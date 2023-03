عید امسال فیلم، سریال و انیمه چی ببینیم؟

عید سال ۱۴۰۲ و تعطیلات طولانی مدت آن می‌تواند بهانه‌ای باشد تا به سراغ آثار جذاب و پخش شده ۱ سال گذشته برویم.

هر ساله صنعت فیلم، سریال و انیمه میزبان پخش ده‌ها اثر گوناگون می‌باشد که هر یک به گونه خاص و منحصر به فرد سعی دارند تا مخاطبین ژانر خود را با به تصویر کشیدن وقایع مختلف سرگرم نمایند. مسئله‌ای که در ۱ سال گذشته برخی از مدعیان، ناکام ظاهر شده و برخی از آثار ناشناخته، مخاطبین را شگفت‌زده کرده و با استقبال گسترده‌ای از سوی بینندگان مواجه شده‌اند.

تعطیلات عید نوروز سال ۱۴۰۲ بهترین زمان برای تماشای آثار جذاب و زیبایی می‌باشد که در طی ۱ سال گذشته از سوی مدیوم‌های مختلف در دسترس مخاطبین قرار گرفته و دیده نشده‌اند. فیلم، سریال و انیمه‌هایی جذاب و سرگرم‌کننده که نه تنها می‌توانند به عنوان یک سرگرمی عادی شما را شگفت‌زده نمایند، بلکه حاوی روایات، مفاهیم و وقایعی چالش‌برانگیز نیز هستند که ذهن و احساسات شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

به همین مناسبت نیز در این مقاله قصد داریم تا به معرفی ۱۵ اثر تماشایی بپردازیم. آثاری دست‌چین شده از فیلم، سریال و انیمه‌های ارزشمندی که می‌توانید در طول تعطیلات به تماشای آن‌ها پرداخته و خاطراتی جذاب و ماندگار را برای خود به ارمغان بیاورید. پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

انیمیشن Puss in Boots: The Last Wish (گربه چکمه‌چوش: آخرین آرزو)

ژانر: کمدی و ماجراجویی

صداپیشگان: آنتونیو باندراس، سلما هایک، هاروی گی‌ین و فلورنس پیو

۱۲ سال زمان برد تا بالاخره بتوانیم شاهد ادامه ماجراجویی‌های گربه چکمه‌پوش دوست‌داشتنی باشیم. مدت زمانی طولانی که در نهایت نشان داد ارزش این همه صبر را داشته است.

این انیمیشن به نوعی دنباله مستقیم Shrek Forever After (شرک برای همیشه) در سال ۲۰۱۰ به شمار می‌رود، روایت‌گر زمانی است که گربه چکمه‌پوش داستان ما در طول ماجراجویی‌های خود ۹ تا از ۱۰ جان خود را مصرف کرده و تنها ۱ جان برای او باقی مانده است. موضوعی در ظاهر بی‌اهمیت که گربه‌ چکمه‌پوش آن را جدی نگرفته و به زندگی عادی خود می‌پردازد. با این حال به مرور او با جریانات و وقایعی روبرو می‌شود که نه تنها می‌تواند زندگی او را برای همیشه به پایان برساند، بلکه همان ۱ جانش را نیز برای وی ارزشمند کرده و شخصیت او را به چالش می‌کشد. در میان آثار کلیشه‌ای دیزنی و سقوط پیکسار، استودیو دریم‌ورکس با Puss in Boots: The Last Wish ثابت می‌کند که هنوز هم می‌توان شاهد انیمیشن‌های زیبا و تاثیرگذاری بود که بدون سوار شدن بر موج‌های رسانه‌ای امروزی، در نزد مخاطبین ارزشمند و خاطره‌انگیز جلوه نمود.

فیلم Thirteen Lives (سیزده زندگی)

ژانر: زندگی‌نامه‌ای و بقا

بازیگران: ویگو مورتنسن، کالین فارل، جوئل اجرتون و تام بیتمن

آخرین اثر سینمایی ران هاوارد به نام Thirteen Lives نه تنها از داستانی کاملاً واقعی و شوکه‌کننده بهره برده است، بلکه یکی از جواهر نایاب و ارزشمند سینما محسوب می‌شود که آن‌طور که می‌بایست، از سوی سینماگران استقبال نشده است.

