بازیگران جدیدی که به فصل دوم The Rings of Power پیوستند

در فصل دوم سریال جذاب و پرهزینه The Rings of Power شاهد حضور بازیگران جدیدی خواهیم بود.

فصل نخست سریال پرهزینه The Lord of the Rings: The Rings of Power (ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت) که توسط کمپانی آمازون تهیه شده بود، در سال ۲۰۲۲ در دسترس مردم قرار گرفت و با وجود برخی کاستی‌ها و انتقادات اما توانست تا با تعداد بینندگانی قابل توجه مواجه شده و به یکی از آثار موفق سال تبدیل شود. موضوعی که انتظارات را از فصل دوم آن افزایش داده است.

حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، شاهد حضور بازیگران جدیدی در فصل دوم این سریال حماسی و فانتزی خواهیم بود. کیران هایندز، تانیا مودی و روری کینیاز ار جمله بازیگرانی هستند که شاهد حضورشان در دوران دوم سرزمین میانه خواهیم بود.

پروسه تولید و فیلم‌برداری فصل دوم حلقه‌های قدرت در کشور بریتانیا در حال انجام بوده و هنوز هیچ اطلاعاتی از روند داستانی و شخصیت‌های جدید آن در دسترس قرار نگرفته و کمپانی آمازون در سکوت مشغول تولید فصل دوم گران قیمت‌ترین سریال تاریخ تلویزیون می‌باشد.

با توجه به روند پر فراز و نشیب فصل نخست سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power که با واکنش‌های گوناگونی از سوی مخاطبین روبرو شده بود، باید صبر کرد و دید که آمازون چه مسیری را برای فصل دوم در نظر خواهد گرفت.

منبع: ComingSoon