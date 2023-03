به گفته‌ی تهیه‌کننده‌ی سری زلدا، مکانیسم‌های جدید توسعه یافته برای بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom باعث تغییر و تحول دنیای آن خواهند شد. شرکت نینتندو در آستانه‌ی انتشار بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، جزئیات کمتر از انتظاری را عرضه کرده است و با توجه به اینکه این […]

مکانیسم‌های جدید The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom باعث تحول دنیای آن خواهند شد مهدی مصطفایی ۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۲

به گفته‌ی تهیه‌کننده‌ی سری زلدا، مکانیسم‌های جدید توسعه یافته برای بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom باعث تغییر و تحول دنیای آن خواهند شد. شرکت نینتندو در آستانه‌ی انتشار بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، جزئیات کمتر از انتظاری را عرضه کرده است و با توجه به اینکه این بازی جهان‌باز موردانتظار تنها در کمتر از دو ماه آینده منتشر می‌شود، طرفداران مشتاق دریافت اطلاعات بیشتری از آن هستند. حال انجی آئونوما (Eiji Aonuma)، تهیه‌کننده سری زلدا، جزئیات مختصری را در مورد بازی آینده با مخاطبان به اشتراک گذاشته است. آئونوما اخیرا در مراسم اهدای جوایز بازی فامیتسو (Famitsu) توضیح داد که اگرچه بازیکنان ماجراجویی‌های بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom را در دنیای Hyrule Kingdom از نسخه‌ی قبلی دنبال خواهند کرد اما این دنباله دارای مکانیسم‌های جدیدی گیم‌پلی است تا تجربه‌ی کاملا جدید را ارائه نماید و دنیای بازی را دچار تحول کند. این تهیه‌کننده در ادامه اشاره کرد که بازیکنانی در حالتی تجربه‌نشده می‌توانند دنیای Hyrule Kingdom را کاوش کنند. نینتندو هنوز در مورد نقشه‌ی بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom اطلاعاتی منتشر نکرده است اما با توجه به تریلرهایی که تاکنون از آن دیده‌ایم، احتمالا بخش اعظمی از محتوا و مکانیسم‌های گیم‌پلی جدید این عنوان بر محور آسمان باشند. علاوه بر این، نینتندو اخیرا تایید کرد نسخه‌ی آینده‌ی سری زلدا با قیمت ۷۰ دلار عرضه خواهد شد و این قیمت می‌تواند منعکس‌کننده‌ی تجربه‌ی فوق‌العاده کامل و عمیق آن باشد. بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom قرار است در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۱۲ مه ۲۰۲۳) روی کنسول نینتندو سوییچ عرضه شود.

Nintendo Switch ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، نینتندو

Nintendo, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

منبع متن: gamefa