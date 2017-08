با تریلر جدیدی از Batman: The Enemy Within همراه باشید + جزئیات در مورد شخصیت‌ Joker

از زمانی که Batman : The Enemy Within در Comic Con امسال معرفی شد طرفداران بسیار مشتاق بودند که داستان بازی چگونه پیش خواهد رفت. حال جالب است بدانید که نه تنها ضدقهرمان‌های معروف این فرنچایز مانند The Riddler در این نسخه وجود خواهد داشت بلکه بازیکنان یک Joker مخصوص خود را خواهند ساخت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamerant، طی پستی در بلاگ این بازی توسط "جیمز ویندلر"(James Windeler)، نویسنده‌ی ارشد اپیزود اول، در مورد شخصیت John Doe که به نوعی Joker این سری می‌باشد صحبت کرد:

"ما می‌خواهیم که طرفداران بدانند رابطه‌ی آن‌ها با John Doe (‌و در نهایت با Joker ) چیزی است که تحت تاثیر انتخابات آن‌ها قرار می‌گیرد. در حالی که Batman در تلاش است تا خطری که Gotham را تهدید می‌کند را رفع کند، John تمامی حرکات او را تحت نظر دارد و از با انتخاب‌هایی که می‌کنید شخصیت خود را می‌سازد."

در نهایت John Doe تبدیل به Jokerئی خواهد شد که تحت تاثیر انتخابات شما در طول بازی بوده است.

همچنین، طی خبر دیگری، به گزارش پردیس‌گیم، تریلر اپیزود اول بازی با نام The Enigma به همراه برخی اطلاعات جدید به اشتراک گذاشته شده است.

اپیزود اول بازی با نام The Enigma در تاریخ 8 آگوست ( ‌سه شنبه , 17 مرداد 1396 )‌ برای Xbox One، PS4، PC و Mac عرضه خواهد شد. همچنین دیوایس‌های iOS و Android نیز تا پاییز می‌توانند این بازی را خریداری کنند.

در این قسمت، Riddler باز می‌گردد تا شهر Gothom را وحشت‌زده کند. این فصل از بازی، هم برای بازیکنان تازه‌وارد و هم برای بازیکنان قدیمی مناسب می‌باشد. البته باید گفت که انتخابات فصل اول بازی نیز قابل انتقال به این نسخه هستند. این نسخه شامل ویژگی Crowd Play نیز می‌شود. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که با دوستان خود وارد این ماجرا شوید و به یکدیگر در انتخاب‌ها کمک کنید.

دانلود با کیفیت 480p‌ - دانلود با کیفیت 720p



منبع متن: pardisgame