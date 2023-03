بهار از راه رسیده و همزمان با آن، برنامه پخش انیمه‌های کمپانی Crunchyroll اعلام شده است‌.

این کمپانی برنامه سال ۲۰۲۳ خود را منتشر کرده که در بین آن‌ها می‌توان نام سریال‌های بسیار مورد انتظار مانند فصل دوم Vinlanf Saga، Dr. Stone New World و فصل دوم Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury را مشاهده کرد.

اسامی کامل این انیمه‌ها در لیست زیر به همراه تاریخ‌های پخش در ماه آوریل آمده:

یکم: Hell’s Paradise, MIX Season 2

دوم:My Home Hero, My Clueless First Friend, The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Servings Gods Who Go Too Far ,

سوم:Kuma Kuma Kuma Bear

چهارم: Skip and Loafer

پنجم: Konosuba – An Explosion on This Wonderful World!, KamiKatsu: Working for God in a Godless World

ششم: Dr. Stone New World, The Ancient Magus’ Bride Season 2, I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too, The Legendary Hero is Dead, The Legendary Hero is Dead, Yuri is My Job!

هفتم: MASHLE: MAGIC AND MUSCLES, TONIKAWA: Over The Moon For You Season 2, BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- Season 2, The Café Terrace and Its Goddesses, Magical Destroyers, Rokudo’s Bad Girls,

هشتم: A Galaxy Next Door, My One-Hit Kill Sister, Summoned to Another World for a Second Time

نهم: Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury

دهم: Dead Mount Death Play, Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion

دوازدهم: X&Y

سیزدهم: Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

نوزدهم: Sacrificial Princess and the King of Beasts, Golden Kamuy Season 4

منبع: کامینگ سون