ساعاتی پیش کمپانی سونی اقدام به انتشار لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها و بسته‌های الحاقی شبکه PSN در ماه جولای 2017 در منطقه ایالات متحده آمریکا کرد.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، بازی Crash Bandicoot همچنان موفق به کسب رتبه نخست پرفروش‌ترین بازی‌های شبکه PSN در ماه جولای 2017 شده است. در بخش بسته‌های الحاقی نیز شاهد حضور عناوین مختلفی از سری Call of Duty هستیم.

همانطور که از لیست زیر مشخص است، بازی Crash Bandicoot N. Sane Trilogy که نسخه بازسازی شده از سه‌گانه کلاسیک این عنوان برروی کنسول به‌یادماندنی PS1 است توانسته رتبه اول پرفروش‌ترین بازی‌های دیجیتالی PS4 را به خود اختصاص دهد.

در رتبه دوم نیز شاهد حضور بازی Middle-earth: Shadow of Mordor و به دنبال آن God of War III Remastered در جایگاه سوم هستیم. دو بازی Friday the 13th: The Game و Rocket League نیز به ترتیب جایگاه‌های چهارم و پنجم پرفروش‌ترین‌های جولای 2017 را به خود اختصاص داده‌اند.

لیست 20 بازی پرفروش ماه جولای 2017 کنسول PS4

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Middle-earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Edition

God of War III Remastered

Friday the 13th: The Game

Rocket League

Grand Theft Auto V

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Ratchet & Clank

EA Sports UFC 2

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Star Wars Battlefront - Ultimate Edition

Madden NFL 17

Battlefield 1

Ghost Recon: Wildlands

How to Survive 2

MLB The Show 17

Mad Max

Ark: Survival Evolved

Elite Dangerous

لیست پرفروش‌ترین بسته‌های الحاقی جولای 2017 کنسول PS4

Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles

Diablo III: Rise of the Necromancer

Call of Duty: Infinite Warfare - Absolution

Call of Duty Black Ops III - The Giant Zombies Map

Rocket League - Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack

Call of Duty: MWR Variety Map Pack

Rocket League - The Fate of the Furious Ice Charger

Dragon Ball Xenoverse 2 - Dragon Ball Super Pack 4

Battlefield 1 Premium Pass

Injustice 2 - Darkseid

منبع متن: pardisgame