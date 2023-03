دنیل ردکلیف را می‌توان به عنوان یکی از بازیگران محبوب تاریخ سینما خطاب کرد که دنیای جادویی و افسانه‌ای جی. کی. رولینگ را برای عموم مردم بر پرده سینما به ارمغان آورد.

دنیل جیکوب ردکلیف در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۱۹۸۹ (۱ مرداد ۱۳۶۸) در غرب شهر لندن واقع در کشور بریتانیا و در خانواده‌ای هنری چشم به جهان گشود. پدرش الن، نماینده هنر و ادبیات و مادرش مارسیا، استعدادیاب عرصه بازیگری و تئاتری بود که برای شبکه بی‌بی‌سی کار می‌کرد.

او دوران تحصیل خود را در مدرسه‌ای پسرانه واقع در شهر چلسی گذراند و از همان دوران کودکی با حضور در تئاتر مدرسه، نشان داد که به مانند دوران جوانی پدر و مادرش، علاقه شدیدی به هنر بازیگری دارد. در سن ۵ سالگی که علاقه به بازیگری دنیل به حد خود رسیده بود، یکی از دوستان بازیگر مادرش، وی را برای تست بازیگری در فیلمی بیوگرافی از زندگی دیوید کاپرفیلد انتخاب کرد.

این فیلم که در سال ۱۹۹۹ در دسترس مردم قرار گرفت، به زندگی دیوید کاپرفیلد برگرفته از رمان چارلز دیکنز پرداخت که از طریق شبکه بی‌بی‌سی برای عموم پخش شد. او همچنین در سال ۲۰۰۱ در فیلم جاسوسی The Tailor of Panama به کارگردانی جان بورمن نیز به ایفای نقش پرداخت و قدرت بازیگری خود را از همان سنین کم به رخ کشید.

در آن زمان کمپانی برادران وارنر سعی داشت تا اقتباسی سینمایی از رمان‌های پرفروش هری پاتر به نویسندگی جی. کی. رولینگ را برای اکران بر پرده سینما آماده نماید. از این رو تهیه‌کننده مشهور هالیوود یعنی دیوید هیمن در تلاش بود تا بازیگری را برای انتخاب نقش هری پاتر انتخاب نماید که بتواند برای سال‌های متوالی این نقش را ایفا نماید.

در سال ۲۰۰۰ دیوید هیمن به سبب یک دوست متشرک، با پدر دنیل ردکلیف در جریان یکی از تئاترهای شهر لندن، با این کودک ۱۱ ساله آشنا شد و تصمیم گرفت تا از وی برای حضور در این مجموعه تست بازیگری بگیرد. پس از تست بازیگری موفقیت‌آمیز و تماشای هنرنمایی دنیل ردکلیف در فیلم زندگی‌نامه دیوید کاپرفیلد توسط کریس کلمبوس، او شیفته دنیل ردکلیف شد و پس از ماه‌ها تست و رایزنی، وی سرانجام برای ایفای نقش هری پاتر در سینمای هالیوود برگزیده شد.

با این حال در تصمیمی شوکه‌کننده، والدین دنیل ردکلیف از حضور فرزندشان در طی پروسه تولید این فیلم امتناع کردند؛ زیرا آن‌ها اعتقاد داشتند که حضور طولانی‌مدت دنیل در چنین فرنچایز سینمایی که قرار بود تا در لس‌آنجلس آمریکا ساخته شود، می‌تواند زندگی کودکشان را تحت‌الشعاع قرار داده و تاثیرات منفی برای وی داشته باشد.

دیوید هیمن و کریس کلمبوس که شیفته دنیل ردکلیف شده و او را تحت هر شرایطی برای ایفای نقش هری پاتر در نظر گرفته بودند، با کمپانی برادران وارنر وارد مذاکره شده و آن‌ها را متقاعد کردند تا فیلم‌برداری نخستین فیلم از این مجموعه به بریتانیا منتقل شود و دستمزد نهایی برای دنیل نیز مبلغ ۱ میلیون پوند در نظر گرفته شد. این دو همچنین به والدین دنیل تعهد دادند که از حاشیه و دخالت‌های رسانه‌ها، وی را در امان نگه داشته و شرایط ایده‌ال و آرامی را برایش تدارک ببینند؛ موضوعی که در نهایت رضایت والدین این ستاره در حال ظهور را در پی داشت.

