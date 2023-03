استودیوی دیدالیک اینترتینمنت، تریلر جدیدی از گیم‌پلی بازی The Lord of the Rings: Gollum را منتشر کرد تا مکانیسم‌های پلتفرمینگ و مخفی‌کاری را نشان دهد.

پس از مدت‌ها انتظار شرکت Nacon و استودیوی دیدالیک اینترتینمنت (Daedalic Entertainment)، تاریخ انتشار بازی The Lords of the Rings: Gollum را اعلام کردند. به گفته‌ی این توسعه‌دهندگان، این عنوان در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲ (۲۵ مه ۲۰۲۳) روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و ایکس باکس سری ایکس/اس عرضه خواهد شد. همچنین نسخه‌ی نینتندو سوییچ آن در اواخر امسال در دسترس قرار می‌گیرد.

حال استودیوی دیدالیک اینترتینمنت یک تریلر جدید از گیم‌پلی بتای بازی The Lords of the Rings: Gollum را منتشر کرده است که در آن می‌توانیم مکانیسم‌های مختلف گیم‌پلی از جمله پلتفرمینگ و مخفی‌کاری را مشاهده کنیم.

با توجه به جثه‌ی گالوم، مبارزه رودرو و نزدیک برای او مناسب نیست؛ در نتیجه بازیکنان باید به صورت مخفیانه حرکت کنند، از دیوارها بالا بروند و برای جلوگیری از رویارویی با دشمنان، از سایه‌ها استفاده کنند. این تریلر علاوه بر نمایش گیم‌پلی، تعامل گالوم با گاندولف و Candle Man را نشان می‌دهد. در پایان می‌توانیم ببینیم که گالوم در حالی که به دنبال One Ring است، باید به Mirkwood، خانه‌ی الف‌ها، سفر کند.

