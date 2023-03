شرکت سی‌دی پراجکت (CD Projekt) در بیانیه‌ای تازه اعلام کرد که در حال «تنظیم یک قالب کاری جدید» برای Project Sirius، یکی از بازی‌های آیندۀ سری The Witcher، است.

سی‌دی پراجکت روی چندین بازی از سری Witcher کار می‌کند. نه تنها این استودیو نسخۀ بعدی The Witcher که آغازی بر سه‌گانه‌ای جدید است را توسعه می‌دهد، بلکه ریمیک نسخۀ اول را نیز در دستور کار دارد. این پروژۀ بازسازی، توسط تیم Fool’s Theory که از اعضای سابق سی‌دی پراجکت تشکیل شده است، مراحل ساخت را طی می‌کند.

به علاوه، استودیوی The Molasses Flood وظیفۀ ساخت Project Sirius را برعهده گرفته که طبق اعلانات قبلی سی‌دی پراجکت، این عنوان قرار است «برداشتی نوآورانه از دنیای The Witcher» باشد و «داستانی فراموش‌نشدنی را برای طرفداران Witcher و حتی مخاطبین جدید» نقل کند. البته، طبق بیانیه‌ای جدید، توسعۀ این پروژه با موانعی مواجه بوده است. در گزارش مخصوص سهامداران، سی‌دی پراجکت اعلام کرد که توسعۀ Project Sirius را ریبوت کرده است.

این شرکت متذکر شد که تصمیم اتخاذ شده، بر پایۀ ارزیابی مقیاس و پتانسیل‌های تجاری ایدۀ اولیۀ Project Sirius انجام شده و قصد دارد قالب کاری جدیدی را برای این پروژه در نظر بگیرد.

با توجه به گزارش تسلیم شده به سهامداران، سی‌دی پراجکت طی مراحل اولیۀ ساخت، در حال تزریق پول بیشتر به این پروژه است و همچنین در مورد پتانسیل‌های تجاری نیز صحبت می‌کند. بنابراین، احتمالاً مقیاس این پروژه افزایش پیدا کرده باشد.

طبق آگهی‌های شغلی قبلی، Project Sirius شامل تولید رویه‌ای (سیستم ساخت مراحل به طور شانسی)، کوآپ و داستان چند شاخه‌ای می‌شود.

شرکت سی‌دی پراجکت در سال گذشته اعلام کرد که روی پروژه‌های متعددی کار می‌کند. مهم‌ترین آن‌ها خلق یک سه‌گانۀ جدید از The Witcher است که البته مدتی پیش نسخۀ جدید آن تایید شده بود؛ این سه‌گانه با نام‌ رمزی Project Polaris در دست ساخت قرار دارد. دو پروژۀ دیگر مرتبط با فرنچایز The Witcher نیز مراحل توسعه را طی می‌کنند؛ اولین آن‌ها Project Sirius نام دارد که توسط استودیوی The Molasses Flood ساخته می‌شود (پروژۀ ریبوت شده) و اثر دیگر The Witcher Remake است که توسط Fool’s Theory توسعه می‌یابد. همچنین، به غیر از بستۀ‌الحاقی داستانی Phantom Liberty، استودیوی سی‌دی پراجکت ادامۀ Cyberpunk 2077 را نیز تحت نام Project Orion تایید کرده است. در نهایت، یک آی‌پی کاملاً جدید با نام‌رمزی Hadar در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد.

نظر شما در این باره چیست؟