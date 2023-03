ارائه جدید توسعه دهندگان بازی The Expanse: A Telltale Series تایید می‌کند که این اثر از طریق فروشگاه Epic Games منتشر خواهد شد. استودیوهای Telltale Games ،Alcon Interactive و Deck Nine Games یک برنامه توسعه جدید برای The Expanse: A Telltale Series به اشتراک گذاشتند و تایید کردند که اپیزود یا قسمت اول بازی، تابستان […]

قسمت اول The Expanse: A Telltale Series تابستان امسال منتشر می‌شود امیرحسین رنجبر ۴ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