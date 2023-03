شرکت پارامونت گلوبال (Paramount Global) ساخت بازی TMNT: The Last Ronin را تأیید و اعلام کرد که این بازی با الهام از عناوینی بزرگ همچون God of War ساخته می‌شود.

کمیک The Last Ronin که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده بود، داستانی تاریک از آینده‌ی دور لاکپشت‌های نینجا را روایت می‌کرد و با استقبال مخاطبان مواجه شده بود. اکنون، دوگ روزن (Doug Rosen)، معاون ارشد بخش بازی‌ها و رسانه‌های نوظهور شرکت پارامونت گلوبال که حق نشر Teenage Mutant Ninja Turtles را در اختیار دارد، در مصاحبه‌ی اخیر خود با رسانه‌ی Polygon اعلام کرده است که بازی اقتباسی این کمیک نیز داستانی تاریک و بزرگ‌سالانه‌تر را از این شخصیت‌های تخیلی مشهور روایت می‌کند.

او می‌گوید که این بازی اکشن نقش‌آفرینی سوم‌شخص به نسخه‌های اخیر God of War شباهت دارد و به خط داستانی The Last Ronin که بقای تنها یکی از لاکپشت‌ها در آینده را نشان می‌دهد، وفادار است. با این حساب، گرچه در سایر بازی‌های TMNT همچون Shredder’s Revenge که سال گذشته منتشر شد بازیکنان می‌توانند در نقش هر ۴ لاکپشت به بازی بپردازند، The Last Ronin در بخش بزرگی از بازی فقط یک شخصیت قابل کنترل خواهد داشت.

روزن در این باره می‌گوید که سایر شخصیت‌ها در صحنه‌های فلشبکی که مشابهشان در کمیک نیز وجود دارد، قابل کنترل هستند. زمانی که این کمیک انتشار یافته بود، هویت لاکپشت بازمانده هنوز مشخص نبود، زیرا ماسکی سیاه به صورت داشت و از چهار سلاح نانچیکو، سای، چوب و کاتانا در مبارزه بهره می‌برد. در صفحات پایانی نخستین شماره‌ی این کمیک بود که مخاطبان دریافتند شخصیت بازمانده مایکل آنجلو (Michelangelo) است. اعضای Foot Clan برادرانش و استاد اسپلینتر (Master Splinter) را از بین برده‌اند و او به دنبال آن است که انتقامشان را بگیرد.

استودیوی سازنده‌ی بازی هنوز مشخص نیست و با عرضه‌ی آن چند سالی فاصله داریم، اما اعلام شده است که استودیوی انتخاب‌شده مناسب توسعه‌ی چنین بازی AAA و پلندپروازانه‌ای است.

ناشر این کمیک IDW بود و آن را در ۵ شماره منتشر کرد. کوین ایستمن (Kevin Eastman) نیز نویسندگی آن را بر عهده داشت. روزن همچنین اعلام کرده است که در حال حاضر، فرصت ساخت چندین بازی اقتباسی از این مجموعه با مخاطب‌های هدف بزرگ‌سال و کودک فراهم است.