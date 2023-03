تریلری جدید از گیمپلی The Last Case of Benedict Fox منتشر شد

استودیوی پلات توییست (Plot Twist) تریلری از گیمپلی بازی مترویدوانیایی اخیر خود یعنی The Last Case of Benedict Fox منتشر کرده است که به مبارزات آن می‌پردازد.

این تریلر یک ماه پیش از انتشار بازی و در جریان رویداد Future Game Show به نمایش در آمده است. بازی داستان کارآگاهی را روایت می‌کند که هم‌بسته‌ی اهریمن است. او وظیفه دارد پرونده‌ی قتل یک زوج برای یافتن فرزندشان را با کاوش در عمارت تاریکشان حل کند. فارغ از مبارزه با هیولاها و باس‌فایت‌هایی که از طراحی‌های هنری شبیه به آثار تیم برتون (Tim Burton) بهره می‌برند، معماهایی نیز در بازی وجود دارند که باید راه حلشان را بیابید.

نکته‌ی جذاب ماجرا آنجا است که فاکس می‌تواند به ذهن افرادی که به تازگی مرده‌اند وارد شود و به احساسات و خاطرات آن‌ها دست یابد. این کارآگاه وظیفه دارد با استفاده از یک خنجر، یک سلاح گرم و کمک‌های اهریمن، راز داستان را برملا کند و از مأموریت خود سالم بیرون بیاید.

تریلر یادشده در ادامه قابل مشاهده است:

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

بازی The Last Case of Benedict Fox در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۳ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) برای رایانه‌های شخصی و ایکس باکس سری ایکس/اس منتشر می‌شود و هم‌زمان با عرضه، روی سرویس اشتراکی گیم پس (Game Pass) قرار می‌گیرد.