این فیلم در سال ۲۰۱۸ و در شهر چیانگ ری واقع در کشور تایلند جریان دارد. جایی که گروهی از داشن‌آموزان به همراه مربی خود در روزی بارانی وارد غاری به نام تام لوآنگ شده و با گذشت ساعت‌ها اما هیچ یک از آن‌ها به خانه برنمی‌گردد. خانواده آن‌ها با تحقیق و پرس و جو با واقعیتی تلخ مواجه شده و می‌فهمند که این ۱۳ نفر در غاری پر شده از آب به دام افتاده و هر لحظه امکان غرق شدن یا اتمام اکسیژن آن‌ها وجود دارد. موضوعی که سبب می‌شود تا کشور تایلند اعلام وضعیت قرمز کرده و تمامی کشورهای جهان برای کمک به این دانش‌آموزان و مربی‌شان، وارد عمل می‌شوند. عملیات نجاتی خطیر و هیجان‌انگیز که با وقایعی غیرقابل تصور و شوکه‌کننده همراه می‌شود. از داستان جذاب و روایت منسجم گرفته تا شخصیت‌هایی باورپذیر و سکانس‌هایی فراموش نشدنی، Thirteen Lives یک فیلم ارزشمند می‌باشد که قطعاً تماشای آن برای هر سینما دوستی واجب خواهد بود.

فیلم The Menu (صورت‌غذا)

ژانر: کمدی و ترسناک

بازیگران: رالف فاینز، آنیا تیلور-جوی، نیکلاس هولت و هانگ چائو

چگونه می‌توان از ایده مهمانان در یک هتل مجلل واقع در جزیره‌ای زیبا و تماشایی، به نمایش ذات واقعی و کثیف انسان‌ها پرداخت؟ موضوعی که فیلم The Menu به شکلی جذاب و هیجان‌انگیز به آن می‌پردازد.

این فیلم حول محور گروهی از افراد غریبه جریان دارد که به شکلی مرموز، به یک جزیره دعوت شده تا به عنوان مهمانان سر‌آشپزی در ظاهر متشخص، از شامی لذیذ بهره ببرند. با این حال خیلی زود مشخص می‌شود که تمامی این پذیرایی‌ها و مهمان‌نوازی‌ها یک بهانه بوده تا شاهد سلاخی بی‌رحمانه و گسترده‌ای باشیم که در راس آن‌ها همین سرآشپز داستان قرار دارد. The Menu فیلمی مرموز و هیجان‌انگیز می‌باشد که با وجود برخورداری از کلیشه‌هایی زننده و عجیب و غریب اما می‌تواند به گزینه‌ای مناسب برای گذراندن تعطیلات در نظر گرفته شود که با زمانی معادل ۱۰۶ دقیقه، سلسله‌ای از اتفاقات جذاب را برای شما به ارمغان می‌آورد.

فیلم Bullet Train (قطار سریع‌السیر)

ژانر: کمدی و اکشن

بازیگران: برد پیت، جوئی کینگ، آرون تیلور-جانسون و برایان تایری هنری

آخرین ساخته دیوید لینچ مملو از اتفاقاتی دیوانه‌وار، خونین و هیجان‌انگیز می‌باشد که به معنای واقعی کلمه می‌تواند در یک روز تعطیل، حسابی مخاطبینش را سرگرم نماید.

فیلم Bullet Train حول محور یک آدمکش حرفه‌ای ولی سر به هوا به نام لید باگ جریان دارد که وارد یک قطار سریع‌السیر شده تا ماموریتی را به اتمام برساند. با این حال خیلی زود او متوجه می‌شود که در این قطار تنها نبوده و برای اتمام ماموریت خود می‌بایست تا با انواع و اقسام آدمکش‌های عجیب و غریب، خنده‌دار و بی‌رحم به مبارزه بپردازد. برد پیت در تیپ شخصیتی همیشگی خود برای یک بار دیگر می‌تواند ثابت کند که گزینه مناسبی برای ایفای نقش لیدی باگ بوده است. فیلم Bullet Train بدون آن که ذره‌ای برای منطق روایی خود ارزشی قائل باشد، مجموعه‌ای از سکانس‌های دیوانه‌وار و هیجان‌انگیز را به تصویر می‌کشد تا تنها ۱ موضوع را بازگو نماید؛ ۲ ساعت از وقت خود را به این اثر اختصاص دهید تا در احمقانه‌ترین حالت ممکن، به جان هم افتادن چندین و چند قاتل و آدمکش عجیب و غریبی را شاهد باشید که می‌تواند گزینه مناسبی برای گذراندن تعطیلات به شمار برود.

