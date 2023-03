اگر شما از کاربرانی ایکس‌باکس باشید، با سرویس گیم‌پس (Game Pass) آشنا هستید. این سرویس نوعی اشتراک بوده که کاربر با خرید این اشتراک به عناوین بسیار زیادی دسترسی خواهد داشت. از لحاظ صرفه اقتصادی این اشتراک به شدت با ارزش است. همینطور اینکه در گیم‌پس عناوین بسیار خوبی وجود داشته که ارزش تجربه را دارند. یکی از نکات مهم اینجاست که در گیم‌پس بازی‌های زیادی وجود دارند. اینکه شما کدام مورد را برای تجربه در این چند روز انتخاب کنید اهمیت بسیار زیادی دارد. به هرحال نمی‌خواهید این چند روز خود را به هدر بدهید.

در این متن ما قصد داریم تا تعدادی از بهترین عناوین سرویس گیم‌پس که مناسب روزهای تعطیلات عید هستند را به شما نشان دهیم. ما تلاش کردیم تا در این متن تمامی سلایق را پوشش داده تا کاربران با هر سلیقه‌ای از آن لذت ببرند. پس با ما همراه باشید.

بازی‌های گیم‌پس مناسب برای تعطیلات عید

های فای راش (Hi-Fi Rush)

شرکت سازنده: بتسدا (Bethesda)

سال عرضه: ۲۰۲۳

بازی های فای راش را می‌توان یکی از بهترین عناوین عرضه شده در این مدت دانست. یکی از نکات مهم این است که این بازی برای عاشقانه موسیقی ساخته شده است. داستان بازی محتوای چندان زیادی ندارد و تمرکز اصلی بازی روی گیم‌پلی است. گیم‌پلی بازی نیز با به طور کامل با ریتم و موسیقی ترکیب کرده است. به این شکل که هر عنصر در دنیای بازی با ریتم تکان خورده و مبارزات شما نیز با یک آهنگ است. از طرفی اگر روی ریتم ضربه بزنید، می‌توانید حرکات ترکیبی جالبی را انجام دهید. غولآخرهای (Boss) بازی نیز طراحی بسیار خوبی داشته و مبارزات جذابی نیز در آن وجود دارد. قطعاً بازی های فای راش مثل عناوین بزرگ مثل خدای جنگ (God of War) به شخصیت پردازی نمی‌پردازد ولی کرکترهای این بازی نیز دوست داشتنی هستند. مهم‌تر از همه بازی یک ربات بامزه گربه دارد!

توبه (Pentiment)

شرکت سازنده: Obsidian

سال عرضه: ۲۰۲۲

بازی توبه نیز یکی از عناوین به شدت با کیفیت است که اخیراً عرضه شده است. همین موارد باعث شدند که ارزش گیم‌پس به شدت بالا برود. توبه اثر شرکت Obsidian است. یک شرکت با سابقه بسیار خوب در دنیای گیمینگ. بازی توبه تمرکز زیادی روی عنصر نقش آفرینی دارد. به حدی که گیم‌پلی بازی اکشن خاصی نداشته و به طور کامل شما با مکالمه و انتخاب باید بازی را جلو ببرید. از لحاظ طراحی توبه یک طراحی دو بعدی و بسیار خاص دارد. همینطور اینکه داستان بازی به شدت زیبا بوده و ارزش تحمل کردن دیالوگ‌ها را دارد. برخی از گفت و گوها نیز در این بازی بسیار جذاب بوده که باعث بهتر شدن تجربه این بازی شده است. عنصر نقش آفرینی در این بازی به شدت مشخص است. به حدی که شما ویژگی‌های کرکتر را خودتان انتخاب کرده و روند بازی را نیز خودتان تعیین می‌کنید.

یک داستان طاعون: مرثیه (A Plague Tale: Requiem)

شرکت سازنده: Asobo Studio

سال عرضه: ۲۰۲۲

بازی یک داستان طاعون: مرثیه از عناوین بسیار خوب روی سرویس گیم‌پس است. در اصل این بازی یکی از عناوینی است که به ارزش این اشتراک اضافه کرده است. به طور کلی عناوین یک داستان طاعون از لحاظ گرافیکی به شدت با کیفیت بوده و داستان بسیار جالبی دارند. مرثیه تلاش کرده تا از لحاظ گیم‌پلی نیز بازی را مهیج کرده تا کاربر بیشتر درگیر شود. عنوان اول این مجموعه یا بیگناهی (Innocence) بیشتر حالت داستان سرایی داشت و حال عناصر مبارزه نیز به بازی اضافه شده است. یکی از نکات مثبت بازی یک داستان طاعون دنیای آن است. به این شکل که سازندگان تلاش کردند تا یک دنیای مخوف و تاریک را به کاربر نشان بدهند و در این زمینه نیز بسیار خوب عمل کرده‌اند. از طرفی طراحی شخصیت‌های بازی نیز بسیار قدرتمند بوده که باعث شده بازی مرثیه یکی از بهترین عناوین موجود در گیم‌پس باشد.

