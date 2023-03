بیش از ۳۲۹ میلیون بار به باسِ Malenia در Elden Ring حمله شده است

اطلاعات رسمی منتشر شده از Elden Ring نشان می‌دهند که بازی‌بازان میلیاردها دفعه به باس‌های این بازی حمله کرده‌اند که ۳۲۹ میلیون بار آن، به Malenia تعلق دارد.

اخیراً و به مناسبت یکمین سالروز انتشار Elden Ring، شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) و استودیوی فرام سافتور (FromSoftware)، اینفوگرافیک جالب‌توجهی از این بازی منتشر کرده‌اند که شامل اطلاعاتی جمع‌آوری شده از میلیون‌ها بازیکنِ این عنوان در سراسر جهان می‌شود. طبق این اطلاعات، در یک سال گذشته ۵.۹ میلیارد دفعه به باس‌های Elden Ring حمله شده که در این بین باسِ Malenia با ۳۲۹ میلیون بار مورد حمله واقع شدن، بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است.

باس‌های Margit و Limgrave Tree Sentinel نیز به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم این دسته‌بندی قرار دارند. همچنین جالب است بدانید که در یک سال گذشته، بیش از ۹ میلیارد دفعه مرگ در Elden Ring اتفاق افتاده که ۶۹ درصد آن‌ها توسط دشمنان و شخصیت‌های غیر‌قابل‌بازی صورت گرفته‌اند و البته، ۱۴درصد این آمار نیز به سقوط‌های بازیکن‌ها از ارتفاعات تعلق دارد.

بیش از یک میلیارد دفعه احضار (Summon) در بازی ثبت شده که ۸۸ درصد آن‌ها در حالت Co-Op اتفاق افتاده‌اند. همچنین طلسم‌های Rock Sling, Crystal Torrent, Glintstone Pebble, Greatblade Phalanx و Rotten Breath بیشترین استفاده را میان بازی‌بازان داشته‌اند و بیشترین جادوهای به‌کار رفته در این بازی، Blessing of the Erdtree, Bestial Sling, Golden Vow, The Flame of Frenzy و Bestial Vitality بوده‌اند.

در ادامه می‌توانید اینفوگرافیک منتشر شده از اطلاعات بالا را مشاهده و جزئیات بیشتری از آن‌ها دریافت کنید:

اینفوگرافیک عملکرد یک ساله‌ی بازی‌بازان در Elden Ring

Elden Ring که عنوان بهترین بازی سال ۲۰۲۲ را یدک می‌کشد، هم‌اکنون روی پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی قابل‌بازی است. با وجود فروش ۲۰ میلیون نسخه‌ای این عنوان و استقبال به‌شدت مثبت منتقدین از آن، هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، کارگردان بازی، اظهار داشته که موفقیت‌های Elden Ring تاثیری روی برنامه‌های استودیوی فرام سافتور نداشته است.

