قرار است بازسازی‌ای بر اساس فیلم کلاسیک Vertigo با نقش‌آفرینی رابرت داونی جونیور در نقش اصلی ساخته شود.

فیلم سرگیجه (Vertigo) اثری در ژانر مهیج و محصول سال ۱۹۵۸ میلادی به کارگردانی آلفرد هیچکاک به شمار می‌رود و حالا کمپانی پارامونت پیکچرز قصد دارد تا یک نسخه تازه بر اساس این داستان را برای بیننده‌های امروزی بازسازی کند.

خالق سریال پیکی بلایندرز (Peaky Blinders) یعنی استیون نایت وظیفه نگارش فیلم‌نامه نسخه بازسازی فیلم «سرگیجه» را برای کمپانی پارامونت برعهده دارد، کسی که اخیرا آشکار کرده که در حال نگارش فیلم‌نامه‌ای برای یک اثر در دنیای جنگ ستارگان (Star Wars) است و این پروژه کاملا مخفی نگه داشته شده است.

استیون نایت نویسنده توانا و برجسته‌ای است که در کارنامه هنری خودش نوشتن فیلم‎‌نامه فیلم دختری در تار عنکبوت (The Girl in the Spider’s Web) محصول سال ۲۰۱۸ و فیلم اسپنسر (Spencer) محصول سال ۲۰۲۱ میلادی را دارد.

حالا گزارش شده که رابرت داونی جونیور قرار است نقش اصلی نسخه بازسازی فیلم «سرگیجه» را ایفا کند. این در حالی است که خود او به همراه همسرش نیز از جمله تهیه‌کنندگان این اثر خواهند بود.

فیلم اصلی «سرگیجه» محصول سال ۱۹۵۸ میلادی داستان یک کارآگاه سابق پلیس را دنبال می‌کند که اکنون ترس از ارتفاع دارد و از سرگیجه رنج می‌برد و حالا توسط فردی استخدام شده تا همسرش را زیر نظر بگیرد و همین نیز این کارآگاه را وارد ماجراجویی پیچیده‌ای می‌کند.

منبع: comingsoon