در حالی که همچنان والدین دنیل ردکلیف بابت آینده فرزندشان نگران بوده و سعی داشتند تا او را متقاعد کنند که از این پروژه کناره‌گیری نماید اما رویای بازیگری این کودک ۱۱ ساله به حدی غیرقابل توقف بود که هیچ نیرویی توان بازدارندگی وی را نداشت. در کنار دنیل ردکلیف، از بین هزاران بازیگری کودک، اما واتسون و روپرت گرینت نیز برای ایفای نقش‌های هرمیون گرنجر و وین دیزلی انتخاب شدند تا گروه سه‌نفره مشهور دنیای سحر و جادو را با یکدیگر تشکیل دهند.

سرانجام در سال ۲۰۰۱ شاهد یکی از موردانتظارترین فیلم‌های تاریخ سینما به نام Harry Potter and the Philosopher’s Stone به کارگردانی کریس کلموس بودیم. اثری که با ۱۲۵ میلیون دلار بودجه تهیه شده بود، مورد استقبال شگفت‌انگیز مخاطبین قرار گرفت و نه تنها هنرنمایی دنیل ردکلیف مورد تحسین همگان واقع شد، بلکه نخستین فیلم از سری داستان‌های هری پاتر با فروشی سرسام‌آور در گیشه جهانی روبرو شد و زمینه‌ساز شروع پرقدرت یکی از فرنچایزهای ماندگار و محبوب تاریخ سینما شد.

فضای شاد و کودکان هری پاتر در ترکیب با سحر و جادو و مدرسه جادوگری جذاب هاگوارتز سبب شده بود تا خوانندگان کتاب‌های هری پاتر، ساخته کریس کلمبوس را تحسین نمایند و کمپانی برادران وارنر را مجاب کنند تا سریعاً ساخت دنباله‌ آن را در پیش بگیرد. موضوعی که سبب اکران فیلم Harry Potter and the Chamber of Secrets در سال ۲۰۰۲ شد و کریس کلمبوس باز هم کارگردانی موفقی را پشت سر گذاشت.

دنیل ردکلیف در شهرتی غرق شده بود که حتی فکرش را هم نمی‌کرد به این سرعت بتواند به آن دست پیدا کند. فروش بی‌سابقه و موفقیت‌آمیز دومین فیلم از مجموعه هری پاتر ثابت کرد که تا سال‌های متوالی شاهد یکی از بزرگان باکس‌آفیس سینمای جهان خواهیم بود و دنیل ردکلیف علی‌رغم برخی از انتقادات در سبک هنرنمایی خود اما نشان داد که ستاره بزرگ بعدی این مدیوم عظیم و پرطرفدار خواهد بود.

پس از فیلم‌هایی با لحنی نسبتاً شاد و کودکانه، با فیلم Harry Potter and the Prisoner of Azkaban شاهد تغییر بزرگی در فرنچایز هری پاتر بودیم. به صورتی که عملاً لحن فیلم به سمت آثار ترسناک و بزرگسالانه تمایل پیدا کرده بود و برخلاف آثار قبلی، در زندانی آزکابان، اما واتسون بیش از سایر بازیگران موفق شده بود تا قدرت بازیگری خود را به تصویر کشیده و تا حدودی دنیل ردکلیف را به جایگاه دوم سوق دهد.

تا سال ۲۰۰۷ شاهد ساخته شدن ۲ فیلم دیگر از فرنچایز هری پاتر به نام‌های Harry Potter and the Goblet of Fire و Harry Potter and the Order of the Phoenix بودیم که مخاطبین این آثار، شاهد رشد و تکامل ستاره این مجموعه یعنی دنیل ردکلیف بودند که دیگر به بازیگر بالغ و توانمند بدل گشته و استادانه در نقش هری پاتر فرو رفته بود.

در حالی که به مدت ۷ سال، زندگی دنیل ردکلیف تنها محدود به نقش هری پاتر شده بود و این مسئله انتقاد برخی از منتقدین را در پی داشت، سرانجام در سال ۲۰۰۷ شاهد حضور او در فیلمی متفاوت تحت عنوان December Boys بودیم. فیلمی درام و خانوادگی به کارگردانی راد هاردی که روایت‌گر زندگی گروهی از نوجوانان یتیم می‌باشد که دنیل ردکلیف با هنرنمایی متفاوت خود توانست تا حد بسیاری زیادی انتقادات منفی را خنثی نماید.