فیلم Black Panther: Wakanda Forever (پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد)

ژانر: اکشن و ابرقهرمانی

بازیگران: لتیشیا رایت، لوپیتا نیونگو، دانای گوریرا و وینستون دوک

در جریان فاز چهارم دنیای سینمایی مارول که شاهد مبتذل‌ترین آثار ژانر ابرقهرمانی در سینما و تلویزیون بوده‌ایم، شاید که بتوان گفت دنباله فیلم پلنگ سیاه تا حدودی بتواند ارزشمندتر از باقی هم‌تایان خود جلوه پیدا کند.

فیلم Black Panther: Wakanda Forever که از مرگ شوکه‌کننده چادویک بوزمن در روایت داستانی خود بهره گرفته است، به سرزمین واکاندا در نبود تی‌چالا می‌پردازد که تمام دنیا را برای به دست آوردن منبع ارزشمند این سرزمین یعنی ویبرانیوم متحد کرده است. موضوعی که پای پادشاه دریاها یعنی نیمور را نیز به داستان باز کرده و واکاندا را نیازمند به حضور یک پلنگ سیاه جدید نشان می‌دهد. Wakanda Forever با وجود آن که باز هم در کلیشه‌های فاز چهارم دنیای سینمایی مارول غرق کرده و حتی در مقایسه با فیلم نخست نیز از شخصیت‌های تک بعدی و روایتی عجیب و غریب بهره می‌برد اما می‌تواند تجربه‌ای سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیز به شمار برود که میراث تی‌چالا و مرگ چادویک بوزمن را به شیوه‌ای تاثیرگذار به معرض نمایش گذاشته است.

فیلم تی تی (TiTi)

ژانر: درام اجتماعی و عاشقانه

بازیگران: الناز شاکردوست، پارسا پیروزفر، هوتن شکیبا و رضا عموزاد

بازگشت پارسا پیروزفر به سینما به حدی تماشایی و قدرتمندانه است که منجر به ساخت یکی از زیباترین آثار درام چند سال اخیر سینمای ایران شده است.

فیلم تی تی روایت‌گر یک دانشمند به نام ابراهیم ساجدی با هنرنمایی پارسا پیروزفر می‌باشد که در بیمارستان بستری بوده و در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ می‌باشد. او که در روزهای پایانی عمر خود مشغول طراحی یک نظریه درباره نابودی جهان می‌باشد، با پرستاری ساده، دوست‌داشتنی و حامله به نام تی تی آشنا می‌شود که نه تنها مسبب نجات جان این داشنمند خواهد شد، بلکه جنبه متفاوتی از زندگی را به وی نشان می‌دهد که زمینه‌ساز وقایعی دردناک و احساسی می‌شود. ساخته آیدا پناهنده در عین سادگی اما به عنوان یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های چند سال اخیر سینمای ایران محسوب می‌شود که نه تنها از تیم بازیگری فوق‌العاده قدرتمندی بهره برده است، بلکه شخصیت‌پردازی و وقایع آن می‌تواند تا مدت‌ها بر ذهن شما نقش بسته و به اثری فراموش نشدنی بدل گردد که تماشای آن را در طول تعطیلات، به امری واجب بدل کرده است.

فیلم موقعیت مهدی (The Situation of Mehdi)

ژانر: درام جنگی و زندگی‌نامه‌ای

بازیگران: هادی حجازی‌فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی‌فر و معصومه ربانی‌نیا

هادی حجازی‌فر را باید مرد آثار بیوگرافی و جنگی سینمای ایران خطاب کرد که از حق هم نگذریم، فیلم‌های تاثیرگذاری را به ارمغان آورده است و حال با قرار گرفتن خود وی در نقش کارگردان، شاهد اوج المان‌های همیشگی وی هستیم.

