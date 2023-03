کریگ مازن در جدیدترین مصاحبه خودش اظهار داشته که پایان فصل اول سریال The Last of Us ممکن بود متفاوت باشد. هشدار اسپویل! سریال آخرین بازمانده از ما (The Last of Us) توانست پایانی مهیج را برای فصل اول خودش رقم بزند و با اینکه طرفداران مشتاقانه منتظر فصل دوم آن هستند، فراموش کردن صحنه‌های […]

پایان فصل اول سریال The Last of Us می‌توانست متفاوت باشد علی محمدپناه ۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۲

کریگ مازن در جدیدترین مصاحبه خودش اظهار داشته که پایان فصل اول سریال The Last of Us ممکن بود متفاوت باشد. هشدار اسپویل! سریال آخرین بازمانده از ما (The Last of Us) توانست پایانی مهیج را برای فصل اول خودش رقم بزند و با اینکه طرفداران مشتاقانه منتظر فصل دوم آن هستند، فراموش کردن صحنه‌های قتل عام اعضای گروه فایرفلایز توسط جوئل برای نجات الی هنوز سخت است. اخیرا خالق و مدیر اجرایی سریال نیل دراکمن در مصاحبه‌های تازه خودش از فصل دوم سریال «لست آو آس» و همچنین معرفی شخصیت ابی اندرسون گفته است. در این میان نیز دیگر مدیر اجرایی سریال یعنی کریگ مازن درباره پایان فصل اول صحبت کرده است. مازن اظهار داشته: کارگردان قسمت پایانی یعنی علی عباسی این ایده را در ذهن داشت که نسخه‌ای طولانی‌تر و غمگین‌تر را به تصویر بکشد که در آن، جوئل و الی به همراه یکدیگر ولی با اندکی فاصله در حال رفتن به سمت جکسون هستند و همین می‌توانست صحنه پایانی بسیار زیبایی را خلق کند. با این حال، سازندگان سریال در نهایت تصمیم گرفتند تا پایان فصل اول را مطابق با بازی‌ها رقم بزنند. کریگ مازن در ادامه گفته: گفتگوهای بسیار زیادی درباره نحوه رقم خوردن پایان فصل اول وجود داشت. در صورتی که پایان با بازی متفاوت می‌بود، گیمرها احتمالا ناراحت می‌شدند و در صورتی که پایان دقیقا همانند بازی می‌بود نیز عدم خلاقیت ما را نشان می‌داد. با این حال، پایان‌بندی فصل اول به نحوی رقم خورد که صحنه کلوزآپ از الی واقعا خاص باشد. الی اکنون نمی‌داند چه چیزی در پیش دارد، چه کار باید انجام بدهد، باید با جوئل برود یا اینکه راهش را جدا کند یا در کل چه احساسی دارد. همین نیز سبب شده تا این لحظه بسیار تعلیق‌آمیز باشد. در حال حاضر تولید فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» شروع نشده و بیننده‌ها تا اواخر سال ۲۰۲۴ یا اوایل ۲۰۲۵ نباید انتظار پخش فصل دوم را از شبکه اچ‌بی‌او داشته باشند. منبع: کولایدر

The Last Of Us, اچ بی او, سریال آخرین بازمانده از ما

منبع متن: gamefa