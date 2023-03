تعطیلات عید یکی از بهترین زمان‌ها برای اتمام یک بازی طولانی است. مهم نیست که شما یک گیمر جدید یا قدیمی باشید، همواره ما شاهد یک بازی طولانی هستیم که در یک سال عرضه می‌شود. به همین دلیل تعداد این عناوین هم بسیار زیاد هستند. از طرفی اکثراً هم در سبک نقش آفرینی و جهان باز هستند. به همین دلیل اگر شما به دنبال یک بازی طولانی هستید، بهتر است به این سبک توجه بیشتری بکنید.

برای اینکه شما از تعطیلات عید خود بهترین استفاده را بکنید، باید یک بازی خوب را انتخاب کنید. مخصوصاً اینکه این عناوین به حدی طولانی هستند که کل تعطیلات را پوشش دهند. حال در این متن ما قصد داریم تا بهترین عناوین طولانی را به شما معرفی کنیم. البته این عناوین لزوماً برای تعطیلات عید مناسب نبوده و شما هر زمانی که بخواهید می‌توانید آن‌ها را تجربه کرده و لذت ببرید. پس با ما همراه باشید.

بهترین بازی‌های طولانی مناسب تعطیلات عید

یک نکته مهم این است که در لیست ما زمان مورد نیاز برای اتمام هر بازی را ذکر کردیم. با این حال امکان دارد که این زمان متغیر باشد. به دلیل اینکه هر عنوان دارای مأموریت‌های جانبی و موارد مختلف دیگر بوده که باعث می‌شود زمان بازی طولانی‌تر شود. این زمان گفته شده به نوعی یک مقدار حدودی است که شما با رعایت تعادل میان داستان و مأموریت‌های جانبی برای اتمام بازی نیاز خواهید داشت.

افسانه زلدا: نفس وحش (The Legend of Zelda: Breath of the Wild)

شرکت سازنده: Nintendo

سال عرضه: ۲۰۱۷

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۴۶ ساعت

پلتفرم: Nintendo Switch

عناوین افسانه زلدا یکی از بهترین عناوین شرکت نینتندو هستند. در سال ۲۰۱۷ نینتندو تلاش کرد تا دوباره این مجموعه را به دوران اوج خود بازگرداند. به همین دلیل بهترین عنوان این مجموعه یعنی نفس وحش را عرضه کرد. بازی نفس وحش یکی از بهترین عناوین تاریخ بازی‌های ویدئویی بوده و این موضوع از نمره این بازی هم مشخص است. داستان بازی بسیار زیبا بوده و از طرفی گیم‌پلی آن نیز به شدت زیباست. یکی از نکات مهم نفس وحش آزادی عمل بسیار زیادی است که به کاربر ارائه می‌دهد. به این شکل که شما می‌توانید به هر شکل که دوست دارید بازی را پیش برده و با دشمنان مبارزه کنید. همین موضوع باعث شده تا طرفداران بسیار زیادی داشته باشد. همینطور اینکه نمره بسیار خوبی هم کسب بکند. تنها مشکل اینجاست که فقط روی یک پلتفرم یعنی نینتندو سوییچ وجود دارد.

استاردو ولی (Stardew Valley)

شرکت سازنده: Concerned Ape

سال عرضه: ۲۰۱۶

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۵۳ ساعت

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, Windows, Android

استاردو ولی از عناوینی است که برخلاف جریان رود حرکت می‌کند. به این شکل که اگر اکثر عناوین بازی به سمت خشن‌تر شدن و واقعی‌تر شدن می‌روند، این بازی یک روند کاملاً مخالف را پیش گرفته است. زمانی که شما بازی را شروع بکنید، در ابتدا به شما می‌گوید که اگر از دنیای پر تنش و فشار خسته شدید، به استاردو ولی بیایید. داستان بازی استاردو ولی بسیار خاص بوده و می‌تواند متفاوت باشد. به همین دلیل به تصمیم‌های شما بستگی دارد. همینطور اینکه آزادی عمل شما در این بازی بسیار زیاد بوده و همین موضوع بازی را به شدت زیبا می‌کند. یکی دیگر از موارد جالب طراحی استاردو ولی است. این بازی به شکل دو بعدی و پیکسلی بوده که طراحی آن را به شدت زیبا می‌کند. همین موضوع هم باعث می‌شود تا روی انواع مختلفی از دستگاه‌ها هم اجرا شود.

