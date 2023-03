بلا رمزی اظهار داشته که دومین فصل از سریال The Last of Us قرار است در اواخر سال ۲۰۲۴ یا اوایل ۲۰۲۵ پخش شود. سریال آخرین بازمانده از ما (The Last of Us) توانست با پخش فصل اول خودش به یکی از برترین سریال‎‌ها تبدیل شود و خودش را در بین طرفداران به محبوبیت برساند. […]

فصل دوم سریال The Last of Us در اوایل ۲۰۲۵ پخش خواهد شد علی محمدپناه ۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۳