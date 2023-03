شرکت باندای نامکو و استودیوی فرام سافتور آپدیت جدید بازی Elden Ring را منتشر کردند که شامل پشتیبانی از نوعی محدود از ری تریسینگ و متعادل‌سازی‌های متعدد می‌شود.

به‌روزرسانی ۱.۰۹ بازی Elden Ring سرانجام ری تریسینگ را به کنسول‌های نسل نهمی و PC می‌آورد، اما دقت داشته باشید که ری تریسینگ تنها به سایه‌ها و Ambient Occlusion محدود است و شاملِ حالِ بازتاب‌ها نمی‌شود. همچنین، متاسفانه پشتیبانی از DLSS برای بهبود نرخ فریم به بازی اضافه نشده است.

طبق صحبت‌های لنس مک‌دونالد (Lance Mcdonald) که در زمینۀ دیتاماینینگ و مادسازی اعتبار دارد، در محیط‌های سربسته شاهد بهبود کیفیت سایه‌ها نیستیم. وی همچنین متذکر شد که روی کارت گرافیک GeForce 2070 Super، عملکرد بازی به شدت تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد و هنوز عملکرد نسخۀ PS5 مورد ارزیابی قرار نگرفته است. برای دریافت جزئیات بیشتر حول این آپدیت و متعادل‌سازی‌ها یا تغییرات اعمال شده، روی این نشانی کلیک کنید.

سیستم مورد نیاز برای تجربۀ بازی به همراه قابلیت‌های ری تریسینگ:

فرام سافتور هم‌اکنون روی بستۀ الحاقی Shadow of the Erdtree عنوان Elden Ring و بازی Armored Core 6: Fires of Rubicon کار می‌کند. مدتی پیش، وبسایت Exputer در گزارشی اعلام کرده بود که منابع آن به انتشار بازی در ماه سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۳ (۱۰ شهریور تا ۹ آبان ۱۴۰۲) اشاره داشته و اعلام کرده‌اند که عرضۀ این اثر در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور/مهر ۱۴۰۲) شانس بیشتری دارد. همچنین، منابع یاد شده اعلام کرده‌اند که فرام سافتور قصد دارد قبل از بستۀ الحاقی Elden Ring که مدتی پیش رونمایی شد، عنوان Armored Core 6 را منتشر کنند.

از سوی دیگر، طبق پروفایل لینکدین یکی از کارمندان استودیو، بیش از یک سال می‌شود که آن‌ها کار روی یک پروژۀ جدید رونمایی نشده را آغاز کرده‌اند. مدتی پیش، میازاکی در مصاحبه‌ای با ۴A Gamers اعلام کرد که قصد دارد همچنان کارگردانی بازی‌ها را برعهده بگیرد و از همین حالا، کار روی پروژۀ بزرگ بعدی خود را آغاز کرده است، اگرچه پروژه‌هایی با کارگردانی اشخاص دیگر نیز وجود دارند. شاید این پروژۀ رونمایی نشده همان بازی بزرگ بعدی میازاکی باشد.