم «هفت» اثری تحسین‌شده از کارگردان دیوید فینچر است که به خاطر نویسندگی تند، صحنه‌های وحشتناک و البته پیچش شگفت‌انگیزش شناخته می‌شود. نقطه اوج تکان‌دهنده و پایان مرموز داستان نیز همچنان امروزه تقلید می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد و همین نیز تاکیدی بر تاثیرگذاری این اثر سینمایی است. در این مطلب به معرفی بهترین فیلم‌های ساخته شده در ژانر معمایی و رازآلود بر اساس امتیاز آن‌ها در وب سایت آی‌ام‌دی‌بی پرداختیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟ منبع: collider

