ریچل زگلر تصاویری از پشت صحنه فیلم Shazam: Fury of the Gods منتشر شد علی محمدپناه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۲

ریچل زگلر به تازگی تصاویری از خودش را در پشت صحنه فیلمبرداری فیلم Shazam: Fury of the Gods منتشر کرده است. فیلم شزم! خشم خدایان (Shazam: Fury of the Gods) به تازگی اولین هفته اکرانش روی پرده سینماها را پشت سر گذاشته و در همین راستا نیز ستاره این اثر یعنی ریچل زگلر تصاویری را از پشت صحنه فیلمبرداری آن منتشر کرده است. ریچل زگلر در فیلم «شزم! خشم خدایان» نقش یکی از دختران اطلس به نام آنتیا را ایفا می‌کند. در همین تصاویر که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید، این بازیگر در لباس ابرقهرمانی خودش دیده می‌شود. جدا از این ظاهر ابرقهرمانی، به نظر می‌رسد که این بازیگر اوقات بسیار خوش و سرگرم‌کننده‌ای را به هنگام فیلمبردرای فیلم «شزم ۲» سپری کرده است. فیلم «شزم! خشم خدایان» ادامه اتفاقات فیلم اول را در پیش می‎‌گیرد. حالا بیلی بتسون و دیگر اعضای خانواده‌اش قدرت‌های مختلف را در دست گرفته‌اند. در همین حین نیز دختران اطلس از راه می‌رسند و باور دارند که آن‌ها قدرت‌های خودشان را از پدرشان یعنی اطلس به سرقت برده‌اند و حالا سعی دارند تا آن‌ها را بازپس بگیرند. علاوه بر ریچل زگلر، از جمله دیگر بازیگران حاضر در فیلم «شزم! خشم خدایان» می‌توان به زکری لی‌وای، هلن میرن، لوسی لیو و آشر انجل اشاره کرد. سکان کارگردانی این اثر تازه از دنیای سینمایی دی‌سی را نیز دیوید اف سندبرگ در دست دارد. نقدها و نمرات فیلم Shazam! Fury of the Gods منبع: کولایدر

