سرانجام شمارۀ جدید مجلۀ EDGE منتشر شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نقد‌ بازی‌های عرضه شده طی ماه مارس در این شماره به نگارش در آمده‌اند.

در ادامه نمرات اعطا شده از سوی EDGE به بازی‌های ماه نوامبر را مطالعه می‌کنید:

Resident Evil 4 Remake – 8/10

Wo Long Fallen Dynasty – 8/10

Tchia – 7/10

Wild Hearts – 6/10

Octopath Traveller 2 – 7/10

Company of Heroes 3 – 8/10

Bayonetta Origins: Cereza And The Lost Demon – 7/10

Horizon: Call Of The Mountain – 8/10

Song In The Smoke Rekindled – 7/10

Scars Above – 5/10

Storyteller – 7/10

Backbeat – 7/10

King Of the Castle – 6/10

Kirby’s Return To Dreamland Deluxe – 7/10

Blanc – 4/10

نظر شما در مورد نمرات اهدا شده به عناوین مختلف ماه مارس توسط مجلۀ EDGE چیست؟