آخرین فیلم او، موقعیت مهدی نام داشته و روایت‌گر زندگی یکی از قهرمانان نظامی ایرانی در طول جنگ ۸ ساله ایران و عراق به نام مهدی باکری می‌باشد. او که فرماندهی لشکر ۳۱ عاشورا را بر عهده دارد، برخلاف خواست قلبی رضایت می‌دهد تا برادر کوچکترش، حمید وارد جبهه جنگ شده و او را در مقابل سختی‌ها و مشکلات یاری نماید. تصمیمی که در نهایت برخلاف تصورات مهدی باکری رقم خورده و او با رخدادهایی تلخ و دردناک روبرو می‌شود که تاثیر بزرگی بر شخصیت وی داشته است. فیلم موقعیت مهدی که از کارگردانی و بازیگری تحسین‌برانگیز هادی حجازی‌فر بهره می‌برد، جنبه‌های ناگفته‌ای از سختی‌ها، فداکاری‌ها و شهامت‌های قهرمانان جنگ را به تصویر کشیده و به عنوان فیلمی تماشایی و تاثیرگذار در سینمای ایران به شمار می‌رود که تماشای آن می‌تواند سینماگران ایرانی را با وقایعی شوکه‌کننده و تاثیرگذار روبرو نماید.

سریال The Last of Us (آخرین بازمانده از ما)

ژانر: درام و پسا-آخرالزمانی

بازیگران: پدرو پاسکال، بلا رمزی، آنا تورو و گابریل لونا

سریال The Last of Us که اقتباسی از بازی‌های ویدیویی به همین نام می‌باشد، بستری آخرالزمانی را بهانه کرده تا روایتی درام و تاثیرگذار را به تصویر بکشد.

این مجموعه روایت‌گر جوئل با هنرنمایی پدرو پاسکال در دنیایی نابود شده به وسیله یک قارچ هولناک می‌باشد که انسان‌ها را به موجوداتی خونخوار، درنده و بی‌رحم تبدیل کرده است. او که دیگر امیدی برای زندگی ندارد، ماموریت تحویل دختری به نام الی با هنرنمایی بلا رمزی را به گروهی از نظامیان تحت عنوان فایرفلای‌ها را بر عهده می‌گیرد. ماموریتی خطرناک و طولانی که به مرور رابطه‌ای پدر و دختری را بین جول و الی ایجاد کرده و روزنه‌ای از امید به زندگی در دنیایی کابوس‌وارانه را در آن‌ها به وجود می‌آورد. اثری تحسین شده و جذاب که پخش فصل نخست آن به تازگی پایان یافته است.

سریال House of the Dragon (خاندان اژدها)

ژانر: فانتزی، درام و ماجراجویی

بازیگران: پدی کانسیداین، مت اسمیت، اولیویا کوک و اما دآرسی

حماسه آتش و خون خلق شده توسط جرج آر. آر. مارتین به حدی عظیم و گسترده است که شبکه HBO در دومین تلاش برای ساخت اقتباسی تلویزیونی از آن، به سراغ یکی از دوره‌های تاریخی بسیار مهم آن رفته است.

این سریال حدود ۲۰۰ سال پیش از وقایع بازی تاج و تخت جریان داشته و روایت‌گر دوران حکومت خاندان تارگرین‌ها بر سرزمین وستروس می‌باشد. دوره‌ای بسیار حساس و جریان‌ساز که زمینه‌ساز یکی از هولناک‌ترین جنگ‌های داخلی سرزمین وستروس میان اشراف‌زادگان تارگرین‌ها بوده که تحت عنوان رقص اژدهایان شناخته می‌شود. نبردی که در نهایت به نابودی این خاندان و موجودات افسانه‌ای آن‌ها منجر شده و زمینه‌ساز قدرت گرفتن باقی خاندان‌ها خواهد شد. سریالی که برخلاف فصل‌های پایانی بازی تاج و تخت، تا حد ممکن اشکالات آن را برطرف کرده و مجموعه تلویزیونی جذاب و هیجان‌انگیزی را به ارمغان آورده است.

سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power (ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت)

ژانر: فانتزی، درام و ماجراجویی

بازیگران: مورفید کلارک، رابرت آرماریو، نازنین بنیادی و لوید اوون

همانند حماسه آتش و خون، دنیای خلق شده توسط جی. آر. آر. تالکین یعنی سرزمین میانه نیز مملو از وقایع و شخصیت‌های جذاب و فراموش نشدنی‌ای می‌باشد که کمپانی آمازون سعی داشته تا گوشه‌ای از آن را به تصویر بکشد.

