نقدها و نمرات بازی Tchia منتشر شدند

Tchia یک بازی اکشن ماجرایی است که توسط استودیوی Awaceb توسعه یافته و توسط Kepler Interactive منتشر شده است. در ادامه نگاهی به نقدها و نمرات بازی می‌اندازیم.

بازی Tchia یک اثر مستقل در ژانر اکشن ماجرایی است. بازیکن در این بازی کنترل Tchia، پروتاگونیست بازی، را بر عهده می‌گیرد و باید در جزیره‌ای استوایی به دنبال پدر ربوده شده‌ی او بگردد. Tchia قابلیتی به نام Soul Jumping دارد که به او اجازه می‌دهد تا کنترل حیوانات و اشیا در جهان پیرامون را به دست گرفته و از آن‌ها برای رفتن به مکان‌های جدید، حل پازل‌ها و دفاع از خود در مقابل دشمنان استفاده کند. به گفته‌ی توسعه‌دهنده‌ی بازی، بازیکنان می‌توانند کنترل بیش از ۳۰ حیوان و صدها شی را در دست بگیرند.

بازی Tchia در جریان رویداد The Game Awards 2020 معرفی شد و در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۲ عرضه شود، اما تا مارس ۲۰۲۳ تاخی خورد. این بازی توسط استودیوی مستقل Awaceb توسعه یافته که در مجموع از ۱۲ نفر تشکیل شده است. Tchia توسط Kepler Interactive منتشر شده که یک لیبل انتشار متشکل از چندین استودیوی مستقل از جمله خود Awaceb است. هم‌چنین باید گفت که این بازی با Unreal Engine توسعه یافته است.

قطعا با اثری طرف هستیم که با سایر بازی‌های جهان باز بدون روح و خلاقیت فاصله‌ی زیادی دارد. Tchia یک ماجراجویی استوایی است که به زیبایی‌های فرهنگی و ارضی کالدونیای نو ادای احترام می‌کند. با این حال این نسخه‌ی کوچک‌تر The Legend of Zelda: Breath of the Wild کاستی‌های زیادی هم دارد که در میان آن‌ها می‌توان به بعد فنی بازی و کوتاه بودن داستان اشاره کرد. در هر صورت Tchia یک بازی سرگرم‌کننده است که می‌داند چگونه بازیکنان را عاشق فرهنگ منحصر به فرد مردم Kanak کند.