تاریخ انتشار بازی The Lord of the Rings: Gollum اعلام شد مهدی مصطفایی ۴ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۵

شرکت Nacon و استودیوی دیدالیک اینترتینمنت (Daedalic Entertainment) تاریخ انتشار بازی اکشن و ماجراجویی The Lord of the Rings: Gollum را اعلام کردند. طبق اعلام وب‌سایت IGN، شرکت ناشر Nacon و استودیوی دیدالیک اینترتینمنت تاریخ انتشار بازی The Lord of the Rings: Gollum را مشخص کردند. به گفته‌ی سازندگان، این بازی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲ (۲۵ مه ۲۰۲۳) روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس عرضه خواهد شد. با این حال، نسخه نینتندو سوییچ این عنوان قرار است در اواخر امسال منتشر شود. داستان بازی The Lord of the Rings: Gollum بر اساس رمان ارباب حلقه‌های تالکین روایت خواهد شد و تمرکز آن روی شخصیت اسمیگل یا گولوم خواهد بود. بازیکنان در نقش این موجود باید در مناطق مختلف از سرزمین میانه قدم گذارند. با توجه به نمایش‌های اخیر این بازی، به نظر می‌رسد بیشتر تمرکز گیم‌پلی روی مخفی‌کاری و پلتفرمینگ خواهد بود. با این حال برخی تصمیمات به بازیکنان امکان خواهد داد تا با روش‌های خشن و وحشیانه‌ی اسمیگل پیش بروند. در همین حال بازیکنان می‌توانند در ماجراجویی خود با شخصیت‌های مشهور سری ارباب حلقه‌ها مانند گاندولف ملاقات کنند. همچنین برای این بازی شخصیت‌های جدیدی خلق شده‌اند که یکی از آن‌ها Candle Man، یک استاد جاسوسی که در Mt. Doom زندگی می‌کند، خواهد بود. منتظر جزئیات بیشتر از این عنوان در ماه‌های آینده باشید.

منبع متن: gamefa