دوم ایترنال (Doom Eternal)

سازنده: بتسدا (Bethesda)

سال عرضه: ۲۰۲۲

اگر شما به دنبال خشونت تمام و جنگیدن هستید، عناوین دوم مخصوص شماست. نکته اینجاست که دوم ایترنال سطح مبارزات را به شدت ارتقاء داده و یکی از بهترین عناوین شوتر موجود است. حدود ۳ سال از عرضه این بازی می‌گذرد و همچنان رقیبی در این زمینه ندارد. دوم ایترنال یک عنوان بسیار هیجان برانگیز و البته دشوار است. به این شکل که شما باید نسبت به هر دشمن استراتژی متفاوتی داشته باشید و تلاش کنید به بهترین نحو حمله کنید. از لحاظ داستانی دوم ایترنال چندان حرفی برای گفتن ندارد ولی تمرکز اصلی شرکت سازنده نیز روی گیم‌پلی بوده است. به همین دلیل از لحاظ گیم‌پلی این بازی در سطح بسیار بالایی قرار دارد. در کنار آن موسیقی بازی نیز بسیار جذاب بوده که باعث شده کاربر از مبارزه کردن با دشمنان خسته نشود.

هیدیس (Hades)

شرکت سازنده: SuperGiant Games

سال عرضه: ۲۰۱۸

اگر شما به دنبال یک بازی بسیار خوب در سبک روگ لایک (Rogue Like) هستید، هیدیس مخصوص شما است. در سبک روگ لایک چیزی به نام ذخیره بازی وجود ندارد. به این معنا که با هر باخت شما به ابتدای بازی بازگشته و باید راه را از اول طی کنید. نکته اینجاست که هیدیس به بهترین نحو از سبک روگ لایک استفاده کرده است. به این معنا که در مسیر شما با آیتم‌های بسیار زیادی روبرو خواهید شد و همگی این موارد برای شما ذخیره می‌شوند. داستان بازی هم جالب است. شما در نقش زگرئوس (Zagreus) فرزند هیدیس (Hades) بازی خواهید کرد. زگرئوس در تلاش است تا از دست پدر فرار کرده و به دنیای بالای جهنم برود. یکی از نکات مثبت و کاربردی در هیدیس کمک خدایان است. چیزی که باعث می‌شود هیدیس با عناوین دیگر سبک روگ لایک تفاوت زیادی داشته باشد. از طرفی طراحی بازی نیز بسیار زیبا و دقیق بوده و داستان بازی نیز با سبک روگ لایک ترکیب شده است.

مجموعه اوری (Ori)

شرکت سازنده: Moon Studios

سال عرضه: ۲۰۱۵

مجموعه اوری متشکل از دو بازی است. هر دو بازی نیز به شدت با کیفیت بوده و داستان بسیار زیبایی دارند. نکته اینجاست که به دلیل اینکه هر دو بازی نسبتاً کوتاه هستند شما به راحتی می‌توانید این عناوین را در تعطیلات تجربه کنید. مجموعه اوری متشکل از بازی Ori and the Blind Forest و Ori and the will of the Wisps است. هر دو بازی نیز به یکدیگر متصل بوده و بهتر است شما به ترتیب عناوین را تجربه کنید. بازی اوری در سبک پلتفرمر و داستانی است. این بازی یک دنیای تاریک را به شما نشان خواهد داد. با این حال شما به راحتی با کرکترهای بازی ارتباط برقرار کرده و از بازی لذت خواهید برد. مخصوصاً اینکه اوری از لحاظ بصری یک بازی بسیار زیبا است.