سریال حلقه‌های قدرت پیش از سه‌گانه ارباب حلقه‌ها به کارگردانی پیتر جکسون یعنی در دوران دوم سرزمین میانه جریان دارد. پس از آن که ساکنین این سرزمین موفق شدند تا با اتحاد یکدیگر، اهریمن بزرگی به نام مورگوت بائوگلیر را نابود نمایند، در حالی که تصور می‌شود این سرزمین دیگر در صلح و آرامش به سر خواهد برد، سر و کله دست راست این اهریمن یعنی سائورون که از این جنگ نجات پیدا کرده، پیدا شده و در حالی که دیگر اتحادی میان انسان‌ها، کوتوله‌ها و الف‌ها وجود ندارد، در حال بازیابی قدرت و ارتشی عظیم می‌باشد. The Lord of the Rings: The Rings of Power روایت‌گر برخی از مهم‌ترین سلسله اتفاقات سرزمین میانه در دوران دوم می‌باشد؛ موضوعی بسیار حماسی، سرگرم‌کننده و جذاب که در فیلم نخست ارباب حلقه‌ها تنها شاهد اشاره کوچکی به آن بوده‌ایم.

سریال Wednesday (ونزدی)

کمدی، ماوراء طبیعی و ترسناک

بازیگران: جنا اورتگا، گوئندولین کریستی، ریکی لیندهوم و جیمی مک شین

یکی از شگفتی‌های مدیوم تلویزیون در سال گذشته، سریال Wednesday می‌باشد که نتیجه همکاری موفقیت‌آمیز کمپانی نتفلیکس با کارگردان پرآوازه هالیوود یعنی تیم برتون بوده است.

این سریال که اقتباسی از داستان‌های خانواده آدامز می‌باشد، بر روی یکی از اعضای این خانواده یعنی ونزدی با هنرنمایی جذاب جنا اورتگا تمرکز دارد. دختری عجیب و غریب و در عین حال دوست‌داشتنی که به سبب رفتارهای ناشایست خود از مدرسه اخراج شده و درگیر وقایعی می‌شود که در نهایت به انتخاب میان نابودی یا نجات جهان منجر می‌گردد. نکته حائز اهمیت درباره سریال Wednesday به وجود المان‌ها و ویژگی‌های نوستالژی تیم برتون مربوط می‌شود که برای سال‌های متوالی به هیچ عنوان در آثار او مشاهده نمی‌شد؛ موضوعی که نه تنها سبب بازگشت موفقیت‌آمیز این کارگردان به ژانر محبوب خود بوده است، بلکه باعث شده تا مجموعه تلویزیونی سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیزی خلق گردد که طرفداران ژانر ماورایی را به هیچ عنوان ناامید نخواهد کرد.

سریال پوست شیر (The Lion Skin)

ژانر: درام اجتماعی و جنایی

بازیگران: هادی حجازی‌فر، پانته‌آ بهرام، مهرداد صدیقیان و شهاب حسینی

سریال پوست شیر را شاید بتوان به عنوان یکی از آثار منحصر به فرد و تازه‌نفس تلویزیون ایران نامید که برخلاف موج کلیشه‌ای این مدیوم حرکت کرده است.

این سریال بر روی مجرم سابقی به نام نعیم با هنرنمایی تحسین برانگیز هادی حجازی‌فر جریان دارد. مردی زخم‌دیده ولی خانواده‌دوستی که پس از سال‌ها حبس، از زندان آزاد شده و به مناسب رهایی از زندان، با تنها دختر خود سفری را به شمال کشور آغاز می‌کند. سفری که برخلاف انتظارات او، به از دست دادن دخترش منتهی شده و حال او باید تمام توان خود را به کار گیرد تا عاملان این اتفاق شوم را پیدا نماید؛ ماجراجویی خطیری که او را پلیسی به نام سرگرد مشکات با هنرنمایی شهاب حسینی روبرو کرده و این ۲ باید در کنار یکدیگر، برای پیدا کردن ساحل، با وقایعی شوکه‌کننده و هیجان‌انگیز روبرو شوند. سریال پوست شیر ثابت می‌کند که در صنعت از نفس افتاده تلویزیون ایران هنوز هم می‌توان اثری را شاهد بود که از روایتی منجسم و شخصیت‌پردازی حساب شده بهره می‌برد.

