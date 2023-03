به گفته‌ی یک داده‌کاو، بنا بر اطلاعات موجود در فروشگاه یوبیسافت (Ubisoft Store)، احتمال می‌رود که پیش‌خرید بازی Avatar Frontiers of Pandora به زودی ممکن شود. این کاربر که ScriptLeaksR6 نام دارد، تصویری را هم منتشر کرده است که در راستای این ادعا است. بنا بر این تصویر، پیش‌خریدکنندگان بسته‌ی The Child of the Worlds […]

منبع متن: gamefa