ویچر ۳: وایلد هانت (The Witcher 3: Wild Hunt)

شرکت سازنده: CD Projekt Red

سال عرضه: ۲۰۱۵

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۶۳ ساعت

پلتفرم: Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S and X, Nintendo Switch, Windows

بازی ویچر ۳ را می‌توان یکی از بهترین عناوین تولید شده در ۱۰ سال اخیر دانست. این بازی طرفداران به شدت زیادی داشته و باعث شد که سی‌دی پراجکت رد پیشرفت بزرگی در دنیای گیمینگ بکند. ویچر ۳ از لحاظ داستانی به شدت قدرتمند بوده و گیم‌پلی بسیار خوبی هم دارد. دنیای بازی ویچر بسیار گسترده بوده و یکی از دلایل طولانی شدن این بازی همین دنیای آن است. نکته اینجاست که در هر کجای دنیای بازی ویچر ۳ شما می‌توانید یک محتوای خاص پیدا کنید. به همین دلیل شما از گشت و گذار در بازی خسته نخواهید شد و به طور مداوم درگیر خواهید بود. در مورد داستان بازی می‌توان گفت که به شدت قدرتمند است. از طرفی تداخل زیادی با کتاب‌ها نداشته و به همین دلیل افراد تازه‌کار نیز از آن به راحتی لذت خواهند برد. اخیراً هم شرکت سازنده این بازی را دوباره برای کنسول‌های نسل ۹ عرضه کرده و بهبودهای زیادی روی ویچر ۳ اعمال کرده است.

تاریک‌ترین سیاهچال (Darkest Dungeon)

شرکت سازنده: Red Hook Studio

سال عرضه: ۲۰۱۶

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۵۲ ساعت

پلتفرم: Windows, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One

بازی تاریک‌ترین سیاهچال یک عنوان به شدت دشوار در سبک نقش آفرینی و ترسناک است. این بازی به حدی سخت است که افراد کمی می‌توانند به غولآخر (Boss) انتهایی آن برسند. نکته دیگر طراحی بسیار خاصی این بازی است. به این شکل که بازی به طور کلی یک زمینه تاریک و خاص داشته و هر کرکتر نیز قابلیت خاص خود را دارد. به طور کلی این بازی می‌تواند بسیار ناامید کننده باشد. به دلیل اینکه در صورت شکست شما روند بسیار زیادی را از دست خواهید داد. با این حال جذابیت آن هم به همین موضوع مرتبط است. اگر شما از پس دشمنان قدرتمند در بازی بر بیایید، با یک عنوان بسیار زیبا با داستان جذاب و محیط خاص روبرو خواهید بود.

فورتزا هورایزن ۵ (Forza Horizon 5)

شرکت سازنده: Playground Games

سال عرضه: ۲۰۲۱

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۶۹ ساعت

پلتفرم: Xbox Series S and X, Xbox One, Windows

سری عناوین فورتزا هورایزن را می‌توان از بهترین عناوین سبک رانندگی و ریسینگ دانست. این عناوین طرفداران بسیار زیادی در دنیای داشته و کیفیت بالایی هم دارند. نکته اینجاست که فورتزا هورایزن یک عنوان جهان باز است. به همین دلیل در کنار مسابقات شما تفریحات بسیار زیادی داشته و می‌توانید از آن لذت ببرید. به دلیل همین مأموریت‌های جانبی نیز بازی اصلاً خسته کننده نبوده و به شدت مهیج است. مایکروسافت تلاش بسیار زیادی کرد تا این بازی واقعی هم باشد. به همین دلیل از تکنولوژی‌های مختلف صداگذاری استفاده کرده و تعداد ماشین‌های بسیار زیادی روی آن وجود دارد. از طرفی گشت و گذار در جاده‌های مکزیک به شدت لذت بخش بوده و دنیای بازی نیز بسیار جذاب است.

عصر اژدها: تفتیش عقاید (Dragon Age: Inquisition)

شرکت سازنده: Bioware

سال عرضه: ۲۰۱۴

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۸۴ ساعت

پلتفرم: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Windows

عناوین عصر اژدها در سبک نقش آفرینی داشته و یکی از بهترین بازی‌های منتشر شده توسط الکترونیک آرتز هستند. این عناوین کیفیت بسیار بالایی داشته و داستان بسیار خوبی هم دارند. تفتیش عقاید آخرین عنوان این مجموعه بوده و طرفداران به شدت زیادی دارد. از طرفی دنیای بازی بسیار گسترده بوده و نسبت به یک عنوان که در سال ۲۰۱۴ عرضه شده بسیار پیشرفته‌تر است. داستان بازی نیز جذاب بوده و در اصل مبارزات آن است که فاکتور اصلی تفتیش عقاید است. شما در این بازی به طور کامل می‌توانید مبارزات را برنامه ریزی کرده و میان کاراکترهای مختلف جابجا شوید. همینطور اینکه می‌توانید به شخصیت‌ها دستور دهید که چگونه و در چه زمانی مبارزه کنند. تفتیش عقاید یک تجربه طولانی اما بسیار لذت بخش را در سبک نقش افرینی به شما ارائه می‌دهد.

