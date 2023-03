ادی ردمین ایفای نقش قاتل حرفه‌ای و بی‌رحم اقتباس تلویزیونی از رمان The Day of the Jackal را بر عهده گرفته است.

ادی ردمین، بازیگر مشهور سینما که برای به تصویر کشیدن زندگی استیون هاوکینگ، برنده جایزه اسکار شده است، قرار است تا یکی از نقش‌آفرینی‌های متفاوت کارنامه هنری خود را در اقتباس تلویزیونی از رمان The Day of the Jackal (روز شغال) به نویسندگی فردریک فورسایت را تجربه نماید. داستانی جذاب که یک‌بار دیگر نیز در سال ۱۹۷۳ توسط فرد زینه‌مان مورد اقتباس سینمایی قرار گرفته بود.

این رمان حول محور قاتلی حرفه‌ای و بسیار بی‌رحم به نام شغال جریان دارد که توسط یک گروه ناشناس اجیر شده تا رئیس جمهور فرانسه یعنی شارل دو گل را در دهه ۶۰ ترور نماید. سریال The Day of the Jackal در نظر دارد تا بیش از پیش به عمق شخصیتی شغال پرداخته و آرمان‌ها و روند زندگی وی را مورد بررسی قرار بدهد.

برایان کرک که ساخت قسمت‌هایی از سریال‌های مشهوری همچون Boardwalk Empire (امپراتوری بورودواک) و Game of Thrones (بازی تاج و تخت) را بر عهده داشته، به عنوان کارگردان این سریال جدید سرویس پیکاک در نظر گرفته شده است. رونان بنت نیز در قامت فیلم‌نامه نویس این پروژه ظاهر خواهد شد.

هنوز هیچ تاریخ پخشی برای سریال The Day of the Jackal در نظر گرفته نشده است.

منبع: کولایدر