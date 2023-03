برخی از فرنچایزهای سینمایی مشهور و محبوب تاریخ، بارها ریبوت شده و برای نسل‌های گوناگونی به ارمغان آورده شده‌اند.

تاریخ سینما مملو از آثار مختلفی می‌باشد که هر یک در ژانر مختص به خود، طرفدارانش را به شیوه‌های گوناگون سرگرم می‌کند. با این حال برخی از این فرنچایزها به سبب گستردگی داستانی، هیچ تاریخ انقضایی نداشته و کمپانی‌های فیلم‌سازی با بهره‌گیری از ایده‌های گوناگون می‌توانند برای سال‌های متوالی از آن‌ها استفاده کرده و سودهای کلانی را به دست بیاورند.

عمر برخی از این فرنچایزها به بیش از نیم قرن رسیده و نه تنها ذره‌ای افت نکرده‌اند، بلکه شاهد ساخته شدن ریبوت‌ها و دنباله‌های بسیار جذاب، موفق و پرفروشی نیز هستیم که رکوردهای فروش باکس‌ آفیس را بارها جابجا کرده‌اند. فرنچایزهای پرطرفداری که بعید به نظر می‌رسد طی ده‌های آینده شاهد پایان کار آن‌ها باشیم.

حال نیز در این مقاله قصد داریم تا به معرفی ۱۰ فرنچایز سینمایی محبوبی بپردازیم که بشیترین تعداد ریبوت را نسبت به رقبای خود تجربه کرده و به نوعی جزو سلاطین این مسئله در تاریخ سینما محسوب می‌شوند. پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فرنچایز سینمایی Jack Ryan (جک رایان) از سال ۱۹۹۰ تاکنون

فرنچایز سینمایی Jack Ryan تاکنون بیش از ۳ بار تحت ریوبت قرار گرفته و در حال حاضر یک سریال تلویزیونی جذاب و هیجان‌انگیز از آن در دسترس مخاطبین قرار گرفته است.

در حالی که جان کرازینسکی به عنوان جک رایان فعلی سینما شناخته می‌شود که در همکاری با کمپانی آمازون، سریالی تلویزیونی و موفق را پدید آورده اما باید بدانید که از سال ۱۹۹۰ تاکنون، الک بالدوین، هریسون فورد، بن افلک و کریس پاین ایفای نقش این شخصیت جاسوس و همه‌فن حریف را در سینما بر عهده داشته‌اند که موفق‌ترین آن‌ها، هریسون فورد بوده که در ۲ فیلم از این فرنچایز حضور داشته است. جان کرازینسکی با حضور در ۳ فصل از سریال Jack Ryan تاکنون موفق شده تا جنبه‌های جدید و متفاوتی از این شخصیت را به معرض نمایش بگذارد که استقبال خوبی را از سوی بینندگان دریافت کرده است.

فرنچایز سینمایی Halloween (هالووین) از سال ۱۹۷۸ تاکنون

یکی از پر فراز و نشیب‌ و قدیمی‌ترین فرنچایزهای سینمایی ژانر وحشت، Halloween نام دارد که از ۱۳ فیلم بهره برده است.

این مجموعه فیلم‌های ترسناک و اسلشر که از سال ۱۹۷۸ کار خود را آغاز نموده‌اند، مسیر بسیار عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته و به جز فیلم اصلی، دنباله‌ها و ریبوت‌های آن هیچگاه از کیفیتی تضمین شده و ثتبین شده‌ای برخوردار نبوده‌اند. این فرنچایز سینمایی که حول محور یک قاتل روانی و بسیار بی‌رحم جریان دارد که دست به کشتاری خونین می‌زند، تاکنون در سال‌های ۱۹۸۱، ۱۹۹۸، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۸ تحت ریبوت قرار گرفته و شخصیت‌ها و روایات گوناگونی به آن افزوده شده که نه تنها موجب خطوط زمانی شلخته و گنگی شده است، بلکه اکثر آن‌ها با انتقادات تند و شدیدی از سوی طرفداران این فرنچایز نیز روبرو بوده است.

