۱۸ بازیگر برتر اکشن تاریخ سینما

آن روزها گذشت که یک اسم به تنهایی می‌توانست رکورد گیشه را بزند. امروزه استودیوها ترجیحشان ساخت فرنچایزها یا کمیک‌هاست و شانس بازیگران برای فروش بهتر در نقش‌هایی غیر از شخصیت‌های کمیک یا بلاک‌باسترها بسیار پایین است.

شاید دوئین جانسون تنها بازیگر نسل خودش باشد که همچنان طرفدار دارد اما برخلاف شخصیتش، رکورد زدن‌هایش کم رونق شده‌اند. فیلم‌هایی همچون سریع و خشن یا جومانجی جالب هستند اما جانسون هنوز نیاز دارد در اکشن‌های کلاسیک بازی کند. هرچند تاریخ باشکوه ژانر اکشن متکی بر ستارگانی است که گیشه را نگه می‌دارند و نظر منتقدین را جلب می‌کنند.

در ادامه با ما همراه باشید تا به معرفی ۱۸ بازیگر برتر ژانر اکشن در تاریخ سینما بپردازیم.

۱۸. لیام نیسون

لیام نیسون مورد مطالعاتی جالبی برای نشان دادن تغییر یک بازیگر به ستاره اکشن می‌باشد. نیسون اوایل نقش‌های سنگین و حساس را ایفا می‌کرد و در فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون “Schindler’s List,” “Rob Roy,” “Kinsey,” “Michael Collins,” and “Gangs of New York,” و فیلم ترسناک و اکشن سم ریمی “Darkman” ایفای نقش کرده اما سال ۲۰۰۸ این شانس را پیدا کرد تا در اکشن هیجان‌انگیز “Taken” به هنرنمایی بپردازد که موفقیتش را مرهون تُن صدای نیسون و به نمایش گذاشتن قهرمان پا به سن گذاشته‌ای است.

وی بعد از “Taken”، ستاره کامل فیلم‌های اکشن شد. او در فیلم‌های اکشن “Unknown,” the “Die Hard on a plane” و “Non-Stop” ایفای نقش کرد و در فیلم جنایی و مهیج “Run All Night” و فیلم اکشن “The Commuter” خوش درخشید. او در اکشن کلاسیک “The A-Team” حضور داشت و در فیلم “The Grey” با یک گرگ مبارزه کرد و در فیلم‌های اکشن دیگری همچون “Widows” نقش مکمل بود.

۱۷. دولف لاندگرن

کسانی که دولف لاندگرن را شخصیتی احمق و ساده‌لوح می‌دانند قطعا از داستان واقعی زندگیش و چالش‌هایی که داشته بی‌خبرند. لاندگرن در سوئد متولد شد و در سن نوجوانی مورد تعرض قرار گرفت اما سخت تلاش کرد تا ورزشکار شود و مدرک مهندسی شیمی گرفت. بعد از اینکه به ایالت متحده رفت با سیلورستر استالونه آشنا شد و در فیلم “Rocky IV” بازی کرد و فهمید که توانایی فیزیکی‌اش به درد سینما می‌خورد.

لاندگرن قدرت خاصی به فیلم‌هایش در دو قالب قهرمان و تبهکار بخشید. او ایفاگر قهرمانان فانتزی و علمی‌تخیلی همچون فرانک کستل در سریال “The Punisher” و He-Man در فیلم “Masters of the Universe” بوده و ضدقهرمان فیلم “Universal Soldier” را بازی کرده است.

۱۶. لیندا همیلتون

لیندا همیلتون کار درماتیکی با شخصیت سارا کانر فرنچایز ترمیناتور کرد که تا همیشه در یادها باقی است. ترمیناتور ۱۹۸۴ سارا را قربانی نشان می‌دهد که روباتی با بازی آرنولد شوارتزینگر در تعقیب اوست و به کمک او برای مبارزه با کایل ریس نیاز دارد. گرچه تریمناتور ۲ در سال ۱۹۹۱ سارا را آموزش دیده نشان داد که هیچ ترمیناتوری قادر به تهدید او یا پسرش جان نبود.

همیلتون سرانجام سال ۲۰۱۹ با دنباله “Terminator: Dark Fate” بازگشت درحالیکه فیلم در گیشه موفق عمل نکرد و شکست خورد. سارا نمایانگر نسل جدیدی از زنان قهرمان است. همیلتون بجز فرنچایز ترمیناتور در فیلم “Dante’s Peak” نیز نقش اکشن داشته است.

۱۵. استیو مک‌کوئین

استیو مک‌کوئین شخصت ضدقهرمانی را در دهه ۶۰ خلق کرد که هیچ شباهتی با روحیه ستاره‌های زمانش نداشت. او که بعنوان پادشاه باحال شناخته می‌شود، تردستی‌اش را در نقش‌هایش نشان داده که به احیای بسیاری از زیرژانرهای اکشن کمک کرده است. او در عصر هالییود جدید قهرمان فوق‌العاده‌ای بود.

تعداد محدودی از فیلم‌های تعقیب و گریز با ماشین مانند “Bullitt” جذاب هستند، فیلمی کخ مک‌کوئین در آن مهارت رانندگی‌اش را به نمایش گذاشت. جدا زا صحنه‌های تعقیب و گریز، فیلم او را پلیس اصیلی در برابر نیروهای فاسد نشان داد. او در فیلم‌های “The Thomas Crown Affair,” “Papillion” و “The Great Escape” ایفای نقش کرده و شخصیت وسترن با نقش‌های خاطره‌انگیزی در “The Magnificent Seven” و “Nevada Smith” است.

۱۴. شان کانری

