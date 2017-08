استودیوی DONTNOD به عنوان سازنده بازی Life is Strange، در E3 2017 اعلام کرد آن‌ها سخت در حال کار برروی نسخه دیگری برای این سری هستند. همچنین گفته شد تقریبا همزمان با آن‌ها استودیوی دیگری به نام Deck Nine هم نسخه دیگری از Life is Strange را می‌سازد.

تفاوت بین دو بازی این استودیو، این است که بازی DontNod یک ادامه و بازی Deck Nine هم پیش‌ در آمد خواهد بود. با وجود اینکه Deck Nine اولین تجربه خود در ساخت این سری را دارد، بازی آن‌ها به عنوان بخشی از روایت داستانی Life is Strange و معیاری برای آن در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamezone، ویدیوی جدیدی از Life is Strange: Before the Storm که پیش در آمدی بر این سری خواهد بود، منتشر شده که مقداری از گیم‌پلی شخصیت‌های Chole و David را به نمایش می‌گذارد.

در ادامه می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:

