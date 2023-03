روز به‌ روز تعداد عناوین چندنفره‌ای که برای پلتفرم موبایل عرضه شده‌اند افزایش پیدا می‌کند. در این‌ مقاله به معرفی تعدادی از برترین بازی‌های چندنفره برای این پلتفرم خواهیم پرداخت.

همانطور که مطلع هستید، بسیاری از بازی‌های عرضه شده برای پلتفرم موبایل را می‌توان به صورت چندنفره نیز تجربه کرد و از آن‌ها لذت برد. این ویژگی باعث می‌شود تا گیمرها بتوانند آن‌طور که باب میل‌شان است به تجربه بازی دلخواه خود بپردازند. از Call of Duty Mobile گرفته تا Clash Royale، دیده می‌شود که پلتفرم موبایل دارای عناوین چندنفره بسیار زیادی است.

از سوی دیگر، باید بدانید که بیش از ۶.۵ میلیارد نفر در عصر حاضر از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند؛ از آن‌جایی که قطعا بخش زیادی از این افراد گاه‌و‌بی‌گاه به تجربه بازی‌های محبوب خود روی موبایل می‌پردازند، دیده می‌شود که عناوین موبایل دارای جامعه‌ هدف بسیار گسترده‌ای هستند. با وجود این‌که برخی از گیمرها ترجیح می‌دهند تا عناوین آفلاینی از قبیل Bloons TD 6 و Stardew Valley را تجربه کنند، بسیاری دیگر از آن‌ها بازی‌های چندنفره‌ و پرهیجان را به مراتب بیشتر می‌پسندند.

با توجه به این‌که روز به‌ روز بر تعداد توسعه‌دهندگانی که اقدام به تولید بازی برای پلتفرم موبایل می‌کنند افزوده می‌شود، شما می‌توانید بازی و ژانر مورد نظر خود را با فراغ بال انتخاب نمایید. پلتفرم موبایل به شما اجازه می‌دهد تا با هر سلیقه‌ای که دارید، بازی دلخواه خود را یافته و در دنیای آن غرق شوید. عناوین بتل رویال از قبیل PUBG Mobile و بازی‌های استراتژی مانند Clash Royale، تنها برخی از آثار محبوب عرضه شده برای گوشی‌های همراه محسوب می‌شوند.

در ادامه می‌توانید فهرست برترین بازی‌های چندنفره عرضه شده برای پلتفرم موبایل را مطالعه کنید.

Mario Kart Tour

فرنچایز Mario یکی از محبوب‌ترین مجموعه بازی‌های صنعت گیمینگ محسوب می‌شود. به همین دلیل، پس از عرضه Mario Kart Tour برای موبایل در سال ۲۰۱۹، بازیکنان انتظارات بسیار زیادی از این اثر داشتند. در ابتدا این بازی فقط در حالت پورتره (Portrait) و به صورت یک‌دست قابل تجربه بود؛ با این وجود، Mario Kart Tour در طول این چند سال تغییرات زیادی را به خود دیده و هم‌اکنون در حالت لنداسکیپ (Landscape) نیز می‌توان به انجام آن پرداخت.

از طراحی مکان‌های واقعی گرفته تا داشتن انتخاب‌های زیاد برای ساخت شخصیت دلخواه، Mario Kart Tour دارای حجم محتوای بسیار زیادی است. با این‌ حال، اگر می‌خواهید حداکثر لذت را از این بازی ببرید، باید آن رو به صورت یک اکشن چندنفره و سریع تجربه نمایید. شما می‌توانید با ۷ بازیکن دیگر به صورت همزمان به رقابت پرداخته و برای شکست دادن آن‌ها تلاش کنید. رقابت‌های موجود در Mario Kart Tour جنون‌آمیز و پرهیجان بوده و این موضوع باعث می‌شود تا بتوانید برای مدت زیادی با این بازی سرگرم شوید.

Clash Royale

پس از موفقیت Clash of Clans، استودیوی سوپرسل (Supercell) دست به ساخت یک بازی استراتژیک و چندنفره‌ دیگر به نام Clash Royale زد. در این اثر، شما می‌توانید بیش از ۱۰۰ کارت را جمع‌آوری کرده و توسط آن‌ها یک دِک (Deck) هشت‌تایی قدرتمند بسازید. سپس شما می‌توانید وارد رقابت‌های یک در برابر یک (۱vs1) شده و برای از بین بردن برج‌های رقیب‌تان تلاش کنید.

پس از عرضه Clash Royale و موفقیت‌های چشمگیر آن، حالت‌های متعددی از قبیل ۲v2 ،Triple Elixir ،Sudden Death ،Wall Breakers Party ،Triple Draft و Draft به آن افزوده شد‌. بخش جذاب بازی این است که هر کدام از این حالت‌ها بازیکن را تشویق می‌کنند تا از کارت‌های خود به گونه‌ای متفاوت استفاده نمایند. ویژگی‌هایی از قبیل Clan و Clan Wars باعث شده‌اند تا Clash Royale به یکی از دلچسب‌ترین عناوین موبایل برای تجربه به صورت چندنفره تبدیل شود.

