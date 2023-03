مایکروسافت از دو بازی جدید گیم پس رونمایی کرد که در هفتۀ آینده برای مشترکین این سرویس در دسترس قرار خواهند گرفت.

بازی MLB The Show 23 در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۲ (۲۸ مارس ۲۰۲۳) برای کنسول‌ها، Cloud و گیم پس در دسترس قرار خواهد گرفت، اما کسانی که قصد تجربۀ زودهنگام (۴ روز زودتر) را دارند، باید باندل Early Access گیم پس را خریداری کنند. عنوان Infinite Guitars نیز در روز اول انتشار، ۳۰ مارس، روی سرویس گیم پس قرار خواهد گرفت. بازی Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition نیز امروز به سرویس گیم پس اضافه شده است که شامل تمامی بسته‌های الحاقی نیز می‌شود.

بازی‌های زیر در تاریخ ۱۱ فروردین (۳۱ مارس) سرویس گیم پس را ترک خواهند کرد:

A Memoir Blue (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Chinatown Detective Agency (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) ClusterTruck (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) Double Dragon Neon (Cloud and Console)

(Cloud and Console) Kraken Academy!! (Cloud, Console, and PC)

(Cloud, Console, and PC) MLB The Show 22 (Cloud and Console)

(Cloud and Console) Power Rangers: Battle for the Grid (Cloud, Console, and PC)