فاینال فانتزی ۷ (Final Fantasy 7)

شرکت سازنده: Square Enix

سال عرضه: ۱۹۹۷ اصلی، ۲۰۲۰ بازسازی

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۱۲۰ ساعت

پلتفرم: PlayStation 2, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5

بازی فاینال فانتزی ۷ را می‌توان یکی از بهترین عناوین نقش آفرینی ساخته شده در تاریخ بازی‌های ویدئویی دانست. این بازی طرفداران به شدت زیادی در دنیای بازی‌های ویدئویی دارد و همین موضوع باعث شد تا شرکت سازنده در سال ۲۰۲۰ نیز این بازی را دوباره عرضه کند. این بازسازی به طور کامل از لحاظ گرافیکی و طراحی بازی را تغییر داد و باعث شد فاینال فانتزی ۷ برای گیمرهای جدید هم جذاب بشود. نکته اینجاست که این بازی یک عنوان به شدت طولانی است. فرقی ندارد که شما کدام نسخه از بازی را تجربه کنید. این بازی دارای یک داستان بسیار طولانی و محیط جذابی بوده که باعث می‌شود مدت زمانی که در بازی سپر می‌کنید، بسیار جذاب باشد.

رد دد ریدمپشن ۲ (Red Dead Redemption 2)

شرکت سازنده: Rockstar

سال عرضه: ۲۰۱۸

مدت زمان لازم برای اتمام بازی: ۷۲ ساعت

پلتفرم: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S and X, Windows

بازی رد دد ریدمپشن ۲ را می‌توان یکی از بهترین عناوین عرضه شده در ۱۰ سال اخیر دانست. این بازی با داستان بسیار زیبا و گیم‌پلی دقیق توانست توجه طرفداران این مجموعه را به خود جلب کند. شماره ۱ رد دد هم طرفداران بسیار زیادی داشت و یک بازی بسیار با کیفیت بود. حال شماره ۲ تمامی نکات مثبت شماره ۱ را بهتر کرده و یک داستان بسیار زیبا را به آن اضافه کرده است. داستانی که به طور کامل ماجرای شماره ۱ را نیز توضیح می‌دهد و یک پیش درآمد بسیار زیباست. دنیای بازی نیز به شدت گسترده بوده و در تمامی قسمت‌های آن محتوا وجود دارد. به حدی که شما هرگز از تجربه آن خسته نشده و با اشتیاق به گشت و گذار می‌پردازید. سیستم اسب سواری نیز در بازی پیشرفت بسیار زیادی داشته که باعث شده شما هرگز از سیستم دیگری برای حمل و نقل استفاده نکرده و همواره از این حیوان نجیب برای جابجایی استفاده کنید.

فال‌اوت ۴ (Fallout 4)

شرکت سازنده: Bethesda

سال عرضه: ۲۰۱۵

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۷۵ ساعت

پلتفرم: PlayStation 4, Xbox One, Windows, Also Upgradeable to 9th Gen

فال اوت ۴ در زمان عرضه طرفداران را تا حد زیادی ناامید کرد. به دلیل اینکه به طور کامل تمرکز خود را به سبک شوتر منتقل کرده و توجه کمتری به عنصر نقش آفرینی کرد. با این حال نمی‌توان گفت که فال اوت ۴ یک عنوان بد است. بازی فال اوت ۴ آزادی عمل بسیار زیادی را به شما می‌دهد و از طرفی داستان جالبی هم دارد. شما در این بازی می‌توانید کارهای متفاوتی انجام دهید و بتسدا نیز به بهترین نحو از این بازی پشتیبانی کرده است. به حدی که پس از گذشت نزدیک به ۷ سال از عرضه بازی، این عنوان همچنان یکی از بهترین بازی‌های جهان باز بوده و طرفداران بسیار زیادی دارد. همینطور اینکه در طول زمان نسبت به قبل بهتر شده که نشان می‌دهد بتسدا به نظر کاربران توجه می‌کند.

