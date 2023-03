شرکت Paradox Interactive با انتشار تریلری جدید، اطلاعاتی از بازی Life by You منتشر کرد، عنوانی که قصد دارد به رقابت با The Sims بپردازد. Life by You توسط Paradox Tectonic در دست ساخت قرار دارد. این استودیو در سال ۲۰۱۹ تاسیس شد و تحت رهبری راد هامبل (Rod Humble) قرار دارد، شخصی که رئیس […]

ویدیو: تاریخ انتشار Life by You، رقیب The Sims، مشخص شد محمد حسین کریمی ۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۵

شرکت Paradox Interactive با انتشار تریلری جدید، اطلاعاتی از بازی Life by You منتشر کرد، عنوانی که قصد دارد به رقابت با The Sims بپردازد. Life by You توسط Paradox Tectonic در دست ساخت قرار دارد. این استودیو در سال ۲۰۱۹ تاسیس شد و تحت رهبری راد هامبل (Rod Humble) قرار دارد، شخصی که رئیس سابق برند The Sims در شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) بوده است. شرکت Paradox در بیانیه‌ای اعلام کرد که Life by You به شدت قابل ماد خواهد بود و تولیدکنندگان محتوا می‌توانند آن را از پایه شخصی‌سازی کرده و محتویات جدیدی به آن بیفزایند. هدف بازی این است که پلیرها در یک جهان آزاد بدون صفحۀ لودینگ، انسان مورد نظر خود را بسازند و زندگی او را کنترل کنند. همان‌طور که متذکر شدیم، تریلری نیز از بازی منتشر شده که آن را در ادامه مشاهده می‌کنید: دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ بازی Life by You در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳) به صورت دسترسی زودهنگام و با قیمت ۳۹.۹۹ دلار روی استیم و فروشگاه اپیک گیمز قرار می‌گیرد.

