تارون اجرتون، بازیگر نامزد جایزه اسکار، ایده‌های زیادی برای فیلم «Kingsman 3» دارد و در تلاش است تا برای این فیلم با متیو وان، کارگردان دو فیلم اول، همکاری کند.

تارون اجرتون با حضور در فیلم «Kingsman: The Secret Service» در نقش اگزی، مامور مخفی انگلیسی، برای اولین بار در دنیای هالیوود شناخته شد و بعد از حضور در دومین فیلم فرنچایز، «Kingsman: The Golden Circle»، محبوبیت زیادی بین طرفداران پیدا کرد. گفته شده است که یک فیلم دیگر از این فرنچایز با حضور اجرتون با اسم احتمالی «Kingsman: The Blue Blood» ساخته خواهد شد.

این بازیگر در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مشتاق است تا باری دیگر نقش شخصیت اگزی را بازی کند و ایده‌های زیادی برای سومین قسمت این فرنچایز دارد.

من ایده‌های زیادی برای این فیلم دارم که می‌خواهم برای متیو عنوان کنم. ولی او ایده‌های بزرگ خود را برای این فیلم پیش خواهد برد ولی خب فعلا چیزی قطعی نشده است.

کارگردان این فرنچایز اعلام کرده است که اگزی و هری با بازی کالین فرث هردو در جدیدترین فیلم این فرنچایز حضور خواهند داشت و رابطه آن‌ها باری دیگر با چالش‌های زیادی رو به رو خواهد شد. فیلم «The King’s Man»، که پیش درآمدی بر دو فیلم کینگزمن بود، سال ۲۰۲۱ منتشر شد و بر اساس صحنه بعد از تیتراژ این فیلم، وان برنامه‌های زیادی برای بسط دادن این دنیای سینمایی دارد.

تاریخ انتشار این فیلم هنوز مشخص نیست.

منبع: کولایدر