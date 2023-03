آغاز تولید سریال تاریخی Those About To Die به کارگردانی رولاند امریش

سریال تاریخی و گلادیاتوری Those About To Die به کارگردانی رولاند امریش سرانجام وارد فاز تولید شده است.

به نظر می‌رسد که طرفداران ژانر تاریخی و آثار گلادیاتورمحور، روزهای بسیاری خوبی را پشت سر می‌گذراند. زیرا نه تنها ریدلی اسکات بازگشته تا دنباله یکی از مشهورترین فیلم‌های خود به نام Gladiator 2 (گلادیاتور ۲) را کارگردانی نماید، بلکه رولاند امریش که به مدت ۲ دهه ساخت سریالی برگرفته از فیلم گلادیاتور سال ۲۰۰۰ را در ذهن داشته نیز تولید مجموعه تلویزیونی خود را آغاز کرده است.

این سریال که Those About To Die (آن‌هایی که در شرف مرگ هستند) نام دارد، روایت‌گر زندگی امپراتور مشهور رم یعنی تیتوس فلاویوس وسپاسیانوس خواهد بود. کسی که بنیان‌گذار کولوسئوم در تاریخ سرزمین اروپا بود و Those About to Die در دوران پایانی عمر وی جریان خواهد داشت؛ جایی که نبرد برای تصاحب تاج و تخت پس از وسپاسیانوس شدت گرفته و اتفاقاتی حیاتی و مهم در تاریخ امپراتوری رم به وقوع می‌پیوندد.

حال نیز طبق گزارش جدیدی که منتشر شده، می‌دانیم که پروسه تولید این سریال پرهزینه و حماسی رسماً در کشور ایتالیا آغاز شده است. اثری مورد انتظار که از بازیگرانی همچون آنتونی هاپکینز، دیمیتری لئونیداس و تام هیوز بهره می‌برد.

سریال Those About to Die که برای پخش از سوی سرویس پیکاک در نظر گرفته شده است، هنوز از هیچ تاریخ پخشی بهره نمی‌برد. با این حال می‌توان انتظار داشت که در سال ۲۰۲۴ شاهد پخش این سریال هیجان‌انگیز باشیم.

