بر اساس صفحۀ لینکدین یکی از تهیه‌کنندگان استودیوی فرام سافتور، این تیم بیش از یک سال است که روی پروژه‌ای رونمایی نشده کار می‌کند. همچنین، ۶ سال می‌شود که عنوان Armored Core 6 در دست ساخت قرار دارد.

گمانه‌زنی‌های زیادی حول این پروژۀ رونمایی نشده وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که پروژۀ مذکور همان بستۀ الحاقی Elden Ring است که تحت نام Shadow of the Erdtree رونمایی شد. عده‌ای می‌گویند که DLC یک پروژۀ جداگانه محسوب نشده و این یک بازی کاملاً جدید خواهد بود. نکتۀ دیگری که از تصویر زیر متوجۀ آن می‌شویم، این است که بازی بزرگ بعدی فرام سافتور، Armored Core 6: Fires of Rubicon، نزدیک به ۶ سال می‌شود که در دست توسعه قرار دارد و یک پروژۀ جانبی محسوب نخواهد شد.

مدتی پیش، میازاکی در مصاحبه‌ای با ۴A Gamers اعلام کرد که قصد دارد همچنان کارگردانی بازی‌ها را برعهده بگیرد و از همین حالا، کار روی پروژۀ بزرگ بعدی خود را آغاز کرده است، اگرچه پروژه‌هایی با کارگردانی اشخاص دیگر نیز وجود دارند. شاید این پروژۀ رونمایی نشده همان بازی بزرگ بعدی میازاکی باشد.