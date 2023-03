به تازگی نیل دراکمن توضیح داد که اگر ناتی داگ تصمیم به ساخت نسخه‌ی سوم The Last of Us داشته باشد، احتمالا عناصر سریال این فرانچایز در آن به کار برده خواهند شد. نیل دراکمن (Neil Druckmann)، خالق فرانچایز بازی The Last of Us، با حضور در یک رویداد مجازی اعلام کرد که احتمال دارد […]

دراکمن به احتمال استفاده از عناصر سریال The Last of Us در نسخه سوم اشاره کرد مهدی مصطفایی ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۰:۳۵

به تازگی نیل دراکمن توضیح داد که اگر ناتی داگ تصمیم به ساخت نسخه‌ی سوم The Last of Us داشته باشد، احتمالا عناصر سریال این فرانچایز در آن به کار برده خواهند شد. نیل دراکمن (Neil Druckmann)، خالق فرانچایز بازی The Last of Us، با حضور در یک رویداد مجازی اعلام کرد که احتمال دارد در صورت ساخت نسخه‌ی سوم این فرانچایز، استودیوی ناتی داگ از عناصر به کار گرفته شده در سریال آن استفاده کند. دراکمن در این باره توضیح داد: اگر ما عناصر سریال را در قالب بازی بررسی کنیم، در صورتی که The Last of Us Part III ساخته شود، قطعا المان‌هایی در سریال وجود خواهد داشت تا من آن‌ها را در بازی‌ استفاده کنم. خالق The Last of Us در ادامه به ساخت سریال و چگونگی پیشرفت آن از مرحله‌ی ایده‌پردازی در سال ۲۰۰۴ اشاره کرد: فکر می‌کنم دو نوع نویسنده وجود دارد. کسانی که هر بار داستان بسیار متفاوتی را روایت می‌کنند و برعکس، آن‌هایی که یک روایت را بارها و بارها تکرار می‌کنند و به دنبال بهبود آن هستند یا آن را تغییر می‌دهند و در نهایت مضامین تکراری را جستجو می‌کنند. اخیرا شبکه‌ی HBO، آخرین قسمت فصل اول سریال The Last of Us را به نمایش گذاشت و این سری تلویزیونی به عنوان برترین سریال پخش شده از House of the Dragon پیشی گرفت. در ادامه دراکمن و کریگ مازین (Craig Mazin)، یکی از کارگردان‌های سریال، تایید کردند که داستان The Last of Us Part II در چندین فصل پوشش داده خواهد شد.