سریال یاغی (Rebel)

ژانر: درام اجتماعی

بازیگران: پارسا پیروزفر، علی شادمان، طناز طباطبایی و امیر جعفری

روایت عشق پسر و دختری که از لحاظ طبقاتی با یکدیگر فاصله دارند تاکنون بارها در سینما و تلویزیون ایران به تصویر کشیده شده و تا حدودی به موضوعی نخ‌نما و کلیشه‌ای بدل گشته است.

با این حال سریال یاغی به سبب سبک روایی خود تا حدودی از کلیشه در امان مانده و نتیجه، مجموعه تلویزیونی جذابی شده که قطعاً ارزش وقت گذاشتن را خواهد داشت. این سریال حول محور پسر فقیر و درمانده‌ای به نام جاوید جریان دارد که از یک سو شرایط زندگی اسفناکی داشته و از سوی دیگر عاشق دختری با وضع مالی مناسب شده است.جاوید برای به دست آوردن دختر رویاهای خود وارد مسیر غیرقابل بازگشتی می‌شود که نه تنها آرمان‌های وی را به چالش می‌کشد، بلکه واقعیات دردناکی از عشق را نیز متوجه شده و زمینه‌ساز آشنایی او با فردی به نام بهمن می‌شود که زندگی او را دستخوش تغییر می‌نماید. در میان سیل عظیم کلیشه‌های عاشقانه سینما و تلویزوین ایران، یاغی به مانند جواهر نابی است که می‌تواند لحظاتی تاثیرگذار را برای شما به ارمغان بیاورد.

سریال سرگیجه (Vertigo)

ژانر: درام

بازیگران: حامد بهداد، هومن سیدی، رعنا آزادی ور و هادی حجازی‌فر

سریال سرگیجه را می‌توان به عنوان اثری نمادین از درام همیشگی سینما و تلویزیون خطاب کرد که نه چیزی به این ژانر اضافه کرده و نه می‌توان آن را تکراری و کلیشه‌ای در نظر گرفت.

این مجموعه تلویزیونی روایت‌گر شک و تردیدهای یک خانواده نسبت به یکدیگر می‌باشد که پس از درگیری کوچک یکی از اعضای این خانواده به نام پیمان با هنرنمایی حامد بهداد، زندگی او به ورطه نابودی کشیده شده و تمامی دوستان و عزیزانش به وی مشکوک شده و انگ قاتل بودن به وی می‌زنند که منجر به وقایعی عجیب و در عین حال شوکه‌کننده می‌شود. سریال سرگیجه میزبان حضور برخی از مشهورترین بازیگران سینمای ایران می‌باشد که در مرکز آن‌ها حامد بهداد با هنرنمایی همیشگی خود حضور داشته و می‌تواند طرفداران خود را به وجد بیاورد. در سالی که ده‌ها سریال مختلف از سوی فیلم‌سازان ایرانی ساخته و پخش شده است، شاید که سرگیجه بتواند یکی از آثار موفق و جذاب این مدیوم به شمار رفته و در طول تعطیلات عید نوروز، ارزش تماشا کردن را داشته باشد.

انیمه Bleach: Thousand-Year Blood War (بلیچ: جنگ خونین هزار ساله)

ژانر: اکشن، ماجراجویی و ماوراء طبیعی

صداپیشگان: ماساکازو موریتا، هیروکی یاسوموتو، یوکی ماتسوکا و نوریاکی سوگیاما

با وجود این که انیمه Bleach از سال ۲۰۰۴ کار خود را آغاز کرده و از ۳۶۶ قسمت بهره می‌برد اما Bleach: Thousand-Year Blood War که به عنوان یکی از شاهکارهای دنیای انیمه در سال ۱۴۰۱ به شمار می‌رود، از روایت نسبتاً مستقلی بهره برده که می‌تواند مخاطبین جدید را هم شگفت‌زده نماید.

این انیمه روایت‌گر زندگی ایچیگو کوروساکی می‌باشد که پس از وقایع Bleach، حال به عنوان مبارزی بسیار قدرتمند و توانا محسوب می‌شود که زندگی عادی خود را سپری می‌کنند. با این حال پس از آن که دشمن قسم خورده و دیرینه جامعه ارواح سر و کله‌اش پیدا شده و تمامی نظامیان را به خاک و خون می‌کشد، بار دیگر ایچیگو مجبور می‌شود تا سلاح خود را به دست گرفته و وارد سخت‌ترین مبارزه بین خیر و شری شود که می‌تواند حتی به مرگش نیز ختم شود. پس از گذشت حدود ۱ دهه، مجموعه Bleach: Thousand-Year Blood War بازگشته تا تاج پادشاهی را بر گذاشته و ثابت کند که چرا به عنوان یکی از شاهکارهای صنعت انیمه محسوب می‌شود؛ اثری که از شخصیت‌پردازی گرفته تا صحنه‌های اکشن، تک تک قسمت‌های آن می‌تواند مخاطبینش را به وجد آورده و استاندارد جدیدی را در ژانر خود پایه‌گذاری نماید.