فرنچایز سینمایی Superman (سوپرمن) از سال ۱۹۷۸ تاکنون

نخستین ابرقهرمان دنیای کمیک، به سبب قدرت‌های بی‌شمار و روایت پیچیده خود، مسیر سخت و طاقت‌فرسایی را در مدیوم سینما پشت سر گذاشته است.

در حالی که تاکنون بازیگران مشهوری همچون براندون راث و هنری کویل ایفای نقش آخرین فرزند سیاره کریپتون را بر عهده داشته‌اند اما با وجود پتانسیل‌های بازیگری این دو، هیچکدام از آن‌ها آن‌طور که می‌بایست قدر دانسته نشده و فدای بی‌برنامگی کمپانی برادران وارنری شده‌اند که پتانسیل‌های این بازیگران را به نابودی کشانده است. با این حال تنها بازیگری که تاکنون در ۴ فیلم از Superman به ایفای نقش پرداخته و میراثی ماندگار را از خود بر جای گذاشته است، کریستوفر ریو فقید می‌باشد که تاثیر به‌سزایی بر ژانر ابرقهرمانی و محبوبیت سوپرمن در نزد مخاطب عام داشته است. به زودی نیز شاهد ریبوت دوباره این فرنچایز توسط جیمز گان خواهیم بود که به نظر می‌رسد از لحن و حال و هوای کاملاً متفاوتی نسبت به تمامی ساخته‌های پیشین بهره خواهد برد.

فرنچایز سینمایی Planet of the Apes (سیاره میمون‌ها) از سال ۱۹۶۸ تاکنون

تقابل حماسی و جذاب بین انسان‌ها و میمون‌ها که برگرفته از رمان پیر بول می‌باشد، از سال ۱۹۶۸ آغاز شده و تاکنون به طریق مختلف ادامه پیدا کرده است.

ایده جهش ژنتیکی میمون‌ها و تصاحب سیاره زمین به دست آن‌ها، به حدی جذاب، نوین و هیجان‌انگیز بود که از همان سال ۱۹۶۸ با استقبال بی‌سابقه سینماگران روبرو شد و پس از چندین دهه، با فیلم Rise of the Planet of the Apes (خیزش سیاره میمون‌ها) شاهد آغاز سه‌گانه‌ای ماندگار، تاریک و بزرگسالانه بودیم که مت ریوز با دنباله‌های آن، موفقیت‌های هنری و مالی بسیاری را به ارمغان آورد و یکی از بهترین سه‌گانه‌های تاریخ سینما را پدید آورد.

فرنچایز سینمایی Batman (بتمن) از سال ۱۹۶۶ تاکنون

شوالیه تاریکی یکی از محبوب‌ترین قهرمانان دنیای کمیک، سینما و تلویزیون می‌باشد که بیش از ۴ بار در دنیای سینما مورد ریبوت قرار گرفته است.

در حالی که تیم برتون در سال ۱۹۸۹ با ساخت فیلم بتمن به هنرنمایی مایکل کیتون (که پس از گذشت ۳ دهه شاهد بازگشت او با این نقش در فیلم The Flash (فلش) خواهیم بود) تعریف جدیدی از ژانر ابرقهرمانی را ارائه نمود، طی دهه‌های بعدی جرج کلونی و وال کیلمر آثار نه چندان ماندگاری را با شخصیت بتمن به ارمغان آوردند تا این که همکاری کریستوفر نولان و کریستین بیل به سه‌گانه‌ای واقع‌گرایانه و حماسی از شوالیه تاریکی منجر شد. در سال‌های بعد نیز بن افلک ایفای نقش این شخصیت را بر عهده گرفت که سبک خشن و متفاوت وی، فدای بی‌برنامگی‌های کمپانی برادران وارنر شد تا در نهایت رابرت پتینسون به بتمن فعلی سینما بدل گردد که نخستین فیلم او با واکنش‌های به شدت مثبتی روبرو بوده است. دنیای سینمایی جدید دی‌سی نیز به زودی بتمن جدیدی را به مخاطبین معرفی کرده و برای نخستین‌بار در تاریخ سینما، شاهد حضور همزمان ۲ بتمن در این مدیوم خواهیم بود.

فرنچایز سینمایی James Bond (جیمز باند) از سال ۱۹۶۲ تاکنون

شخصیت جیمز را می‌توان به عنوان نماد ژانر جاسوسی سینما در نظر گرفت که برای بیش از ۶ دهه، با فرنچایز James Bond بر باکس آفیس جهانی سلطه داشته است.

نخست، شان کانری در سال ۱۹۶۸ این شخصیت را وارد حوزه سینما کرد و طی دهه‌های بعدی بازیگرانی همچون راجر مور، تیموتی دالتون و پریس برازنان آثاری ماندگار را از خود بر جای گذاشتند. با این حال مشهورترین و محبوب‌ترین بازیگر این مجموعه با ۲۷ فیلم ساخته شده، دنیل کریگ نام دارد که در سال ۲۰۲۱ با فیلم No Time to Die (زمانی برای مردن نیست)، پس از حضور در ۵ فیلم از این مجموعه و به ارمغان آوردن انقلابی در فرنچایز جیمز باند که تاکنون سابقه نداشته بود، خداحافظی تاثیرگذار و ماندگاری را با این شخصیت رقم زد تا این فرنچایز را برای حضور بازیگری جدید آماده نماید.

فرنچایز سینمایی Godzilla (گودزیلا) از سال ۱۹۵۴ تاکنون

هیولای محبوب فرهنگ ژاپن، رقم‌زننده یکی از طولانی‌ترین فرنچایزهای تاریخ سینما بوده است که بارها بین ژاپن و ایالات متحده پاسکاری شده است.

در سال ۱۹۵۴ و ۱۰ سال پس از پایان جهنم ویرانگر جنگ جهانی دوم، کشور ژاپن دست به خلق این هیولای عظمی‌الجثه زد و تا سال ۱۹۷۵ با ۱۵ فیلم‌، این فرنچایز را ادامه داد. سپس بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۵، ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ تاکنون در کشور ژاپن و یک فیلم شکست خورده در سال ۱۹۹۸ و دنیای هیولایی لجندری از سال ۲۰۱۴ تاکنون در کشور آمریکا، شاهد ۵ ریبوت از این فرنچایز بوده‌ایم. با توجه به محبوبیت این هیولای دوست‌داشتنی، اکثریت این پروژه‌ها با موفقیت‌های مالی و هنری بسیاری همراه بوده‌اند و نکته جالب توجه درباره گودزیلا، تفاوت فرهنگی بین ساخته‌های ژاپن و آمریکا می‌باشد که هر یک به صورتی کاملاً متفاوت، دست به خلق داستان‌ها و روایاتی حول محور گودزیلا زده و طرفداران این موجود باستانی را به وجد آورده‌اند.

فرنچایز سینمایی King Kong (کینگ کونگ) از سال ۱۹۳۳ تاکنون

با وجود آن که گودزیلا و کینگ کونگ به رقبای فعلی یکدیگر در سینما تبدیل شده‌اند اما این میمون عظیم‌الجثه، حدود ۲ دهه زودتر بر پرده سینما حضور پیدا کرده است.

نخستین فیلم این فرنچایز هیجان‌انگیز در سال ۱۹۳۳ رقم خورد که در زمان خود یک شگفتی در جلوه‌های بصری را رقم زد و از آن زمان به بعد شاهد ساخته شدن بیش از ۱۲ فیلم حول محور King Kong بوده‌ایم که با توجه به جذابیت‌های داستانی، بصری و شخصیتی این مجموعه، اکثریت آن‌ها به موفقیت‌های بسیاری در گیشه سینما دست یافته‌اند. پیش از آغاز دنیای هیولایی لجندری پیکچرز که تعریف جدیدی از کینگ کونگ را ارائه نمود و در سینمای مدرن با تکنولوژی‌های نوین، رویارویی حماسی‌ای را با گودزیلا رقم زد، این پیتر جکسون بود که با فیلم King Kong در سال ۲۰۰۵ یک انقلاب را در جلوه‌های بصری رقم زد و اثری ماندگار و تحسین شده را در ژانر هیولایی به ارمغان آورد که هنوز هم به راحتی می‌تواند با فیلم‌های پرهزینه و امروزی سینما به رقابت بپردازد.

