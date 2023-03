استودیوی هکس‌ورکز (Hexworks) در تریلر جدید بازی Lords of the Fallen، قابلیت‌های فنی و تکنیکی مختلف آنریل انجین ۵ مانند قدرت نورپردازی آن را نشان داده است. در رویداد State of Unreal، استودیوی هکس‌ورکز تریلر جدیدی از بازی Lords of the Fallen منتشر کرد. این تریلر شامل جزئیات فنی می‌شود و در آن قدرت و […]

تریلر جدید Lords of the Fallen، قابلیت‌های فنی آنریل انجین ۵ را نشان می‌دهد مهدی مصطفایی ۳ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۶

استودیوی هکس‌ورکز (Hexworks) در تریلر جدید بازی Lords of the Fallen، قابلیت‌های فنی و تکنیکی مختلف آنریل انجین ۵ مانند قدرت نورپردازی آن را نشان داده است. در رویداد State of Unreal، استودیوی هکس‌ورکز تریلر جدیدی از بازی Lords of the Fallen منتشر کرد. این تریلر شامل جزئیات فنی می‌شود و در آن قدرت و فناوری‌های مختلف آنریل انجین ۵ در پردازش و توسعه‌ی منطقه‌ی Skyrest Bridge، یکی از مکان‌های اولیه بازی Lords of the Fallen، برجسته شده است. فناوری خلق شخصیت در سفارشی‌سازی مدل‌های بازی کمک می‌کند تا لباس‌هایی که بازیکنان استفاده می‌کنند، با توجه به سایز هر مدل از شخصیت‌ها به صورت پویا تغییر کند. همچنین می‌توان رزولوشن بالای بافت‌های شخصیت‌ها و لباس‌های آن‌ها را مشاهده کرد. انجین Chaos Physics به شبیه‌سازی فیزیک اجسام مختلف مانند مو، کمربند، زنجیر و غیره کمک می‌کند. طبق تریلر منتشر شده، قدرت نورپردازی آنریل انجین ۵ در بازی Lords of the Fallen خیره‌کننده خواهد بود و فناوری Lumen GI می‌تواند نورپردازی بی‌درنگ و واقع‌گرایانه‌ را پردازش کند تا هنگام حرکت منبع نور، شاهد واکنش محیط به آن باشیم. دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰ بازی Lords of the Fallen قرار است امسال روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس عرضه شود.

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، تریلر بازی

Hexworks, Lords of the Fallen, Unreal Engine 5

منبع متن: gamefa