انیمه Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (موبایل سوت گاندام: ساحره‌ای از عطارد)

ژانر: مکا، علمی تخیلی و نظامی

صداپیشگان: ناتسوکی هانائی، ماکوتو فورکاوا، یوهئی آزاکامی و کانا ایچیسونه

در حالی که قدمت فرنچایز Gundam به سال ۱۹۷۹ بازمی‌گردد و یکی از طولانی‌ترین مجموعه‌های صنعت انیمه به شمار می‌رود اما برای تماشای Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury هیچ نیازی به دیدن آثار پیشین این فرنچایز نخواهید داشت.

این انیمه روایت‌گر گروهی از داشمندان در فضای بیکران کهکشان می‌باشد که در حال تولید نمونه بسیار پیشرفتی از ربات‌های جنگنده هستند. با این حال دولت به آن‌ها خیانت کرده و حمله‌ای همه‌جانبه را به پایگاه آن‌ها ترتیب می‌دهد. حمله‌ای خونین که منجر به مرگ تمامی ساکنین آن‌جا شده و تنها یک مادر و دختر سوار بر ربات می‌توانند از مهلکه فرار نمایند. Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury با بهره‌گیری از روایتی سیاسی و درگیر کننده، یکی از آثار جذاب دنیای انیمه به شمار می‌رود که فصل نخست آن با بهره‌گیری از موسیقی‌هایی حماسی و جلوه‌های بصری چشم‌نواز در دسترس بوده و می‌تواند تجربه‌ای ناب و هیجان‌انگیز را برای شما به ارمغان بیاورد.

انیمه Chainsaw Man (چینساو من)

ژانر: اکشن، کمدی سیاه، ترسناک، ماورائی

صداپیشگان: کیکونوسوکه تویا، فروز آی، کنجیرو تسودا و توموری کوسونوکی

انیمه Chainsaw Man را می‌توان به عنوان یکی از ترندهای سال ۱۴۰۱ به شمار آورد که سر و صدای رسانه‌ای آن حتی به خارج از دنیای انیمه نیز کشیده شده بود.

این مجموعه در دنیای خیالی جریان دارد که انسان‌ها و اهریمنان در کنار یکدیگر به زندگی می‌پردازند. در این بین ما شاهد پسر جوانی به نام دنجی هستیم که به عنوان شکارچی اهریمن روزگار خود را می‌گذراند. با این حال در جریان یکی ار روزهای عادی خود، او با افرادی بی‌رحم روبرو شده و کشته می‌شود؛ موضوعی که سبب می‌شود تا اهریمن دست‌آموز وی تحت عنوان پویچتا با وی ترکیب شده و هیولایی قدرتمند و غیرقابل مهار به نام چینساو من به وجود بیاید. هیولایی که زندگی دنجی را زیر و رو کرده و وی را وارد مسیری غیرقابل بازگشت و خطرناک خواهد کرد. Chainsaw Man به سبب بهره بردن از روایتی بی‌رحمانه و خونین و حضور شخصیت‌های جذاب و منحصر به فرد، به یکی از انیمه‌های پر سر و صدا و جذابی تبدیل شده که به هیچ عنوان مخاطبین خود را ناامید نخواهد کرد. تماشای ۱۲ قسمت از فصل نخست این انیمه می‌تواند به یکی از تجربیات ناب و هیجان‌انگیز شما در طول تعطیلات تبدیل بشود.

آیا فیلم، سریال و انیمه‌ای را برای تماشا در طول تعطیلات عید نوروز ۱۴۰۲ در نظر گرفته‌اید؟ در بین تمامی آثار معرفی شده در این مقاله، شما کدام‌یک را به کاربران وبسایت گیمفا پیشنهاد می‌دهید؟ فیلم، سریال و انیمه مورد علاقه شما از میان آثار نام برده شده، چه نام دارد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: گیمفا