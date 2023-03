استودیوهای فالن لیف و بلک دراکار گیمز، تریلر جدیدی از گیم‌پلی بازی علمی-تخیلی Fort Solis را منتشر کردند که در آن شاهد موقعیت‌های پرتنش هستیم.

بازی Fort Solis، جدیدترین بازی علمی-تخیلی و داستانی دو استودیوی فالن لیف (Fallen Leaf) و بلک دراکار گیمز (Black Drakkar Games) به شمار می‌آید که در جریان رویداد Future Games Show، یک تریلر جدید از گیم‌پلی آن پخش شد. در ادامه سازندگان Fort Solis اعلام کردند که این بازی در تابستان امسال، علاوه بر پلتفرم رایانه‌های شخصی روی کنسول‌ پلی استیشن ۵ نیز عرضه خواهد شد.

داستان این بازی روی ماجراجویی یک مهندس به نام جک لیری (با نقش‌آفرینی راجر کلارک از بازی Red Dead Redemption 2) متمرکز است که در ابتدا مامور می‌شود یک زنگ هشدار از پایگاه Solis را بررسی کند. با این حال وقتی او به پایگاه می‌رسد که همه‌چیز ویران شده است و باید با کمک جسیکا اپلتون (با نقش‌آفرینی جولیا براون) که او را از طریق رادیو پشتیبانی می‌کند، از تهدیدها جان سالم به در برد.

علاوه بر این، تروی بیکر، یکی از بازیگران اصلی سری The Last of Us، در داستان بازی Fort Solis نقش یک افسر پزشکی مرموز به نام ویات تیلور را ایفا می‌کند. در هر صورت جک لیری باید هر اتفاقی که افتاده است را بررسی کند و در مورد آن به جزئیات بیشتر برسد.

دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰

به گفته‌ی توسعه‌دهندگان، بازی Fort Solis بدون HUD، کات دوربین یا زمان بارگذاری قابل تجربه است و بر اساس تصمیم‌های بازیکنان، دارای چندین پایان خواهد بود. این بازی روی آنریل انجین ۵ توسعه می‌یابد و به نظر می‌رسد روند ساخت آن تاکنون به خوبی پیش رفته است. با این حال باید منتظر اعلام رسمی سازندگان در مورد تاریخ عرضه‌ی آن در آینده باشیم.