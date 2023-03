با انتشار یک تصویر از آغاز پروسه تولید Captain America: New World Order رونمایی شده است.

در پایان سریال جذاب The Falcon and the Winter Soldier (فالکون و سرباز زمستانی) شاهد تبدیل شدن سم ویلسون با هنرنمایی آنتونی مکی به کاپیتان آمریکای جدید دنیای سینمایی مارول بودیم. شخصیتی که همیشه به عنوان دوست و یار استیو راجرز شناخته می‌شد، با بر دست گرفتن سپر نمادین این قهرمان، به کاپیتان آمریکای جدیدی تبدیل شد که فیلم اختصاصی خود تحت عنوان Captain America: New World Order (کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی) را دریافت خواهد کرد.

حال طبق تصویر جدیدی که از آنتونی مکی در قامت سم ویلسون منتشر شده است، می‌دانیم که پروسه فیلم‌برداری این پروژه ابرقهرمانی مارول آغاز شده است. فیلمی هیجان‌انگیز و مورد انتظار که جزوی از فاز پنجم دنیای سینمایی مارول بوده و نه تنها فالکون جدیدی به نام خوآکین تورس با هنرنمایی دنی رمیرز را به مخاطبین معرفی خواهد کرد، بلکه پس از ۱۵ سال شاهد بازگشت تیم بلیک نلسون در قامت شخصیت شروری به عنوان لیدر خواهیم بود؛ کسی که برای نخستین‌بار در سال ۲۰۰۸ با فیلم هالک شگفت‌انگیز به سینماگران معرفی شده بود.

در ادامه می‌توانید به مشاهده این تصویر بپردازید.

با وجود این که هیچ اطلاعاتی از این فیلم در دسترس نمی‌باشد اما می‌دانیم که شاهد تلاش‌های تاندربولت راس با هنرنمایی هریسون بولت برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری آمریکا هستیم. مسئله‌ای که سبب خواهد شد تا اتفاقاتی غیرمنتظره و هیجان‌انگیز به وقوع پیوسته و دنیا به کاپیتان امریکای جدید مارول برای خنثی کردن تهدیداتی خطرناک نیاز پیدا نماید.

فیلم Captain America: New World Order که توسط ژولیوس اونا کارگردانی می‌شود، برای اکران در تاریخ ۳ مه ۲۰۲۴ ( ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳) در نظر گرفته شده است.

منبع: کولایدر