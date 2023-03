در جدیدترین دفاعیات مایکروسافت از خرید اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard)، این شرکت اعلام کرده است که اکتیویژن بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌ی ترد پارتی سونی نیست.

از آن‌جایی که به تاریخ تصمیم‌گیری رگولاتوری‌ها درباره‌ی معامله‌ی جنجال‌برانگیز و تاریخی مایکروسافت و اکتیویژن بلیزارد نزدیک می‌شویم، پلی استیشن و ایکس باکس هرکدام به‌نفع خود اسنادی را تسلیم دادگاه‌ها و رگولاتوری‌های مربوطه می‌کنند تا درنهایت، برنده‌ی این پیکار باشند.

به‌تازگی نیز مایکروسافت، در پاسخ به سازمان تنظیم رقابت و بازار بریتانیا (CMA)، گزارشی ارائه داده و اظهار داشته است که برخلاف تصور عمومی و مطالبی که در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود، اکتیویژن بلیزارد بزرگ‌ترین تامین‌کننده‌ی ترد پارتی شرکت سونی نیست. به‌گفته‌ی مایکروسافت، شرکتی که بیشترین تامین سرمایه را بین کمپانی‌های سوم شخص برای سونی انجام می‌دهد، الکترونیک آرتز (Electronic Arts) است و شرکت‌های یوبیسافت (Ubisoft) و تیک-تو اینتراکتیو (Take-Two Interactive) به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. البته این رتبه‌بندی فقط درباره‌ی پلی استیشن صدق نمی‌کند و کمپانی‌های نامبرده با همین جایگاه، تامین‌کننده‌ی تردپارتی پلتفرم ایکس باکس نیز هستند.

نکته‌ی بعدی اینکه سونی خود به تنهایی و با ۲۸۶ بازی، در جایگاه چهارم تامین‌کننده‌ی مالی پلی استیشن قرار دارد و درواقع اکتیویژن بلیزارد، رتبه‌ی پنجم را به خود اختصاص داده است. مایکروسافت در این گزارش، خاطرنشان کرد که سونی تقریباً تمام عناوین خود از جمله God of War, Spider-Man و The Last of Us را به انحصار پلتفرم پلی استیشن درآورده است.

نظر شما درباره‌ی مطالب فوق چیست؟ با گیمفا درمیان بگذارید.

منبع: PlayStationLifeStyle