های آن لایف (High of Life)

شرکت سازنده: Squanch Games

سال عرضه: ۲۰۲۲

کمتر کسی است که در این روزهای چیزی از بازی های آن لایف نشنیده باشد. این بازی یکی از بهترین عناوین عرضه شده در چند سال اخیر است. روی برگه های آن لایف یک بازی بسیار ساده است. به دلیل اینکه در سبک شوتر اول شخص بوده و در این سبک عناوین خوب دیگری هم وجود دارند. نکته اینجاست که های آن لایف یک شگرد در آستین خود دارد. سلاح‌ها در این بازی با شما صحبت خواهند کرد. آن هم نه با هر صدایی بلکه با صدای کرکترهای سریال ریک اند مورتی (Rick and Morty) با شما حرف خواهند زد. از لحاظ گیم‌پلی های آن لایف یک عنوان خاص است که نوآوری آن نیز در بخش خاصی است. به دلیل اینکه به طور کلی این بازی یک عنوان بسیار ساده است و همین سلاح‌های سخنگو آن را بسیار جذاب کرده است.

شوالیه‌ی پوچی (Hollow Knight)

شرکت سازنده: Team Cherry

سال عرضه: ۲۰۱۷

شوالیه‌ی پوچی یکی از بهترین عناوین در سبک پلتفرمر و اکشن است. این بازی در اصل یک عنوان مستقل است ولی به شدت با کیفیت بوده و داستان بسیار زیبایی را در اختیار شما قرار می‌دهد. هر چیزی در مورد بازی شوالیه‌ی پوچی زیباست. از طراحی بصری بازی گرفته تا مبارزات و سیستم نقشه و ارتقاء موجود در بازی. همگی به سبکی ساخته شده که در عین پیچیدگی یک حس دلنشین را به کاربر منتقل کنند. نکته اینجاست که در این بازی هیچ کرکتری به یک زبان مشخص صبحت نمی‌کند. اینجاست که شوالیه‌ی پوچی می‌درخشد. به دلیل اینکه با وجود اینکه این کرکترها به زبان انسانی صحبت نمی‌کنند، همچنان توجه کاربر را جلب کرده و حس خوبی را به کاربر منتقل می‌کنند.

هیلو اینفینیت (Halo Infinite)

شرکت سازنده: ۳۴۳

سال عرضه: ۲۰۲۱

نمی‌توان در مورد بهترین عناوین گیم‌پس صحبت کرد و اشاره‌ای به بازی هیلو اینفینیت نکرد. هیلو اینفینیت بهترین بازی شوتر موجود روی سرویس گیم‌پس است. از طرفی این بازی یک دنباله بسیار خوب برای مجموعه محبوب هیلو بوده و بازی را به دوران اوج خود نزدیک کرد. بخش چند نفره هیلو به طور کامل رایگان است. بخش داستانی بازی نیز از طریق گیم‌پس به راحتی قابل تجربه بوده و هیلو نیز داستان نسبتاً خوبی دارد. چیزی که بازی را بسیار جذاب می‌کند، بخش چند نفره آن است. ۳۴۳ تمام تلاش خود را کرده تا بخش چند نفره هیلو اینفینیت بسیار زیبا و لذت بخش باشد. به همین دلیل اگر دوستان شما هم ایکس‌باکس دارند، بهتر است آن را نصب کرده تا به صورت تیمی از هیلو اینفینیت لذت ببرید.

مانستر هانتر رایز (Monster Hunter Rise)

شرکت سازنده: کپکام (Capcom)

سال عرضه: ۲۰۲۱

اگر شما با سری مانستر هانتر آشنایی داشته باشید، با روند رایز هم آشنا خواهید بود. مانستر هانتر رایز به نوعی یک حالت ساده شده از بازی اصلی مانستر هانتر است. دنیای این عناوین به شدت بزرگ بوده و پر از موجودات عجیب است. شما باید یک قرارداد را انتخاب کرده و سپس هدف را از بین ببرید. سپس پاداش دریافت خواهید کرد. نکته‌ای که در مورد سری مانستر هانتر اهمیت دارد واقعی بودن آن است. به این شکل که در میان شکار امکان دارد یک هیولای دیگر، هدف شما را از بین ببرد یا اینکه با آن همکاری کرده تا شما را نابود کنند. رایز کمی نسبت به عناوین دیگر این مجموعه ساده‌تر است. از طرفی طراحی بسیار جالب و جذابی داشته که باعث می‌شود کاربر هرگز از آن خسته نشود. مخصوصاً اینکه مأموریت‌های این بازی معمولاً بسیار طولانی هستند.