مانستر هانتر ورلد (Monster Hunter World)

شرکت سازنده: Capcom

سال عرضه: ۲۰۱۸

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۹۲ ساعت

پلتفرم: PlayStation 4, Xbox One, Windows, Also Upgradeable to 9th Gen

بازی مانستر هانتر ورلد از عناوینی است که باید زمان زیادی برای آن بگذارید. این بازی به شدت طولانی بوده و از طرفی امکان دارد در مواقعی شما را ناامید کند. در اصل این بازی برای افرادی است که تمرکز زیادی روی بازی داشته و از طرفی از باخت ناامید نخواهند شد. به طور کلی داستان بازی محتوای خاصی ندارد. شما تعدادی قرارداد داشته و باید با توجه به آن‌ها هیولاهای بزرگ و خاصی را نابود کنید. نکته اینجاست که دنیای بازی پر از هیجان است. از طرفی مبارزات نیز بسیار دشوار بوده و شما را به چالش می‌کشند. همینطور اینکه عنصر نقش آفرینی نیز به طور کامل مشخص است. به این شکل که شما باید ابزار مناسب را انتخاب کرده و به مبارزه بروید. به همین دلیل این بازی تجربه بسیار خاصی را به شما ارائه خواهد داد.

پرسونا ۵ (Persona 5)

شرکت سازنده: Atlus

سال عرضه: ۲۰۱۶

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۹۶ ساعت

پلتفرم: PlayStation 4, Xbox One, Windows, Also Upgradeable to 9th Gen

سری بازی پرسونا به طولانی بودن مشهور هستند. بازی پرسونا ۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال این بازی آنچنان با کیفیت است که طرفداران بسیار زیادی داشته و حتی افرادی که به سبک JRPG علاقه ندارند هم جذب آن شدند. پرسونا ۵ یک عنوان بسیار خاص است. این بازی دارای مبارزات نوبتی (Turn Based) بوده و همین موضوع بازی را طولانی کرده است. از طرفی داستان آن نیز بسیار خاص بوده و برای طرفداران انیمه یک بهشت است. از طرفی شرکت سازنده تلاش کرده تا پرسونا ۵ خسته کننده نباشد و بسیار هم موفق عمل کرده است. به حدی که این بازی امتیازات بسیار بالایی دریافت کرد و به شدت مورد توجه گیمرها و منتقدان قرار گرفت.

الدن رینگ (Elden Ring)

شرکت سازنده: Fromsoftware

سال عرضه: ۲۰۲۲

مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بازی: ۵۰ تا ۷۰ ساعت بنابر مسیر انتخابی شما

پلتفرم: Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S and X, PlayStation 5, Windows

بازی الدن رینگ را می‌توان یکی از بهترین عناوین چند سال گذشته دانست. این بازی با داستان بسیار زیبا و محیط فوق‌العاده یکی از بهترین امتیازها را در میان عناوین نسل ۹ دریافت کرد. الدن رینگ به طور کلی یک عنوان دشوار است. به همین دلیل به خودی خود می‌تواند طولانی باشد. از طرفی دنیای بازی نیز بسیار گسترده بوده که همین باعث گسترش بازی می‌شود. در کنار آن الدن رینگ یک داستان بسیار پیچیده و روند دشواری دارد. به همین دلیل شما نیاز دارید تا به طور دائم راهنما کنارتان باز باشد. با این حال این بازی ارزش تمامی این زحمت‌ها را دارد. طراحی دنیای الدن رینگ نیز به شدت زیبا بوده که نشان می‌دهد طراحان زمان زیادی را صرف ساخت این بازی کردند. از طرفی داستان بازی نیز با وجود پیچیدگی به شدت زیبا بوده و چندین انتهای مختلف دارد. همین موضوع باعث شده تا الدن رینگ ارزش چندین بار تجربه را داشته باشد.

در انتها باید گفت که عناوین بسیار زیادی وجود دارند که می‌توانند زمان زیادی برای اتمام بگیرند. برخی از عناوین به دلیل سختی زیاد موجب خواهند شد تا شما زمان زیادی را برای اتمام آن‌ها صرف کنید. برای مثال مجموعه دارک سولز و دیمن سولز به همراه بلادبورن به این شکل هستند. با این حال روند کلی بازی چندان طولانی نیست و این سختی آن است که موجب طولانی شدن آن‌ها می‌شود. حال در این لیست اکثر عناوین چندان دشوار نبوده و در اصل یک داستان طولانی دارند. همینطور اینکه محیط این بازی‌ها بسیار گسترده بوده که می‌تواند ساعت‌ها شما را درگیر بکند.

