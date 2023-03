طبق خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین، کیلین مورفی، ستاره سریال پیکی بلایندرز، قراردادی برای بازی در اقتباس جدید Small Things Like These امضا کرده است. فیلم اقتباسی Small Things Like These براساس رمان تحسین شده‌ای با همین نام نوشته کلر کیگان است. این پروژه را کمپانی بن افلک و مت دیمون می‌سازد. تیم […]

کیلین مورفی به فیلم اقتباسی Small Things Like These پیوست مینو فرجی ۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۰

طبق خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین، کیلین مورفی، ستاره سریال پیکی بلایندرز، قراردادی برای بازی در اقتباس جدید Small Things Like These امضا کرده است. فیلم اقتباسی Small Things Like These براساس رمان تحسین شده‌ای با همین نام نوشته کلر کیگان است. این پروژه را کمپانی بن افلک و مت دیمون می‌سازد. تیم میلنتس فیلم Small Things Like These را با فیلم‌نامه‌ای از اندا والش کارگردانی خواهد کرد که پیش‌تر برای ساخت فیلم Disco Pigs Play نامزد گلدن گلوب شده بود. سیاران هیندز و امیلی واتسون دیگر بازیگران این فیلم هستند. داستان فیلم وقایع کریسمس ۱۹۸۵ را به تصویر می‌کشد وقتی پدری به نام بیل فرلانگ متوجه رازهای کلیسای شهرش می‌شود. مورفی علاوه بر بازی، تهیه‌کننده فیلم نیز می باشد. تولید فیلم در حال حاضر در ایرلند در حال انجام است.در خلاصه کتاب چنین آمده: سال ۱۹۸۵، شهر کوچک ایرلندی. چند هفته مانده تا کریسمس، بیل فرلانگ، بازرگان ذغال سنگ و مرد خانواده با شلوغ‌ترین فصل زندگی‌اش مواجه می‌شود. یک روز صبح زود کشفی می‌کند که او را با گذشته‌اش مواجه کرده و مجبور به سکوت در برابر کلیسا می‌شود. این داستان امید، قهرمانی و همدردی است. منبع: کامینگ سون