Brawl Stars

این بازی یکی دیگر از عناوین ساخته شده توسط استودیوی سوپرسل محسوب می‌شود که توانست توجه بسیاری از علاقمندان به آثار چندنفره را به سوی خود جلب کند. Brawl Stars دارای چندین حالت چندنفره از قبیل Gem Grab، Showdown، Bounty، Bralwl Ball و Heist است. با این‌که هرکدام از این حالت‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند، اما شور و هیجان، بخشی جدانشدنی از تک‌تک آن‌ها محسوب می‌شود.

نکته جالب توجه راجع به Brawl Stars این بوده که گیمرهای ماهر می‌توانند در مسابقات esports شرکت کرده و بخت خود را برای کسب موفقیت‌های بیشتر بیازمایند. از سوی دیگر، بازیکنان عادی نیز می‌توانند از محتوای گسترده Brawl Stars که به‌طور پیوسته از سوی استودیوی سازنده در حال افزایش است، استفاده نمایند. یکی از ویژگی‌های بسیار‌ مهم بازی این است که هرکدام از مبارزها دارای سبک‌ حمله و توانایی خاص خود هستند. وقتی این‌ موضوع را در کنار حالت‌های متنوع و نقشه‌های گوناگون بازی قرار‌ می‌دهید، متوجه می‌شوید که Brawl Stars نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از تکراری شدن انجام می‌دهد.

Marvel Snap

در ژانری که عناوین مطرحی همچون Legends of Runeterra ،Hearthstone و Gwent نیز حضور دارند، Marvel Snap از جمله بازی‌هایی است‌ که موفق شده تا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. این عنوان که دارای بیش از ۲۰۰ کارت مرتبط به کامیک و فیلم‌های سینمایی مختلف است، یک بازی کارتی جذاب را برای طرفداران مارول رقم می‌زند.

از سوی دیگر، باید یادآور شد که Marvel Snap برای سرگرم‌ نمودن کسانی که به مارول علاقه ندارند نیز یک تجربه چندنفره مفرح خواهد بود. در این اثر، هر کارت از ارزش، قدرت و توانایی ثابتی برخوردار بوده و هر بازی در ۳ ناحیه با تاثیرات مختلف به وقوع می‌پیوندد. برای پیروزی در بازی، آن‌چه که باید انجام دهید این‌ است که در نواحی بیشتری بر رقیب خود غلبه کنید. قسمت جالب توجه راجع به Marvel Snap این‌ بوده که با پیشرفت در بازی، درجه سختی آن بسته به توانایی‌های شما دست‌خوش تغییر خواهد شد. این اثر که یکی از بزرگ‌ترین عناوین سال ۲۰۲۲ برای پلتفرم موبایل محسوب می‌شود، با عرضه به‌روزرسانی‌های متعدد موفق شده تا در سال ۲۰۲۳ نیز موفقیت‌های خود را ادامه دهد.

Raid Shadow Legends

این بازی که دارای بیش از ۶۵۰ مبارز و ۱۵ گروه مختلف است، پیش‌بینی این‌که در هنگام تجربه بخش چندنفره با کدام جنگجو مواجه خواهید شد را برایتان دشوار می‌کند. Raid Shadow Legends به طور پیوسته قهرمانان جدیدی دریافت می‌کند و به لطف همکاری‌ و تعامل استودیوی سازنده با افراد مختلف، شما می‌توانید شخصیت‌های واقعی از قبیل راندا روزی (Ronda Rousey) را نیز انتخاب کنید. از سوی دیگر، باید یادآور شد که با وجود این‌که Raid Shadow Legends دارای یک بخش کمپین بسیار خوب بوده اما در عین حال، تجربه آن به صورت چندنفره نیز بسیار لذت‌بخش است. از سوی دیگر، حالت آرنا (Arena) شما را تشویق می‌کند تا بازیکنان دیگر را شکست داده و رتبه خود را در رنکینگ نهایی بهبود دهید.

Call of Duty Mobile

این‌که فهرستی از بهترین عناوین چندنفره موبایل تهیه کرده و از ذکر نام Call of Duty Mobile در آن پرهیز نمایید ناممکن است. این بازی که بزرگ‌ترین فرنچایز شوتر اول شخص در تاریخ صنعت گیمینگ محسوب می‌شود، پس از عرضه روی پلتفرم موبایل توانست موفقیت‌های بسیار زیادی کسب کند. Call of Duty Mobile دارای چندین نقشه کلاسیک از قبیل Crash، Nuketown، Hijacked، Foring Range و Crossfire بوده که شما می‌توانید در آن‌ها به مبارزه به صورت پنج‌نفره بپردازید. از سوی دیگر، شخصیت‌هایی از قبیل کاپیتان پرایس (Captain Price) و گوست (Ghost) قابل انتخاب بوده و با عرضه فصول جدید، رقابت‌ها دشوارتر و فشرده‌تر از گذشته می‌شود.