دث لوپ (Deathloop)

شرکت سازنده: Arkane Studios

سال عرضه: ۲۰۲۱

بازی دث لوپ را می‌توان یکی از بهترین عناوین شوتر موجود در گیم‌پس دانست. این بازی با ترکیبی که از سبک روگ لایک و شوتر دارد، یک تجربه بسیار خاص را به کاربران ارائه می‌دهد. بازی دث لوپ یک تجربه ترکیبی از آنلاین و آفلاین است. به این شکل که شما در این بازی داستان کلی آن را دنبال کرده و باید تلاش کنید تا از جزیره خارج شوید. با این حال یک دشمن اصلی دارید که این دشمن اصلی می‌تواند توسط یک انسان واقعی کنترل شود. به همین دلیل یک تجربه آنلاین را به شما ارائه خواهد داد. داستان بازی جالب بوده و از طرفی گیم‌پلی آن نیز به شدت روان است. نکته اینجاست که شرکت سازنده تلاش کرده تا از سبک همیشگی خود که در عناوینی مثل Dishonord وجود داشت استفاده کند. به همین دلیل دث لوپ یک سبک شوتر بسیار خاصی دارد.

زندگی عجیب است: رنگ‌های واقعی (Life is Strange: True Colors)

شرکت سازنده: Deck Nine

سال عرضه: ۲۰۲۱

مجموعه زندگی عجیب است یکی از معروف‌ترین مجموعه‌ها در سبک تصمیم گیری هستند. این عناوین بیشتر تمرکز روی داستان داشته و از طرفی گیم‌پلی بسیار ساده‌ای دارند. با گذشت زمان شرکت سازنده تلاش کرد تا این عناوین جذاب‌تر بشوند. به همین دلیل قدرت تصمیم گیری بیشتری به کاربران داده و از طرفی آزادی عمل آن‌ها را نیز بیشتر کرد. رنگ‌های واقعی تکامل عناوین زندگی عجیب است را نشان می‌دهد. این بازی نه تنها گیم‌پلی هیجان انگیزی دارد بلکه از لحاظ داستان نیز به شدت بالغ شده است. همینطور اینکه انتخاب‌های شما اهمیت بسیار زیادی در روند بازی داشته و همین باعث می‌شود رنگ‌های واقعی ارزش چند بار تجربه کردن را داشته باشد.

سایکوناتس ۲ (Psychonauts 2)

شرکت سازنده: Double Fine

سال عرضه: ۲۰۲۱

سایکوناتس ۲ پس از چندین سال از عرضه شماره ۱ عرضه شد. طرفداران این مجموعه نیز به شدت منتظر آن بوده و به همین دلیل از حضور آن در گیم‌پس بسیار خوشحال شدند. سایکوناتس ۲ یک عنوان بسیار خاص است. به دلیل اینکه این بازی گرافیک چندان بالایی ندارد. با این حال داستان آن به شدت زیبا بوده و گیم‌پلی بسیار خوبی ه دارد. سایکوناتس به مشکلات روانی افراد مختلف می‌پردازد. اینکه اتفاقات گذشته تا چه حد می‌تواند زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و حتی اختلالات روانی را برای آن‌ها ایجاد کند. همین باعث می‌شود تا شما غرق دنیای بازی شده و تلاش کنید تا کرکترهای مختلف سایکوناتس را بیشتر بشناسید.

یاکوزا: مثل یک اژدها (Yakuza: Like a Dragon)

شرکت سازنده: Ryu ga Gotoku Studio

سال عرضه: ۲۰۲۰

مجموعه یاکوزا سابقه بسیار زیادی در دنیای گیمینگ دارد. این عناوین همگی در سبک نقش آفرینی بوده و یکی از عناوین شاخص در این سبک هستند. یاکوزا مثل یک اژدها از لحاظ داستانی تفاوت زیادی با عناوین دیگر این مجموعه دارد. همینطور اینکه شرکت سازنده برای مهیج کردن این بازی عناصر مختلفی را به آن اضافه کرده تا کاربران یک تجربه تکراری نداشته باشند. یاکوزا مثل یک اژدها برای افرادی است که طرفدار عناوین ژاپنی هستند و یک کنسول ایکس‌باکس دارند. یکی از نکات مثبت عناوین یاکوزا آزادی عمل و وجود بازی‌های کوچک بسیار زیاد درون این عناوین است. چیزی که باعث شده مجموعه یاکوزا بسیار خاص و متمایز باشد.

