حضور ان هتوی در فیلم جدید کمپانی A24

ان هتوی، بازیگر برنده جایزه اسکار، با همکاری کمپانی A24 قصد دارد تا فیلمی ملودرام را به ارمغان بیاورد.

کمپانی A24 یکی از شرکت‌های خلاق و منحصر به فرد فیلم‌سازی در سینمای هالیوود می‌باشد که با فیلم Everything Everywhere All at Once (همه‌چیز همه‌جا به یکباره) حسابی در فصل جوایز اسکار خوش درخشید و عملاً یک تاریخ‌سازی را انجام داد. موضوعی که باعث شده تا انتظارات از فیلم جدید آن‌ها به شدت افزایش یابد؛ فیلمی که بازیگر برنده جایزه اسکار یعنی ان هتوی نیز در آن به ایفای نقش خواهد پرداخت.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، کمپانی فیلم‌سازی A24 با ان هتوی و میشائلا کوئل برای ایفای نقش‌های اصلی فیلم ملودرام Mother Mary (مادر مری) به توافق رسیده است. فیلمی که روایت‌گر دوستی یک ستاره موسیقی پاپ با طراح مد و فشنی خواهد بود که به وقایعی غیرمنتظره منتهی می‌شود.

خالق فیلم حماسی و تحسین شده The Green Knight (شوالیه سبز) یعنی دیوید لاوری وظیفه کارگردانی و نویسندگی این پروژه جدید کمپانی A24 را بر عهده خواهد داشت. اثری که حاوی موسیقی‌های اورجینال بوده که توسط موسیقی‌دان‌های مشهور آمریکایی تولید می‌شود.

با توجه به تیم تولید کننده و بازیگران Mother Mary می‌تواند امیدوار بود که با اثری جذاب و تماشایی روبرو هستیم که می‌تواند به شگفتی جدیدی در فصل جوایز تبدیل گردد. اثر که فعلاً هیچ تاریخ اکرانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

منبع: ComingSoon