فیلم Shazam! Fury Of The Gods از دنیای سینمایی دی‌سی در اولین هفته اکرانش صدرنشین باکس آفیس شد. فیلم شزم! خشم خدایان (Shazam! Fury Of The Gods) جدیدترین اثر از دنیای سینمایی دی‌سی به شمار می‌رود که انتظارها از فروش این اثر در گیشه پایین بود و همین اتفاق نیز رخ داد. این فیلم در […]

باکس آفیس | صدرنشینی فیلم Shazam! Fury Of The Gods در اولین هفته اکران علی محمدپناه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۴