دوئین جانسون حضور در فیلم Shazam! Fury of the Gods را رد کرده است علی محمدپناه ۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۵

گزارش‌ها حاکی از آن هستند که دوئین جانسون حضور در صحنه پساتیتراژ فیلم Shazam! Fury of the Gods را رد کرده است. فیلم شزم! خشم خدایان (Shazam! Fury of the Gods) جدیدترین فیلم از دنیای سینمایی دی‌سی به شمار می‌رود که ادامه داستان شخصیت شزم را بازگو می‌کند. در کتاب‌های کمیک، شخصیت بلک آدام یکی از دشمنان برجسته شزم به شمار می‌رود و ظاهرا سازندگان قصد داشتند تا رویارویی این دو شخصیت را در صحنه پساتیتراژ به تصویر بکشند. دوئین جانسون در سال گذشته میلادی برای اولین بار در فیلم بلک آدام (Black Adam) نقش شخصیت تث آدام را به تصویر کشید و با وجود اینکه انتظارات از این اثر بسیار بالا بود اما این اثر نتوانست در گیشه آن طور که باید عملکرد خوبی داشته باشد. حالا گزارش‌های تازه حاکی از آن است که قرار بوده شخصیت بلک آدام در صحنه پساتیتراژ فیلم «شزم ۲» حضور داشته باشد اما دوئین جانسون این پیشنهاد را رد کرده است. این در حالی است که حضور جیمز گان و پیتر سفران در رأس استودیو دی‌سی، رویارویی بلک آدام با شزم را نیز تحت الشعاع قرار داده چراکه مدیران دی‌سی مسیر متفاوتی را برای فیلم‌ها و سریال‌های خود در پیش گرفتند. این در حالی است که فیلم «شزم! خشم خدایان» نیز آن طور که باید فروش خوبی در گیشه نداشته و این احتمال وجود دارد که فیلم سوم آن نیز ساخته نشود. در این صورت، اشاره به رویارویی بلک آدام و شزم برای فیلم سوم کاملا بیهوده می‌بود. منبع: کولایدر

منبع متن: gamefa