اندی رابینسون (Andy Robinson)، خبرنگار VGC، گفته که علی رغم واکنش منفی طرفداران به بازی Suicide Squad: Kill the Justice League، تیم توسعه‌ی بازی از چرخه‌ی گیم‌پلی و جهانی که خلق کرده راضی است. پس از نمایش گیم‌پلی کو-آپ بازی Suicide Squad: Kill the Justice League در جریان آخرین State of Play، این بازی واکنش‌های […]

شایعه: Suicide Squad: Kill the Justice League مثل Gotham Knights نیست آرش بوالحسنی ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۵