علاوه بر این موارد، Call of Duty Mobile دارای حالت بتل رویال نیز بوده که بازی را به یک پکیج کامل برای دوست‌داران پلتفرم موبایل تبدیل می‌کند.

League of Legends: Wild Rift

این بازی براساس عنوان چندنفره‌ای که در سال ۲۰۰۹ عرضه گردید ساخته شده اما تجربه آن روی پلتفرم موبایل، هرگز یکنواخت و تکراری نمی‌شود. تیم توسعه‌دهنده، نسخه موبایل League of Legends را از ابتدا ساخته و این موضوع باعث شده تا مکانیک‌های پیچیده MOBA به طور فوق‌العاده در کنار یکدیگر کار کنند. از نظراستراتژی و تصمیم‌گیری، هر مسابقه در League of Legends: Wild Rift چالشی جدید را پیش روی شما گذشته و این باعث می‌شود تا تجربه LoL هرگز برای شما تکراری نشود. اگر تاکنون به دلیل در دسترس نبودن پلتفرم مناسب نتوانسته‌اید این بازی را انجام بدهید، در نصب هرچه زودتر آن روی گوشی هوشمند خود شک نکنید.

Mech Arena

از ساخت Mech منحصر به فرد خود گرفته تا از بین بردن Mechهای دشمنان در مسابقاتی واقع‌گرایانه، Mech Arena یک تجربه لذت‌بخش و فراموش‌نشدنی را برای شما رقم می‌زند. حالت‌های تقابل ۵v5 و ۲v2 از نظر هیجان به گونه‌ای هستند که یک تجربه پنج‌دقیقه‌ای دیوانه‌وار را برای شما رقم می‌زنند. در این بازی، شما باید یک ربات جنگی را انتخاب کرده و سپس آن را به سلاح‌های گوناگون تجهیز نموده و وارد رقابت با بازیکنان مختلف شوید. هریک از حالت‌های بازی دارای ویژگی‌های منحصر به خود بوده اما مهارت بالا در تیراندازی و داشتن استراتژی مناسب، نکات کلیدی‌ای هستند که می‌توانند به شما در پیش‌برد بازی کمک کنند. از سوی دیگر، Mech Arena دارای بیش از ۲۵ نقشه مختلف بوده و از شما انتظار می‌رود تا در هر آرنا از یک تاکتیک متفاوت استفاده نمایید. این بازی از نقطه‌نظر گیم‌پلی نیز دارای مکانیک‌های جذاب بسیاری است.

Roblox

با در نظر گرفتن موجود بودن بیش از ۴۰ میلیون بازی، این‌که Roblox را به دیگران پیشنهاد ندهید یک موضوع دشوار محسوب می‌شود‌. باید یادآور شد که نرم‌فزار موبایل Roblox به خوبیِ وب‌سایت آن بوده و تنوع بالای بازی‌های آن، باعث می‌شود تا بتوانید عنوان مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنید. از بازی‌های نقش‌آفرینی و اکشنِ ماجراجویی گرفته تا عناوین ریسینگ و مراقبت از برج، Roblox از ژانرهای مختلف پشتیبانی می‌کند. برخی از بهترین بازی‌های Roblox شامل Your Bizarre Adventure ،Shindo Life، Miners Haven، Adop me و Anime Fighting Simulator می‌شوند.

Garena Free Fire

این بازی که بیش از یک میلیارد بار از طریق فروشگاه گوگل پلی (Google Play) دانلود شده، یکی از بزرگ‌ترین عناوین تاریخ پلتفرم موبایل محسوب می‌شود. با وجود این‌که رقابت در بازار بازی‌های ژانر بتل رویال دشوارتر از هر زمان دیگری بوده اما Free Fire موفق شده تا به لطف به‌روزرسانی‌های پیوسته و دوام‌دار، مکانیک‌های جذاب گیم‌پلی، سرعت بالای مسابقات و حالت‌های مختلف موجود در آن توجه گیمرهای بسیاری را به سوی خود جلب کند. از سوی دیگر، Free Fire برخی از مهم‌ترین المان‌های عناوین بتل رویال مشهوری از قبیل PUBG ،Call of Duty Mobile، Fortnite و Apex Legends را در خود جای داده و این موضوع باعث محبوبیت هرچه بیشتر آن شده است. برای پیروزی در مبارزات Free Fire می‌توان از استراتژی‌های مختلفی بهره برد و این موضوع سبب می‌شود تا تجربه این بازی هرگز تکراری نشود.