فرنچایز سینمایی The Mummy (مومیایی) از سال ۱۹۳۲ تاکنون

در حالی که برخی به اشتباه ممکن است تا فرنچایز The Mummy را تنها با سه‌گانه برندون فریزر به یاد بیاروند اما قدمت این مجموعه چیزی حدود یک قرن می‌باشد.

نخستین اثر این مجموعه به سال ۱۹۳۲ بازمی‌گردد که با ۶ دنباله تا سال ۱۹۵۵ ادامه یافت. سپس بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۱ شاهد ساخته شدن یک سریال حول محور مومیایی بودیم و در نهایت می‌رسیم به مشهورترین و پرطرفدارترین فیلم‌های این فرنچایز با هنرنمایی تماشایی برندون فریزر که از سال ۱۹۹۹ آغاز شده و با حضور جت لی در سال ۲۰۰۸ به پایان رسیدند. در سال ۲۰۱۷ نیز کمپانی یونیورسال سعی داشت تا با همکاری تام کروز و ساخت فیلم جدید The Mummy، دنیایی هیولایی محور را تشکیل دهد که با شکست همه‌جانبه آن پروژه، این مجموعه به خواب رفته است. با توجه با بازگشت قدرتمندانه برندون فریزر به سینما که یک اسکار را برای وی به همراه داشته است، شاید روزی بتوانیم شاهد ساخته شدن چهارمین فیلم از فرنچایز The Mummy با حضور وی باشیم.

فرنچایز سینمایی Dracula (دراکولا) از سال ۱۹۳۱ تاکنون

در نهایت می‌رسیم به قدیمی‌ترین فرنچایز سینمایی تاریخ که بارها تحت ریبوت قرار گرفته است.

فرنچایز سینمایی Dracula که حول محور هیولایی خونخوار و قدرتمند جریان دارد، نه تنها به مدت یک قرن در سینما حضور داشته و بارها توسط نام‌های بزرگی در سینما ریبوت شده است، بلکه به عنوان شخصیتی افسانه‌ای و فرهنگی در داستان‌های ملل مختلف جهان نیز شناخته می‌شود که محبوبیت آن فراتر از مدیوم سینما جریان دارد. از آثار صامت و وحشتناک نوسفرتو گرفته تا دراکولای کریستوفر لی و اقتباس چالش‌برانگیز فرانسیس فورد کاپولا، این شخصیت برای مدت یکصد سال بارها مورد ریبوت‌های مختلف قرار گرفته و وقایع گوناگونی حول محور این موجود افسانه‌ای روایت شده است که حال نوبت به نیکلاس کیج رسیده تا با فیلم Renfield (رنفیلد)، جنبه متفاوت و ناگفته‌ای از زندگی دراکولای محبوب سینما را به تصویر بکشد.

به نظر شما دلیل این حجم از ریوت فرنچایزهای شناخته شده و محبوب سینما در چیست؟ شکست خورده‌ترین مجموعه سینمایی تاریخ که ربیوت‌های آن با ناکامی‌های بسیاری همراه بوده است چه نام دارد؟ آیا برای بازسازی‌های مجدد فرنچایزهایی همچون جیمز باند یا سوپرمن اشتیاق کافی دارید؟ با توجه به این که از سال ۲۰۲۵ به بعد شاهد حضور ۲ بتمن مجزا در سینما خواهیم بود، این مسئله چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟ نظرات و ایده‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: کولایدر